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هيثم محمد

أين هو الآن؟ ديان كولوشيفسكي | "فُتح مثل الطماطم" ليغيب 517 يومًا!

فقرات ومقالات
ديان كولوسيفسكي
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز

غياب السويدي تجاوز الخمسمائة يوم!

في مايو 2025، تعرض ديان كولوشيفسكي لصدام على مستوى الركبة مع مارك جيهي في لقاء توتنهام وكريستال بالاس، اللاعب السويدي أكمل اللعب لدقيقة ثم طلب التغيير.

مدربه وقت ذاك أنجي بوستيكوجلو قال إن اللاعب تعرض لصدام "بسيط"، ذلك الصدام أبعد اللاعب عن الملاعب 517 يومًا حتى الآن وجعل غيابه مادة دسمة على وسائل التواصل الاجتماعي بين تخصيص صفحة للبحث عنه وإشارة البعض إلى أن ديوجو جوتا لعب كرة القدم ورحل عن الدنيا والسويدي لم يعد بعد، ليُطرح السؤال، أين هو الآن؟



  • Dejan Kulusevski Knee@dejan.k10

    "ركبتي فُتحت مثل الطماطم"

    تم تشخيص إصابة السويدي الشاب على أنها قطع في غضروف الركبة وخضع للجراحة وكان يفترض أن يعود خلال شهور قليلة، ونشر وقتها كولوشيفسكي صورة من العملية تظهر القطع ووصفها بأن ركبته قطعت مثل ثمرة الطماطم.

    عملية تعافي اللاعب لم تسر كما كان ينتظر، مع عودته للتدريبات في ديسمبر تعرض لألم شديد ليلجأ أطباء ناديه لحقن المسكنات، ولكن دون فائدة، ليخضع للجراحة من جديد في مارس 2026.

    توتنهام الذي كان يصارع الهبوط وقتها كان يظن أن اللاعب سيلحق بنهاية الموسم، ومنتخب بلاده السويد الذي فقده في المراحل الحاسمة للصعود لكأس العالم كان يأمل أن يشارك في البطولة نفسها، ولكن نحن نقترب من نهاية 2026 ولم يتعافى اللاعب بعد.



  • عودة حذرة

    صاحب الستة وعشرين عامًا بدأ مؤخرًا خطواته الأولى نحو العودة لتشكيل توتنهام، إذ شارك في تدريبات الفريق، بل ولعب في مباراة ودية تدريبية ضد فريق تحت 21 عامًا، ليصف مدربه روبرتو دي زيربي رحلته بالملهمة للفريق في محنته الحالية على صعيد البريميرليج.

    فترة غياب كولوشيفسكي شهدت تغيير سبيرز لأربعة مدربين ورئيسين، فوزه ببطولة أوروبية في صورة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، مباراة حضرها من المدرجات بالعكازات لمساندة الزملاء، وإن كان لم يتغير الكثير في حظوظ النادي، إذ تركه وهو يصارع الهبوط، وسيعود ليجده بلا انتصار بعد في البريميرليج بعد ثلاثة شهور من انطلاق المسابقة!

    غياب كولوشيفسكي عن الملاعب الذي يقترب من عامين الآن لم يكن كله سلبيًا، إذ استغل اللاعب تلك الفترة للزواج من صديقته إلدينا التي عرفها منذ الصغر والتي تلعب كرة القدم هي الأخرى ولذا تعرف جيدًا ما يعيشه.



    إلدينا استغلت يوم عودة زوجها للتدريبات مؤخرًا لتنشر رسالة مؤثرة: "لقد قالوا إنك لن تلعب مجددًا ولكن هم لا يعرفونك، حاربت الألم والشكوك والعمليات الجراحية وساعات التدريب الطويلة لتعود الآن إلى مكانك الطبيعي، تلك هي القصة التي سأحكيها لبناتي عن والدهن".

    كولوشيفسكي كان شاهدًا من المدرجات في "أولد ترافورد" مساء الأحد على تعادل توتنهام أمام مانشستر يونايتد، لفتة أراد بها دي زيربي تكريمه على رحلة تعافيه بالتواجد مع الفريق، وإن كان يتوقع أن يعود رسميًا للمشاركة ومد العون للفريق في أزمته في الجولات المقبلة.

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