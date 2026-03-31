يواصل يامال تألقه على مستوى الأندية مع برشلونة، عملاق الدوري الإسباني. وقد تجاوز حاجز العشرين هدفاً هذا الموسم للمرة الأولى في مسيرته المزدهرة. ولا يزال هناك أمل في المزيد من هذا المهاجم الذي لا يتجاوز عمره 18 عاماً.

لقد تخطى كل العقبات التي واجهته حتى الآن، بعد أن ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في سن 15 عامًا، وهو بالفعل حامل لقب الدوري الإسباني وبطل أوروبا مع منتخب بلاده. وهو على وشك السعي وراء لقب عالمي، بينما يفرض نفسه بقوة في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

سيكون ليامال دور قيادي مع "لا روخا" في سعيها لاستعادة اللقب الذي فازت به سابقاً في عام 2010. يتوقع الكثيرون أن تصل إسبانيا إلى النهائي في أمريكا الشمالية، حيث يدفع وجود ليامال الكثيرين إلى تأييد فريق لويس دي لا فوينتي.

أوروغواي من بين الفرق التي تأمل في إفساد خطط إسبانيا، حيث تستعد لمواجهة تشكيلة مليئة بالنجوم في مباراتها الأخيرة بالمجموعة H في زابوبان، المكسيك، يوم 26 يونيو.