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هيثم محمد

أين هو الآن؟ ريتشارليسون | مرشح الرئاسة سرق جزيرته ومدربه تبرأ منه!

فقرات ومقالات
ريتشارليسون
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز

من كان قائدًا لهجوم البرازيل اختفى تمامًا في الشهور الماضية

في كأس العالم قطر 2022، كان ريتشارليسون هو المهاجم الأساسي لمنتخب البرازيل، وسجل هدفًا أكروباتيًا مميزًا في شباك صربيا، ليظن الكثيرون أن الفريق وجد ضالته أخيرًا في رحلة البحث عن قائد لهجوم "السامبا".

خمسة أعوام من تلك الذكريات، وريتشارليسون خارج الصورة تمامًا، رسميًا، المهاجم البرازيلي لاعب في صفوف توتنهام، ولكن على أرض الواقع هو غير مسجل في قوائم الفريق المحلية للبريميرليج، فأين هو ريتشارليسون؟



  • RicharlisonGetty

    سوق الانتقالات أفسد كل شيء

    أراد ريتشارليسون مغادرة سبيرز في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وكان قريبًا من العودة إلى ناديه السابق إيفرتون، كما ارتبط بعروض من فاسكو دا جاما وشباب الأهلي.

    انهارت مساعي البرازيلي للمغادرة إلى إيفرتون بسبب عدم التوصل لاتفاق مع توتنهام، وأُغلق سوق الانتقالات وفشل سبيرز في التوصل حتى مع الفرق البرازيلية والإماراتية المهتمة باللاعب، ليصبح مصيره مربوطًا بناديه الحالي حتى يناير على الأقل.

    خرج ريتشارليسون بعدة تلميحات عبر وسائل التواصل الاجتماعية لمهاجمة سبيرز، وازداد الأمر تعقيدًا باستبعاده من قائمة الفريق للدوري المحلي بسبب اكتمال عدد الأجانب المسموح به، ليصبح البرازيلي خارج الحسابات

    مدرب سبيرز روبرتو دي زيربي وصف اللاعب مؤخرًا في المؤتمر الصحفي لمباراة كوفنتري المقبلة بأنه "مشكلة النادي" وليس مشكلته، رغم سابق إشادته به في الصيف الماضي، ولكن تغيرت اللهجة عقب انتقادات ريتشارليسون العلنية لقرارات ناديه، فألمح المدرب الإيطالي بأن لا مكان في النادي لمن لا يريدون البقاء.

    ريتشارليسون هذا الموسم لعب مباراة وحيدة مع الفريق الأول كانت الخسارة بثلاثية في افتتاح الموسم، وبدأ أساسيًا قبل أن يتم تغييره في الشوط الثاني، وبعد ذلك أُبعد مع وصول تدعيمات مثل عمر مرموش وسافيو لهجوم الفريق، وتم تحويله للتدرب واللعب مع فريق تحت 21 عامًا حيث لعب وسجل مؤخرًا ضد شيلتهام في الكأس.



  • 히샬리송 (Richarlison)Getty Images

    مشاكل خارج الميدان

    أقحم ريتشارليسون نفسه بالساعات الماضية في سباق الرئاسة المشتعل في بلاده البرازيل بين فلافيو بولسونارو ولولا دا سيلفا.

    مهاجم سبيرز نشر فيديو اتهم فيه المرشح اليميني المثير للجدل بولسونارو، نجل الرئيس السابق للبلاد المسجون حاليًا جاير، بالاستيلاء على جزيرة شخصية يملكها اللاعب في البرازيل.

    وقال ريتشارليسون إن بولسونارو بمساعدة من محاميه حاولا إقناعه ببيع الجزيرة لهما ولكنه رفض، ليستحوذا عليها عبر ثغرة في القانون على حد تعبيره، موجهًا رسالة إلى متابعيه بعدم التصويت لبولسونارو الذي فاز بالمرحلة الأولى على لولا الرئيس الحالي، مثيرًا المخاوف أن يكون رئيس البرازيل المقبل شخص ينتهج تلك الأساليب الملتوية.



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