إدي هاو يعترف بأن نيوكاسل استنفد طاقته أمام مانشستر سيتي بعد بداية مشرقة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي

حجزت مانشستر سيتي مكانها في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزها الساحق 3-1 على نيوكاسل يونايتد في سانت جيمس بارك مساء السبت. على الرغم من البداية المشرقة للمضيفين، التي شهدت افتتاح هارفي بارنز للتسجيل في الدقيقة 18، إلا أن حامل اللقب رد بشكل حاسم.

عاد سافينهو بالتعادل لمانشستر سيتي قبل نهاية الشوط الأول بقليل، مما مهد الطريق لأداء مهيمن في الشوط الثاني. قاد مرموش عودة الفريق، حيث وضع الزوار في المقدمة بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني قبل أن يضاعف رصيده في الدقيقة 65 ليحسم النتيجة ويضمن تأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية.

وفي تعليقه على الهزيمة، اعترف مدرب نيوكاسل هاو بأن فريقه لم يستطع الحفاظ على قوته الهجومية في بداية المباراة أمام حامل اللقب. وقال هاو في تصريحاته لشبكة TNT Sports بعد المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ولعبنا بشكل رائع لمدة نصف ساعة. ربما حدث أمران، الأول أننا لم نستطع الحفاظ على قوتنا الهجومية، والثاني أن الفريق المنافس لعب بشكل جيد للغاية. علينا أن نقبل ذلك".