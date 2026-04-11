وعند سؤاله عن عودة محتملة، لم يستبعد ابن الـ39 عاماً من إنتر ميامي ذلك على الأقل في حديثه لوسيلة الإعلام الأوروغويانية Diario Ovacion: "اعتزلت اللعب مع المنتخب الوطني لإفساح المجال أمام لاعبين آخرين. وأيضاً لأنني رأيت أن اللحظة قد حانت التي لم أعد فيها قادراً على مساعدة الفريق. لكن إذا احتاجوني، فلن أرفض المنتخب الوطني أبداً. ما دمت لا أزال ألعب، فسيكون ذلك مستحيلاً."
"إذا احتاجوا إليّ، فلن أعتذر أبداً": أسطورة الهجوم لا تستبعد العودة إلى المنتخب الوطني في كأس العالم
يبدو أن رفض أي محاولات تقارب محتملة من قبل المدرب الوطني مارسيلو بيلسا يأتي بشكل مختلف. كان سواريز قد اعتزل المنتخب في سبتمبر/أيلول 2024، بعدما قاد الأوروغواي مرة أخرى إلى أرض الملعب قائداً في التعادل 0-0 في مباراة من تصفيات كأس العالم أمام باراغواي.
كان سواريز في السابق لفترة طويلة أحد أفضل المهاجمين الصريحين في العالم. بين عامي 2011 و2014 سجل 82 هدفاً في 133 مباراة مع نادي ليفربول، قبل أن ينتقل مقابل نحو 82 مليون يورو إلى نادي برشلونة. ومع برشلونة سجل 195 هدفاً في 283 مباراة خلال ست سنوات، وفاز مع الكتالونيين من بين أمور أخرى بدوري أبطال أوروبا عام 2015، وشكّل لعدة سنوات مع ليونيل ميسي ونيمار ثلاثياً هجومياً مرعباً.
بعد محطات أخرى مع أتلتيكو مدريد، ونادي ناسيونال الأوروغواياني الذي نشأ فيه، وكذلك غريميو بورتو أليغري في البرازيل انتقل سواريز مطلع عام 2024 إلى ميامي. وهناك يلعب منذ ذلك الحين مجدداً إلى جانب صديقه ميسي، لكنه لم يعد لاعباً أساسياً ثابتاً، ويحصل بشكل متزايد على فترات راحة. ومع ذلك لا تزال نسبة تسجيله للأهداف جيدة، إذ أحرز سواريز 43 هدفاً في 91 مباراة حتى الآن مع ميامي، وقدّم أيضاً 29 تمريرة حاسمة.
أوروغواي لم تجد بعد خليفة مناسبًا للويس سواريز
ينتهي عقد سواريز في ميامي بنهاية العام - وما إذا كان سيواصل مسيرته بعد ذلك لا يزال غير محسوم. وعن عودة محتملة إلى المنتخب الوطني قال المخضرم أيضاً: "يفكّر المرء في الأمر، ويمضي في السيناريو - خصوصاً عندما تقترب كأس العالم. إذا كانوا ربما بحاجة إليك، ماذا تفعل؟"
كان مهاجم ليفربول السابق داروين نونيز قد اختير خليفةً لسواريز كرأس حربة لأوروغواي. لكن اللاعب البالغ 26 عاماً سيسافر إلى كأس العالم وهو يفتقد كثيراً لخبرة اللعب مع ناديه، إذ إنه غير مُسجّل في الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال منذ مطلع فبراير. ولذلك يُتداول بالفعل احتمال عودة سريعة إلى أوروبا، وقد خاض نونيز آخر مباراة له مع الهلال في منتصف فبراير ضمن دوري أبطال آسيا. إضافة إلى ذلك، لم يسجل بقميص المنتخب منذ 13 مباراة دولية كاملة.
في أحدث المباريات التجريبية أمام إنجلترا (1:1) والجزائر (0:0) في نهاية مارس، اعتمد المدرب بييلسا في مركز رأس الحربة على رودريغو أغيري (تيغريس) وفيديريكو فيناس (ريال أوفييدو)، فيما لم يشارك نونيز في كلتا المباراتين إلا كبديل. ولا يبرز مهاجم صريح آخر قبل شهرين من انطلاق كأس العالم، ما يجعل عودة سواريز ربما بالفعل موضوعاً جاداً.
لويس سواريز في كأس العالم 2026 مع أوروغواي؟
كانت آخر محطة بارزة كبرى لسواريز مع المنتخب الوطني هي كوبا أمريكا 2024، التي حلّت فيها أوروغواي ثالثة. وفي أربع مشاركات بالبطولة كانت في الغالب قصيرة، سجل النجم المخضرم حينها هدفًا واحدًا.
إجمالًا، سجل سواريز 69 هدفًا في 143 مباراة دولية. وفي مونديال 2010 أحرز ثلاثة أهداف في طريقه إلى المركز الرابع، وكان إنجازًا كبيرًا آخر هو التتويج بكوبا أمريكا 2011.
في كأس العالم 2022 الماضية في قطر، كان سواريز ضمن التشكيلة الأساسية في مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات، لكنه لم يتمكن من منع الخروج المخيب من الدور الأول. وفي كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، سيواجه الأوروغواي بقيادة نجم وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي في دور المجموعات السعودية والرأس الأخضر وإسبانيا. ويُعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية الهدف الأدنى لمنتخب أمريكا الجنوبية.
هل سيعود لويس سواريز إلى المنتخب الوطني من أجل كأس العالم؟ مشاركاته السابقة مع أوروغواي في البطولات
البطولة
النتيجة
المشاركات
الأهداف
كأس العالم 2010
المركز الرابع
6
3
كوبا أمريكا 2011
الفائز
6
4
كأس القارات 2013
المركز الرابع
5
3
كأس العالم 2014
دور الـ16
2
2
كأس العالم 2018
ربع النهائي
5
2
كوبا أمريكا 2019
ربع النهائي
4
2
كوبا أمريكا 2021
ربع النهائي
5
1
كأس العالم 2022
دور المجموعات
3
0
كوبا أمريكا 2024
المركز الثالث
4
1