هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
SV Elversberg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
ترجمه

صفقة قيمتها تصل لـ70 مليون يورو .. عرض مدريدي قد يُجبر ليفركوزن على بيع إبراهيم مازا!

انتقالات
أتلتيكو مدريد
إبراهيم مازة
الدوري الإسباني
باير ليفركوزن
الدوري الألماني

النجم الجزائري يواصل لفت انظار كبار أوروبا

أعاد أتلتيكو مدريد إشعال اهتمامه بموهبة باير ليفركوزن الشابة إبراهيم مازا، في سعيه لتعزيز خط وسط فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن باير ليفركوزن أعلن تصميمه على التمسك بصاحب الـ20 عاماً، ويعد بالفعل عقداً جديداً مجزياً للتصدي للأندية الراغبة في ضمه.

  • أتلتيكو يراقب مازا

    وضع أتلتيكو نصب عينيه هدفاً مألوفاً بشكل حاسم، بينما يسعى دييجو سيميوني لتعزيز خياراته في خط الوسط. فقد أعاد العملاق الإسباني إشعال اهتمامه بصانع الألعاب الجزائري لباير ليفركوزن، مازا، البالغ من العمر 20 عاماً، ولم يضيّع أي وقت في إعلان نواياه.

    ووفقاً لموقع Bulinews، فقد تواصلت الإدارة الرياضية لأتلتيكو بالفعل مع ليفركوزن للتعبير عن اهتمامها. غير أن اقتناص صانع الألعاب الهجومي الموهوب من نادي البوندسليجا لن يكون بالأمر السهل، إذ لا يعتزم ليفركوزن السماح لنجمه الصاعد بالرحيل.

    • إعلان
  • SV Elversberg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    المبلغ المطلوب

    فرض مازا نفسه كصفقة مرغوبة للغاية، ما يعني أن أتلتيكو يواجه عقبة مالية صعبة. فبعد انتقاله إلى ليفركوزن قادمًا من هيرتا برلين في صيف 2025 مقابل مبلغ ذُكر أنه 12 مليون يورو، ارتفعت قيمته السوقية بشكل صاروخي. ومع استمرار عقده الحالي حتى يونيو 2030، فإن أي انتقال محتمل سيتطلب الآن مبلغًا في حدود 70 مليون يورو.

    اهتمام أتلتيكو ليس بالأمر الجديد. فوفقًا لصحفي beIN Sports حفيظ درّاجي، فإن النادي الإسباني قدّم عرضًا بقيمة 35 مليون يورو بينما كان مازا لا يزال في هيرتا.

    وقد قوبل ذلك العرض بالرفض السريع، لكن من الواضح أن ذلك لم يثنِ فريق سيميوني عن متابعة تطوره عن كثب.

  • عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز يتربصون

    من السهل إدراك سبب مراقبة كبار أندية أوروبا له، فقد قدّم مازا مستويات رائعة مع ليفركوزن هذا الموسم، مرسّخًا مكانته كأساسي لا جدال فيه.

    وقد ساهم الدولي الجزائري بالفعل بهدف وتمريرتين حاسمتين في أربع مباريات فقط كأساسي، إذ غاب فقط عن مباراة الافتتاح في الدوري الأوروبي بسبب المرض.

    وأتلتيكو ليس النادي الكبير الوحيد الذي يراقب الوضع، فقد أبدى عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز، آرسنال ومانشستر سيتي، اهتمامًا ملموسًا باللاعب الشاب خلال الصيف. وظل ليفركوزن متمسكًا بموقفه خلال تلك الفترة، موضحًا تمامًا أن بيع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أمر مستبعد كليًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Newcastle United v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    ليفركوزن يعرض التجديد

    ولإبعاد أتلتيكو والتهديد الوشيك القادم من الدوري الإنجليزي الممتاز، يتخذ ليفركوزن خطوات استباقية. وتشير تقارير من Bild إلى أن النادي الألماني يعمل بالفعل بشكل مكثف على تمديد عقد يربط مازا لفترة تتجاوز بكثير موعد انتهاء عقده الحالي في عام 2030.

    وبدأت المحادثات الأولية مع ممثلي اللاعب الأسبوع الماضي، رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد. ويتمثل الهدف الأساسي لليفركوزن في الاحتفاظ بساحر خط وسطه من خلال تقديم حوافز مالية كبيرة لإقناعه بالبقاء.

    وسيتضمن العرض المقترح زيادة كبيرة في الراتب. وسيكون هذا بمثابة دفعة مالية كبيرة، تُضاف بشكل ملحوظ إلى المبلغ الذي يتقاضاه حاليًا في ألمانيا والبالغ 3 ملايين يورو في الموسم.

الدوري الألماني
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن
لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد