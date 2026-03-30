"إذا كان إيزاك يساوي 150 مليونًا، فإن هاري يساوي 250 مليونًا": الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ أولي هونيس يوجه انتقادًا جديدًا لنادي ليفربول

ويبدو المدير الفني المخضرم لبايرن ميونيخ أكثر رضا عن أسلوب لعب فريقه الحالي بشكل عام، وعن أداء هاري كين بشكل خاص: "لقد اكتشف هذا الجانب الجريء في لعبه تحت قيادة فينسنت كومباني. فهو يتواجد دائمًا في منطقة الجزاء الخاصة بفريقه في كل موقف ثابت. وماذا عن التمريرات! إنه يمرر كرات من مسافة 70 مترًا إلى أوليسي من وضع الثبات، وهذا أمر مذهل."

لا تزال المحادثات حول مستقبل المهاجم بعد انتهاء عقده في صيف 2027 قيد الانتظار، لكن بايرن ميونيخ لا يزال متفائلًا. على أي حال، لم يستخدم كين "شرط الخروج من العقد، وهذا يعني أنه سيظل متعاقدًا معنا حتى صيف 2027 على أي حال"، كما أعرب هونيس عن سعادته.

كان عقد كين يتضمن بنداً للخروج، كان بموجبه يمكن للنجم المهاجم أن يغادر بايرن ميونيخ في صيف 2026 مقابل تعويض يقدر بـ60 إلى 70 مليون يورو - لكنه كان عليه تفعيل هذا البند بحلول فبراير على أقصى تقدير، وهو ما لم يفعله كين.

"ما أسمعه وأشعر به"، قال هونيس الآن، "هو أنه وعائلته يشعرون براحة بالغة هنا." لكن الرئيس الفخري أضاف تحذيرًا على الفور: "لكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث إذا جاء سعودي ووضع مبلغًا ضخمًا على الطاولة... لكنه يشعر براحة بالغة!"

يعد عامل الراحة شرطًا مهمًا لكين، الذي يولي أهمية كبيرة لحياته الأسرية، ولهذا السبب أكد مرارًا وتكرارًا في الماضي أنه ينظر بإيجابية إلى تمديد عقده في ميونيخ.

وإذا كان الأمر بيد هونيس، فمن المرجح ألا يتغير شيء في أداء كين في المستقبل القريب، لأن النجم يمكنه "اللعب على هذا المستوى لمدة ثلاث أو أربع سنوات على الأقل"، لأنه "محترف مثالي يعتني بجسده. إنه دائمًا في مركز إعادة التأهيل، مع أخصائيي العلاج الطبيعي".