FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

إدي هاو يلقي باللوم على "الأخطاء الفردية" في الانهيار أمام برشلونة، ويؤكد المدرب أن نيوكاسل كان ينبغي أن يتقدم في النتيجة بحلول نهاية الشوط الأول

أعرب إدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، عن أسفه للانهيار الدفاعي الذي تعرض له فريقه، بعد أن أطاح به برشلونة من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بطريقة مذهلة. وبعد أن قدم الفريق أداءً شجاعًا خلال معظم أوقات مباراة الذهاب وأجزاء من مباراة الإياب، استقبلت شباك «المغاريب» سبعة أهداف في تلك الليلة، ليخسروا بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين.

  • برشلونة يعاقب نيوكاسل على تشتت تركيزه

    وأشار هاو إلى أن انعدام التركيز كان السبب الرئيسي وراء الهزيمة في كاتالونيا، حيث تأهل برشلونة بسهولة إلى ربع النهائي. وبعد التعادل 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك، شهدت مباراة الإياب مشاركة رافينها في ستة أهداف، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي ومارك برنال ولامين يامال وفيرمين لوبيز أهدافًا.

    "الدفاع اليوم لم يكن بالمستوى الذي كان عليه قبل بضعة أيام في تشيلسي. بدءًا من الهدف الأول، حيث انزلق لاعبان، ثم استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة، ثم ربما كان الهدف الأهم هو ركلة الجزاء"، اعترف هاو.

  • بداية قوية تفسح المجال لهجوم مكثف في الشوط الثاني

    تقدم برشلونة مبكراً بهدف سجله رافينها، لكن إيلانغا أدرك التعادل مرتين لصالح نيوكاسل، بما في ذلك هدفاً رائعاً سجلته بعد خطأ من يامال. وعلى الرغم من ثنائية إيلانغا، استمر «البلوجرانا» في الرد عبر برنال وركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من يامال - حصل عليها الفريق بعد مخالفة كيران تريبيير على رافينها الذي كان حاضراً في كل مكان - لضمان بقاء أصحاب الأرض في الصدارة في شوط أول محموم.

    "بالإضافة إلى الأداء الجيد الذي قدمناه في الشوط الأول، أعتقد أننا كنا رائعين في العديد من الجوانب. كان ذلك حقًا تمثيلًا رائعًا للطريقة التي نريد أن نلعب بها. هناك الكثير من الأخطاء الفردية في الأداء التي حالت دون استمرار هذا الأداء الرائع"، أشار هاو. على الرغم من البداية الواعدة، شهد الشوط الثاني انفتاحًا كبيرًا في التسجيل حيث رفع برشلونة من وتيرة اللعب.

  • دفاع «ماغبايز» ينهار تحت الضغط

    شعر هاو بالحيرة إزاء الانهيار الدفاعي لفريقه، حيث سجل رجال هانسي فليك ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق فقط بعد الاستراحة. كشفت التسديدات الدقيقة من فيرمين وثنائية ليفاندوفسكي عن كل عيوب خط دفاع نيوكاسل، قبل أن يضيف رافينها الهدف السابع عقب خطأ من جاكوب رامزي. وقد قوض هذا الأداء القاسي الانضباط التكتيكي لـ«المغاريب» تمامًا، مما دفع المدرب إلى التساؤل عن سبب هذا الافتقار غير المعتاد إلى التركيز.

    وأوضح هاو: "في الحقيقة، لو كان أداؤنا أو دفاعنا قريبًا مما نستطيع، أعتقد أننا كنا سنكون متقدمين في الشوط الأول. لم أرَ ضرورة لتغيير طريقة لعبنا في الشوط الأول. اعتقدت أننا كنا أقوياء جدًا. لكن بعد ذلك، بالطبع، استقبلنا هدفًا آخر من كرة ثابتة. إذا نظرنا إلى الأهداف الأربعة الأولى من حيث طريقة لعبنا، نجد أنها أهداف غريبة تم تسجيلها في مرمانا".

  • انخفاض مستويات الطاقة في ظل خروج أوروبا

    مع صافرة النهاية، عكست النتيجة فارقاً كبيراً في المستوى. وكان هاو صريحاً بشأن عجز فريقه عن الحفاظ على أدائه البدني أو التعافي من الصدمة النفسية.

    "لا أعتقد أنه يمكن القول إننا تعافينا نفسياً من تلك اللحظة في الشوط الأول. هذا ما بدا لي. في الشوط الثاني، لم نكن نمتلك بالتأكيد نفس الطاقة. وعندما انتهت المباراة فعلياً، لم نكن قد فقدنا ذلك المستوى أيضاً. لذا، دخلنا الشوط الثاني بشكل جيد جداً. وحتى تغيير أسلوب اللعب للعب في منطقة أعمق وأكثر انكماشاً لم يساعدنا على الإطلاق"، خلص هاو.

