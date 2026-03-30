إحباط لميكيل أرتيتا وأرسنال بعد أن أصبح من المرجح أن يغيب نوني مادويكي عن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة إثر إصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا

تعرض موسم مادويكي الأول في ملعب الإمارات لانتكاسة محبطة بعد أن أصيب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ركبته خلال مباراة إنجلترا التي انتهت بالتعادل مع أوروغواي. واضطر لاعب تشيلسي السابق، الذي انتقل إلى النادي اللندني الآخر في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 38 عقب اصطدامه مع رودريغو أغيري.

وفقًا لموقع The Athletic، أصبح مشاركة مادويكي في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وسبورتينغ لشبونة يوم 7 أبريل محل شك كبير. وعلى الرغم من أنه حاول في البداية مواصلة اللعب في ويمبلي، إلا أنه تم استبداله في النهاية بجارود بوين، وشوهد لاحقًا وهو يغادر الملعب مرتديًا دعامة واقية للركبة، مما أثار قلقًا فوريًا داخل معسكر أرسنال.



