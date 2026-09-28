هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Eduard Spertsyan Armenia Ahli (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

الصفقة الصح في الوقت الخطأ: إدوارد سبيرتسيان يبهرنا بـ"لوحة فنية" ضد مونتينيجرو.. وهكذا تحصل على نسخته الأفضل يا الأهلي!

فقرات ومقالات
إدوارد سبيرتسيان
الأهلي
أرمينيا
مارينو بوسيتش
ماتياس يايسله
فرانك كيسييه
فالنتين أتانجانا إيدوا
أرمينيا ضد الجبل الأسود
الجبل الأسود
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثالث
دوري روشن السعودي

مساهمة جديدة من سبيرتسيان مع أرمينيا..

"صفقات فاشلة".. هكذا صنف قطاع كبير من الجماهير والنقاد الرياضيين، ميركاتو عملاق جدة النادي الأهلي، في صيف عام 2026.

لكن الحقيقة أن الأهلي، خطف واحدة من أبرز صفقاته في السنوات الأخيرة، خلال الميركاتو الصيفي "2026"؛ وذلك بالتعاقد مع النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، قادمًا من نادي كراسنودار الروسي.

نعم.. هذا اللاعب الذي جاء إلى الأهلي مقابل 21.9 مليون يورو، يمتلك إمكانات فنية كبيرة للغاية؛ حتى ولو لم يظهر ذلك لجماهير الراقي بشكلٍ كبير، حتى الآن.

وعلى الأقل؛ يؤكد سبيرتسيان إمكاناته الفنية الكبيرة في كل مرة يظهر فيها مع منتخب بلاده أرمينيا، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وآخر المحطات التي تألق فيها سبيرتسيان دوليًا، خلال فترة التوقف الحالي؛ تلك التي جمعت بين أرمينيا ومنتخب مونتينيجرو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة - المسار الثالث - ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور إدوارد سبيرتسيان ضد مونتينيجرو..

  • imago-sport-1083795934.jpgArtur Stabulnieks

    لوحة فنية رائعة من إدوارد سبيرتسيان في شباك مونتينيجرو

    في الدقيقة 65 من عمر مباراة منتخب أرمينيا ضد مونتينيجرو، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة - المسار الثالث - ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ سجل نجم عملاق جدة الأهلي إدوارد سبيرتسيان، هدفًا أكثر من رائع.

    هدف سبيرتسيان الأكثر من رائع، في شباك منتخب مونتينيجرو الأول لكرة القدم؛ اجتمعت فيه أكثر من مهارة بلعبة واحدة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الخروج من ضغط الخصم بشكلٍ أكثر من رائع.

    * ثانيًا: انطلاقة سريعة بين خطوط الخصم.

    * ثالثًا: تسديدة صاروخية متقنة.

    نعم عزيزي القارئ؛ سبيرتسيان تخلص من ضغط الخصم ثم تقدم بين خطوط مونتينيجرو، قبل أن يُسدد صاروخية من بعيد إلى داخل الشباك.

    • إعلان
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-POR-ARMAFP

    مساهمات إدوارد سبيرتسيان مع أرمينيا في التوقف الحالي

    هدف إدوارد سبيرتسيان، نجم عملاق جدة النادي الأهلي، في مباراة منتخب بلاده أرمينيا ضد مونتينيجرو؛ هو "المساهمة الثانية" من اللاعب، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

    وصنع سبيرتسيان هدفًا، خلال مباراة أرمينيا ضد منتخب لاتفيا، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة - المسار الثالث - ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    أي أنه يُمكن تلخيص مساهمات سبيرتسيان التهديفية، خلال التوقف الدولي الحالي؛ على النحو التالي:

    * الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية: تمريرة حاسمة؛ خلال فوز أرمينيا (2-0) ضد لاتفيا.

    * الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية: هدف رائع؛ خلال خسارة أرمينيا (2-3) ضد مونتينيجرو.

    وإجمالًا.. يمتلك إدوار سبيرتسيان 18 مساهمة تهديفية "سجل 13 وصنع 5"، مع منتخب أرمينيا الأول لكرة القدم، خلال 44 مباراة دولية سواء رسمية أو ودية.

  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    هكذا يحصل الأهلي على نسخة أفضل من إدوارد سبيرتسيان!

    الآن.. لننتقل إلى ما يحتاجه النجم الأرميني إدوارد سيبرتسيان أساسًا؛ لكي يظهر إمكاناته الفنية الكبيرة مع عملاق جدة الأهلي، خلال الفترة القادمة.

    سبيرتسيان يحتاج حقًا إلى لاعب ارتكاز ثانٍ على مستوى فني كبير، في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ وذلك بجوار النجم الفرنسي الشاب فالنتين أتانجانا، البالغ من العمر 21 سنة.

    أيضًا.. يظل النجم الأرميني في حاجة ماسة إلى مدير فني خبير، يعرف كيف يوظفه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وتواجد مدرب خبير على رأس القيادة الفنية للفريق الأهلاوي، ولاعب ارتكاز كبير بجوار أتانجانا؛ قد يجعلنا نرى نسخة أفضل من سبيرتسيان، على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب ارتكاز كبير بجوار أتانجانا؛ سيمنح سبيرتسيان حرية في القيام بالأدوار الهجومية، دون التقيُد بالمساعدة الدفاعية.

    * ثانيًا: مدرب خبير؛ سيُمكن سبيرتسيان من التحرك بين الأطراف والعمق، مع خطة لفتح مساحات له من أجل التسديد بعيد المدى.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Marino Pusic Eduard Spertsyan Ahli GFX GOAL ONLYGOAL AR

    إدوارد سبيرتسيان الصفقة الصح في الوقت الخاطئ يا الأهلي!

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أن النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان هو الصفقة الصح لعملاق جدة الأهلي، في الوقت الخاطئ.

    نعم.. سبيرتسيان صفقة أكثر من رائعة على الورق؛ ولكنه جاء في مرحلة صعبة للغاية، سواء على المستوى الإداري أو الفني.

    على سبيل المثال.. المدير الفني الألماني السابق ماتياس يايسله، كان يستطيع إخراج أفضل نسخة من سبيرتسيان في الأهلي؛ إلا أن اللاعب جاء في وقتٍ سيئ مع المدرب "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش، الذي لم يستطع فرض أسلوبه أساسًا داخل الفريق.

    كذلك؛ سبيرتسيان جاء في ظل معاناة خط وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بعد رحيل النجم الإيفواري الكبير فرانك كيسييه.

    ولو كان كيسييه لا يزال في الأهلي، بجوار الفرنسي الشاب فالنتين أتانجانا؛ لكان سبيرتسيان وجد الحرية التي يحتاجها من أجل الإبداع، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    ورغم كل ما ذكرناه؛ إلا أن النجم الأرميني يمتلك أرقامًا جيدة مع الفريق الأهلاوي، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 11.

    * دقائق: 906.

    * مساهمات تهديفية: 7.

    * أهداف: 3.

    * تمريرات حاسمة: 4.

    ويتمنى الجمهور الأهلاوي، أن يقدّم إدوارد سبيرتسيان وباقي زملائه مستوى أفضل؛ بعد استئناف مسابقات الأندية، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي.