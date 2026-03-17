إحصائية لا تصدق! في أحد أندية الدرجة الأولى الإيطالية، لم يشارك لاعب إيطالي في الملعب سوى لمدة دقيقة واحدة فقط هذا الموسم

يخوض كومو موسمه الثاني بعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي. ويشارك النادي، الذي يملكه الأخوان المليارديران الإندونيسيان روبرت بودي ومايكل بامبانغ هارتونو، بقوة في صدارة الترتيب، ولديه أمل مشروع في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وبعد فوزه 2-1 في مباراة القمة مع روما يوم الأحد، يحتل كومو حالياً المركز الرابع في الترتيب.

يُعتبر المدرب فابريغاس، في أول تجربة له كمدرب رئيسي، مدرباً واعداً من الطراز الأول. وقد جمع حوله في تشكيلته عدداً من اللاعبين المحترفين البارزين. ومن بين أبرز اللاعبين نجم ريال مدريد السابق نيكو باز (الأرجنتين، 21 عاماً) وجاكوبو رامون (إسبانيا، 21 عاماً)، والفائز السابق بدوري أبطال أوروبا سيرجي روبرتو (إسبانيا، 34 عاماً)، بالإضافة إلى الهداف اليوناني البارز أناستاسيوس دوفاكيس (26 عاماً، سجل 10 أهداف هذا الموسم). كما انضم قبل بداية هذا الموسم بطل أوروبا الإسباني ألفارو موراتا (33 عامًا).

ويضاف إلى ذلك لاعبان ألمانيان محترفان هما المدافع مارك أوليفر كيمبف (31 عامًا) والجناح نيكولاس كوين (26 عامًا). أما اللاعبون الإيطاليون، فيصعب العثور عليهم: فإلى جانب اللاعب المخضرم غولدانغا، لا يوجد في الفريق سوى ماورو فيغوريتو البالغ من العمر 35 عامًا.