Getty Images Sport
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"إدمان لا أنوي محاربته" .. شتشيسني يعترف بضعفه أمام السجائر
الحياة الشخصية للحارس
تحدث حارس مرمى برشلونة، فويتشيك شتشيسني، بصراحة عن عادته في التدخين في مقابلة مع موقع «ذا أثليتيك».
واعترف الحارس البالغ من العمر 36 عامًا بأن إدمانه على النيكوتين يمثل عادة سيئة لم يتمكن من التخلص منها. وعلى الرغم من أن هذه العادة تُعتبر غير مهنية، فقد اختار اللاعب البولندي أن يكون صريحًا تمامًا بشأن نمط حياته خارج الملعب.
- Getty Images Sport
شتشيسني يعترف بصراحة
وقدّم حارس مرمى يوفنتوس السابق وجهة نظره حول الحفاظ على الصدق فيما يتعلق بنمط حياته الشخصية. وقال: «قد لا يبدو هذا الأمر الأكثر احترافية في العالم، لكنني أنا كما أنا. يعرف الناس أن لدي إدمانًا واحدًا لا أستطيع التخلص منه».
بل إنه أشار إلى أن مشجعي برشلونة ابتكروا هتافًا يشير صراحةً إلى تدخينه، مضيفًا: «لم يسبق لي أن حظيت بهتاف خاص بي من قبل، لذا فهذا أمر مفاجئ بحد ذاته. لقد استمتعت به. أحاول أن أكون صادقًا قدر الإمكان، ويبدو أن الناس يقدرون ذلك».
وأكد الحارس السابق لآرسنال أن صراحته بشأن إدمانه للنيكوتين هي السبب الرئيسي وراء تواصل المشجعين معه، قائلاً: «أتصور أن الكثير من اللاعبين يعانون من إدمانات معينة، سواء كان النيكوتين أو الكحول أو المقامرة، لا أعرف. لكن هناك لاعب واحد يتحدث عن الأمر بصراحة تامة، وهذا اللاعب هو أنا. وهو إدمان لا أرغب حتى في محاربته. أنا أقبل به، وربما يبدو هذا صادقاً في أعين الناس. الناس لا يعتقدون أنني أدخن لأنهم شاهدوا صورة خفية لي التقطها مصورو البابارازي. لقد اعترفت بإدماني، وهو إدمان يعاني منه الكثير من الناس في العالم.
وختم: "ربما يستطيع الناس التعاطف مع هذا الأمر. ولا أفكر حتى في أن أنصح الناس بالبدء في التدخين. أعتقد أنه أمر فظيع ويجب على الجميع تجنبه. إنها نقطة ضعف لدي، لكنني لا أمانع هذه النقطة من الضعف".
نهج مرن في برشلونة
يبدو شتشيسني مرتاحًا للغاية لقبول نقاط ضعفه، لدرجة أنه ارتدى قبعة مطبوع عليها كلمة «مدخن» خلال موكب برشلونة للاحتفال بالفوز باللقب.
وقد أكدت هذه الخطوة نهجه الذي لا ينطوي على أي نية لإخفاء واقعه اليومي عن أعين الجمهور. وفي النهاية، أكسب هذا المستوى من الصدق الحارس احترامًا خاصًا من جماهير النادي المخلصة.
- AFLOSPORT
التحديات بين القائمين
لا يزال شتشيسني مرتبطًا بعقد مع برشلونة حتى يونيو 2027. وخلال موسم 2025-2026، شارك في ثماني مباريات في الدوري الإسباني، حيث استقبل 15 هدفًا دون أن يحافظ على شباكه نظيفة ولو لمرة واحدة، إلى جانب أربع مشاركات في دوري أبطال أوروبا استقبل خلالها ستة أهداف.
ويستعد الحارس المخضرم الآن لمنافسة شديدة مع الحارس الأساسي جوان جارسيا قبل انطلاق الموسم الجديد.
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