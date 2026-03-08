إدي هاو يكشف عن اختياره بين أرسنال ومانشستر سيتي باعتبارهما "أفضل فريقين" واجههما نيوكاسل هذا الموسم

بعد التفكير في الفارق الكبير في المستوى خلال خروجهم الأخير من الكأس، سارع هاو إلى الاعتراف بالجودة العالية التي يتمتع بها الضيوف. وأشار مدرب نيوكاسل إلى أنه حتى عندما يقوم جوارديولا بتدوير لاعبيه، يظل المستوى الفني بعيدًا عن متناول معظم الفرق في الدوري، بما في ذلك فريق نيوكاسل الذي اختبر نفسه ضد أفضل الفرق في أوروبا وفي الدوري المحلي هذا الموسم.

قال هاو: "أعتقد أن [سيتي] أجرى تغييرات على فريقه، لكن أعتقد أنك ترى القوة الكبيرة التي يتمتعون بها. أعتقد أن ذلك كان ربما خطوة أبعد من اللازم بالنسبة لنا اليوم ضدهم عندما كانوا في ذلك المزاج، أعتقد أنهم كانوا ممتازين ونحن تراجعنا في المباراة. بدا أننا فقدنا طاقتنا، لكنهم يفعلون ذلك بك لأنهم يحتفظون بالكرة جيدًا، ويجعلونك تركض وتطارد، ثم تتعب وترتكب خطأً فنيًا آخر وتطارد مرة أخرى. لقد فعلوا ذلك لسنوات. لهذا السبب، بالنسبة لي، كانوا أفضل فريق واجهناه باستمرار، واعتقدت اليوم أنهم كانوا في وضع جيد جدًا، ونحن فقدنا طاقتنا".