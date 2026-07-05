بعد غضب إبراهيم حسن و"نحن لا نطأطأ رؤوسنا لأحد" .. بيان رسمي من دالاس بشأن اشتباك مدير منتخب مصر مع الشرطة الأمريكية

الواقعة لقت ردود فعل واسعة في المجتمع الأمريكي كذلك وليس المصري أو العربي فقط، إذ رفض كثيرون ما قام به الشرطي، مستغربين دفعه لطفل لمجرد طلب التقاط صورة، في وقت تستضيف به الولايات المتحدة الأمريكية حدثًا عالميًا، ما قد يشوه صورة البلد أمام العالم.

أمام هذا الموقف، أصدر شرطة دالاس تحديثًا حول الواقعة، معلنة انتهاء الأزمة بتبادل الهدايا بين الجانب المصري وأفراد الشرطة، مشددة على الاحترام المتبادل بين الجانبين.

ونشرت الشرطة عبر حسابها على منصة "إكس"، عدة صور جمعت نائب رئيس شرطة دالاس بالقنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوسن، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، المدير الفني للفراعنة حسام حسن، قائد الفراعنة محمد صلاح، بالإضافة إلى إبراهيم حسن.

وجاء في بيان شرطة دالاس: "تقدر دائرة شرطة دالاس علاقتها مع أفراد مجتمعنا والزوار الدوليين. ونحن ندرك تمامًا أن محادثة واحدة يمكن أن تصنع الفارق، وأن الاحترام يتجسد من خلال الأفعال. لذا اليوم التقى أعضاء من منتخب مصر بضباط شرطة دالاس، حيث جرى تبادل الهدايا والأحاديث التي ركزت على الشراكة والاحترام المتبادل".

واختتم: "تهانينا لمصر على فوزها على أستراليا. نحن نتطلع إلى الحفاظ على علاقتنا طوال فترة بطولة كأس العالم 2026 وما بعدها".











