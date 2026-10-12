أين هو الآن؟ ديان كولوشيفسكي | "فُتح مثل الطماطم" ليغيب 517 يومًا!

صاحب الستة وعشرين عامًا بدأ مؤخرًا خطواته الأولى نحو العودة لتشكيل توتنهام، إذ شارك في تدريبات الفريق، بل ولعب في مباراة ودية تدريبية ضد فريق تحت 21 عامًا، ليصف مدربه روبرتو دي زيربي رحلته بالملهمة للفريق في محنته الحالية على صعيد البريميرليج.

فترة غياب كولوشيفسكي شهدت تغيير سبيرز لأربعة مدربين ورئيسين، فوزه ببطولة أوروبية في صورة الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، مباراة حضرها من المدرجات بالعكازات لمساندة الزملاء، وإن كان لم يتغير الكثير في حظوظ النادي، إذ تركه وهو يصارع الهبوط، وسيعود ليجده بلا انتصار بعد في البريميرليج بعد ثلاثة شهور من انطلاق المسابقة!

غياب كولوشيفسكي عن الملاعب الذي يقترب من عامين الآن لم يكن كله سلبيًا، إذ استغل اللاعب تلك الفترة للزواج من صديقته إلدينا التي عرفها منذ الصغر والتي تلعب كرة القدم هي الأخرى ولذا تعرف جيدًا ما يعيشه.









إلدينا استغلت يوم عودة زوجها للتدريبات مؤخرًا لتنشر رسالة مؤثرة: "لقد قالوا إنك لن تلعب مجددًا ولكن هم لا يعرفونك، حاربت الألم والشكوك والعمليات الجراحية وساعات التدريب الطويلة لتعود الآن إلى مكانك الطبيعي، تلك هي القصة التي سأحكيها لبناتي عن والدهن".

كولوشيفسكي كان شاهدًا من المدرجات في "أولد ترافورد" مساء الأحد على تعادل توتنهام أمام مانشستر يونايتد، لفتة أراد بها دي زيربي تكريمه على رحلة تعافيه بالتواجد مع الفريق، وإن كان يتوقع أن يعود رسميًا للمشاركة ومد العون للفريق في أزمته في الجولات المقبلة.