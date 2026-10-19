أين هو الآن؟ ريتشارليسون | مرشح الرئاسة سرق جزيرته ومدربه تبرأ منه!

أراد ريتشارليسون مغادرة سبيرز في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وكان قريبًا من العودة إلى ناديه السابق إيفرتون، كما ارتبط بعروض من فاسكو دا جاما وشباب الأهلي.

انهارت مساعي البرازيلي للمغادرة إلى إيفرتون بسبب عدم التوصل لاتفاق مع توتنهام، وأُغلق سوق الانتقالات وفشل سبيرز في التوصل حتى مع الفرق البرازيلية والإماراتية المهتمة باللاعب، ليصبح مصيره مربوطًا بناديه الحالي حتى يناير على الأقل.

خرج ريتشارليسون بعدة تلميحات عبر وسائل التواصل الاجتماعية لمهاجمة سبيرز، وازداد الأمر تعقيدًا باستبعاده من قائمة الفريق للدوري المحلي بسبب اكتمال عدد الأجانب المسموح به، ليصبح البرازيلي خارج الحسابات

مدرب سبيرز روبرتو دي زيربي وصف اللاعب مؤخرًا في المؤتمر الصحفي لمباراة كوفنتري المقبلة بأنه "مشكلة النادي" وليس مشكلته، رغم سابق إشادته به في الصيف الماضي، ولكن تغيرت اللهجة عقب انتقادات ريتشارليسون العلنية لقرارات ناديه، فألمح المدرب الإيطالي بأن لا مكان في النادي لمن لا يريدون البقاء.

ريتشارليسون هذا الموسم لعب مباراة وحيدة مع الفريق الأول كانت الخسارة بثلاثية في افتتاح الموسم، وبدأ أساسيًا قبل أن يتم تغييره في الشوط الثاني، وبعد ذلك أُبعد مع وصول تدعيمات مثل عمر مرموش وسافيو لهجوم الفريق، وتم تحويله للتدرب واللعب مع فريق تحت 21 عامًا حيث لعب وسجل مؤخرًا ضد شيلتهام في الكأس.







