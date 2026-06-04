ذئاب أوروبا يطاردون "الجوهرة" إبراهيم تونكارا.. على برشلونة الحذر من وعوده الكاذبة ولامين يامال قد يصبح الحل!

بينما ينشغل العالم بمتابعة صفقات الملايين في الفريق الأول، تدور خلف جدران "لاماسيا" معركة صامتة؛ قد تكلف العملاق الكتالوني برشلونة، مستقبله بالكامل.

هذه المعركة الصامتة اشتعلت بسبب إبراهيم تونكارا "إبريما"، ذلك اللاعب الذي يتمتع بموهبة خارقة؛ حيث يجمع بين فيزيائية النجم الفرنسي بول بوجبا، وسحر الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

ونظرًا لموهبته الخارقة؛ فقد أصبح تونكارا هدفًا لنصف أندية القارة الأوروبية، مثلما ذكرت صحيفة "آس" في الساعات القليلة الماضية.

نعم.. العديد من الأندية الأوروبية العملاقة، على رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ترغب في خطف اللاعب الإسباني ذو الأصول الجامبية، والذي يبلغ من العمر 16 سنة فقط.

لكن تونكارا لا يزال صامدًا، أمام كافة الإغراءات "الرياضية والمالية" المقدّمة إليه؛ حيث يعتقد أن طريق نجاحه يتمثّل في البقاء مع برشلونة، وسط وعود بدمجه مع الفريق الأول لكرة القدم تدريجيًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ هل سيجد تونكارا مكانًا له في فريق برشلونة الأول لكرة القدم بالفعل، أم تتبخر الوعود المقدّمة إليه مثل بعض اللاعبين..