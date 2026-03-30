إحباط لميكيل أرتيتا وأرسنال بعد أن أصبح من المرجح أن يغيب نوني مادويكي عن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة إثر إصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا
اصطدام مكلف في ويمبلي
تعرض موسم مادويكي الأول في ملعب الإمارات لانتكاسة محبطة بعد أن أصيب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في ركبته خلال مباراة إنجلترا التي انتهت بالتعادل مع أوروغواي. واضطر لاعب تشيلسي السابق، الذي انتقل إلى النادي اللندني الآخر في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 38 عقب اصطدامه مع رودريغو أغيري.
وفقًا لموقع The Athletic، أصبح مشاركة مادويكي في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وسبورتينغ لشبونة يوم 7 أبريل محل شك كبير. وعلى الرغم من أنه حاول في البداية مواصلة اللعب في ويمبلي، إلا أنه تم استبداله في النهاية بجارود بوين، وشوهد لاحقًا وهو يغادر الملعب مرتديًا دعامة واقية للركبة، مما أثار قلقًا فوريًا داخل معسكر أرسنال.
إعطاء الأولوية لرفاهية اللاعبين
يُعد مادويكي أحد لاعبي أرسنال العديدين الذين اضطروا إلى مغادرة منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولية الحالية بسبب تزايد المخاوف بشأن إصاباتهم. كما غادر زميلاه في المنتخب الوطني بوكايو ساكا وديكلان رايس معسكر منتخب إنجلترا يوم السبت، قبل المباراة الودية ضد اليابان، للعودة إلى شمال لندن لإجراء فحوصات طبية عاجلة.
وفيما يتعلق بهذه الحالة، صرح توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا: "خضعا (ساكا ورايس) لفحوصات طبية. وللتوضيح: كانا يرغبان بشدة في اللعب. كانا يرغبان بشدة في المشاركة. لكن لم يكن من المنطقي تحمل هذه المخاطرة. لو كانت هذه المباراة هي الأخيرة في الموسم، لكنا أبقيناهما وحاولنا كل شيء. لكن في هذه المرحلة من الموسم، لم يكن ذلك منطقياً. كان خطر تفاقم الحالة كبيرًا للغاية. كان كلاهما يعاني من ألم، ومن الواضح أنهما كانا يعانيان من ألم، عندما أجرينا الفحوصات الطبية. لذا لم يكن من المنطقي على الإطلاق أن يبقيا".
ضغوط على عمق تشكيلة الفريق
يأتي توقيت إصابة مادويكي قاسياً بشكل خاص على أرسنال، الذي اعتمد على حضوره الديناميكي لتناوب خط هجومه خلال موسم مرهق. وقد تم التعاقد مع الجناح لتوفير منافسة قوية مع ساكا، إلا أن غيابه يترك «المدفعجية» يعانون من نقص في الجانب الأيمن في وقت أصبح فيه إرهاق اللاعبين مصدر قلق ملموس. مع قيام الفريق الطبي للنادي الآن بإدارة عدة حالات تعافي بارزة في وقت واحد، يتحول التركيز إلى كيفية تعويض الفريق عن خسارة مثل هذا الخيار القوي. وقد أبرزت فترة التجمعات الدولية الصعبة هذه هشاشة فريق يسعى للفوز باللقب، في الوقت الذي يحاول فيه الموازنة بين متطلبات المجد المحلي والأوروبي.
مفترق طرق أرتيتا التكتيكي
من المتوقع أن يغيب مادويكي عن مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت أمام ساوثهامبتون، كما أن مشاركته في رحلة دوري أبطال أوروبا إلى لشبونة يوم 7 أبريل تبدو مستبعدة بشكل متزايد. وتمثل هاتان المباراتان الحاسمتان مفترق طرق لموسم أرسنال، مما يجبر أرتيتا على اتخاذ قرار بشأن إعادة تنظيم خط هجومه أو الاعتماد على لاعب احتياطي لملء الفراغ خلال هذه الفترة الحاسمة من شهر أبريل.