يبدو أن رفض أي محاولات تقارب محتملة من قبل المدرب الوطني مارسيلو بيلسا يأتي بشكل مختلف. كان سواريز قد اعتزل المنتخب في سبتمبر/أيلول 2024، بعدما قاد الأوروغواي مرة أخرى إلى أرض الملعب قائداً في التعادل 0-0 في مباراة من تصفيات كأس العالم أمام باراغواي.

كان سواريز في السابق لفترة طويلة أحد أفضل المهاجمين الصريحين في العالم. بين عامي 2011 و2014 سجل 82 هدفاً في 133 مباراة مع نادي ليفربول، قبل أن ينتقل مقابل نحو 82 مليون يورو إلى نادي برشلونة. ومع برشلونة سجل 195 هدفاً في 283 مباراة خلال ست سنوات، وفاز مع الكتالونيين من بين أمور أخرى بدوري أبطال أوروبا عام 2015، وشكّل لعدة سنوات مع ليونيل ميسي ونيمار ثلاثياً هجومياً مرعباً.

بعد محطات أخرى مع أتلتيكو مدريد، ونادي ناسيونال الأوروغواياني الذي نشأ فيه، وكذلك غريميو بورتو أليغري في البرازيل انتقل سواريز مطلع عام 2024 إلى ميامي. وهناك يلعب منذ ذلك الحين مجدداً إلى جانب صديقه ميسي، لكنه لم يعد لاعباً أساسياً ثابتاً، ويحصل بشكل متزايد على فترات راحة. ومع ذلك لا تزال نسبة تسجيله للأهداف جيدة، إذ أحرز سواريز 43 هدفاً في 91 مباراة حتى الآن مع ميامي، وقدّم أيضاً 29 تمريرة حاسمة.