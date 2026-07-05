أصدرت شرطة دالاس بولاية تكساس الأمريكية بيانًا رسميًا بشأن واقعة الاشتباك التي نشبت بين أحد أفرادها مع إبراهيم حسن؛ مدير المنتخب المصري، في فندق إقامة البعثة المصرية قبل مواجهة أستراليا الأخيرة، مؤكدة الاحترام المتبادل بين الجميع.
بعد غضب إبراهيم حسن و"نحن لا نطأطأ رؤوسنا لأحد" .. بيان رسمي من دالاس بشأن اشتباك مدير منتخب مصر مع الشرطة الأمريكية
ما القصة؟
قبل يومين، انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به إبراهيم حسن منفعلًا على أحد أفراد شرطة دالاس الموجودين في فندق إقامة المنتخب المصري، لولا تدخل بعض أعضاء الجهاز الإداري للفراعنة للسيطرة على الموقف في ظل الغضب الكبير المسيطر على الأول.
التقارير كشفت بعد ذلك عن غضب إبراهيم حسن بعد محاولة منع شرطي أمريكي لطفل مصري أثناء طلبه التقاط صورة تذكارية مع اللاعب محمود حسن "تريزيجيه"، وهو ما لم يتقبله مدير المنتخب المصري، ليبدأ الاشتباك مع الشرطي.
"نحن لا نطأطأ رؤوسنا لأحد"
تم السيطرة على الموقف بعد ذلك دون أي تبعات، قبل أن يخرج إبراهيم حسن أول أمس الجمعة، مؤكدًا رفضه التام لإهانة أي مواطن مصري في أي مكان بالعالم، معلنًا اعتذار الشرطي بعد تعديه على الطفل.
وقال حسن في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "لا أحب أن أرى أي مصري في أي مكان بالعالم يتعرض للإهانة، مهما حدث. هذا طفل كان يريد التقاط بعض الصور مع تريزيجيه، لذا ما حدث من الشرطي لا يليق، ورجال الشرطة الآخرون وقفوا معنا. الشرطي بعد ذلك اعتذر، هذا حقنا، نحن لا نطأطأ رؤوسنا لأحد".
بيان شرطة دالاس
الواقعة لقت ردود فعل واسعة في المجتمع الأمريكي كذلك وليس المصري أو العربي فقط، إذ رفض كثيرون ما قام به الشرطي، مستغربين دفعه لطفل لمجرد طلب التقاط صورة، في وقت تستضيف به الولايات المتحدة الأمريكية حدثًا عالميًا، ما قد يشوه صورة البلد أمام العالم.
أمام هذا الموقف، أصدر شرطة دالاس تحديثًا حول الواقعة، معلنة انتهاء الأزمة بتبادل الهدايا بين الجانب المصري وأفراد الشرطة، مشددة على الاحترام المتبادل بين الجانبين.
ونشرت الشرطة عبر حسابها على منصة "إكس"، عدة صور جمعت نائب رئيس شرطة دالاس بالقنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوسن، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، المدير الفني للفراعنة حسام حسن، قائد الفراعنة محمد صلاح، بالإضافة إلى إبراهيم حسن.
وجاء في بيان شرطة دالاس: "تقدر دائرة شرطة دالاس علاقتها مع أفراد مجتمعنا والزوار الدوليين. ونحن ندرك تمامًا أن محادثة واحدة يمكن أن تصنع الفارق، وأن الاحترام يتجسد من خلال الأفعال. لذا اليوم التقى أعضاء من منتخب مصر بضباط شرطة دالاس، حيث جرى تبادل الهدايا والأحاديث التي ركزت على الشراكة والاحترام المتبادل".
واختتم: "تهانينا لمصر على فوزها على أستراليا. نحن نتطلع إلى الحفاظ على علاقتنا طوال فترة بطولة كأس العالم 2026 وما بعدها".
وماذا بعد؟
بعد تخطيه دور المجموعات من كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، كوصيف المجموعة السابعة بخمس نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن بلجيكا، عبر المنتخب المصري دور الـ32 أيضًا على حساب أستراليا بفضل ركلات الترجيح.
ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة بعد غدٍ الثلاثاء بالمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن دور الـ16.
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