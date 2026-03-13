إدي هاو يدافع عن نجم نيوكاسل أنتوني جوردون في مواجهة انتقادات واين روني وروي كين وآلان شيرر بشأن استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة برشلونة

لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في التشكيلة الأساسية خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب سانت جيمس بارك، بعد أن غاب عن حصة التدريب صباح الثلاثاء بسبب المرض. أثار هذا انتقادًا من آلان شيرر، الذي أشار إلى أن أهمية المباراة كان يجب أن تتغلب على أي إزعاج جسدي بسيط، حيث قال على قناة أمازون برايم: "أعلم أنه لا يشعر بخير، لكن هذه مباراة برشلونة ضد نيوكاسل من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سيتطلب الأمر شيئًا استثنائيًا لإبعادي عن هذه المباراة الليلة."

وكرر كين هذا الرأي في برنامج "ذا أوفرلاب"، متسائلاً: "كيف يمكن أن تكون مريضاً وتشارك في المباراة لمدة نصف ساعة؟"

كما استخف روني بادعاءات المرض، قائلاً: "إذا كنت مريضاً، فأنت مريض. لا ينبغي أن تكون هناك. لقد مر بجانبنا قبل المباراة ولم يصافحنا. قال إنه لا يريدنا أن نصاب بأي شيء، لكنه بعد ذلك دخل غرفة الملابس مع زملائه في الفريق".