إجازة كريستيانو رونالدو .. "الكذبة" التي صدقها الجمهور وزادت العبث في النصر!

"هو منقذنا"، بل "هو نعمة من الله لنا"، "إنه أسطورتنا وآخذ حق نصرنا في زمن ضاعت به الحقوق وسط الهيمنة الزرقاء"..

عبارات رددها الإعلام المنتمي لنادي النصر على مدار الأسابيع الماضية، يمكننا أن نذكر المزيد والمزيد، لكن لنكتفي بهذا القدر، كي لا يطول حديثنا، فهم مبدعون في التغزل بصاروخ ماديرا وسط كل أزمة.

لا لوم عليهم، فهو الثابت بالفعل مع انسحاب رموز النادي وأعضاء شرفه من المشهد عندما يتأزم الموقف، والموسم الماضي (2025-26)، خير دليل على وقفة الدون الحاسمة حتى وإن قالوا إن "لقب دوري روشن موجه للنصر من أجل رونالدو"!

لكن مع وقوع النصر مؤخرًا في أزمة مالية طاحنة، أصبح المشهد عبثيًا أكثر من أي وقتٍ مضى، حتى سقط رونالدو نفسه ضحية للقيل والقال من الإعلام النصراوي..



