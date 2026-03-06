إدو يعود إلى البرازيل؟ مدير نوتنغهام فورست الذي يتعرض لانتقادات شديدة يرتبط بنادٍ جديد بعد طرده من الملعب وميدان التدريب

وصل المشروع الطموح الذي يشارك فيه إيدو في فورست إلى طريق مسدود مرير بعد ثمانية أشهر فقط من وصوله المثير للانتباه. وبحسب ما ورد، طُلب من البرازيلي الابتعاد عن ملعب سيتي جراوند وميدان تدريب النادي في انتظار إتمام رحيله النهائي. وكان غيابه ملحوظًا خلال تعادل فورست الأخير 2-2 مع مانشستر سيتي، وهو ثالث مباراة على التوالي يغيب عنها. يأتي هذا النفي القسري في أعقاب فترة مضطربة تميزت بإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني وتغيير متكرر للمدربين، حيث تم إقالة شون دايتش مؤخرًا بعد 114 يومًا فقط من توليه المنصب. مع تراجع فورست إلى المركز 17، يبدو أن العلاقة بين إيدو ومالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس قد وصلت إلى نقطة الانهيار التام.