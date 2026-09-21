أين تذهب هذا التوقف؟! كتيبة المدربين الجدد تغزو العالم وصراع سعودي لأجل إعادة الهيمنة.. ومسلسلات وأفلام والمزيد!

تشتعل القارة الأوروبية مع انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأمم، وسط ثورة تدريبية غير مسبوقة تضع كبار أساتذة التكتيك في مواجهات مباشرة.
تبرز المجموعة الأولى بقيادة زين الدين زيدان العائد للواجهة مدربًا لفرنسا ليوظف سرعات كيليان مبابي بأسلوب هجومي مرن، في مواجهة بلجيكا بقيادة مارك فان بوميل، وإيطاليا العائدة لفلسفة روبرتو مانشيني.
على الجانب الآخر، تشهد المجموعة الثانية صراعًا ملحميًا بين الضغط العالي الخانق الذي يطبقه يورجن كلوب مع المانشافت، واللعب التموضعي لمنتخب هولندا بقيادة تشافي هيرنانديز، بينما يقود جورجي جيسوس ثورة هجومية مع البرتغال، وتواجه إنجلترا المنتخب الإسباني في قمة كروية كبرى.
مباريات دوري الأمم الأوروبية
المجموعة الأولى (فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، تركيا)
يوم 25 سبتمبر 2026: إيطاليا ضد بلجيكا
يوم 25 سبتمبر 2026: تركيا ضد فرنسا
يوم 28 سبتمبر 2026: بلجيكا ضد فرنسا
يوم 28 سبتمبر 2026: إيطاليا ضد تركيا
يوم 2 أكتوبر 2026: فرنسا ضد إيطاليا
يوم 2 أكتوبر 2026: بلجيكا ضد تركيا
يوم 5 أكتوبر 2026: فرنسا ضد بلجيكا
يوم 5 أكتوبر 2026: إيطاليا ضد تركيا
المجموعة الثانية (ألمانيا، هولندا، صربيا، اليونان)
يوم 24 سبتمبر 2026: هولندا ضد ألمانيا
يوم 24 سبتمبر 2026: صربيا ضد اليونان
يوم 27 سبتمبر 2026: صربيا ضد هولندا في تمام الساعة 19:00
يوم 27 سبتمبر 2026: اليونان ضد ألمانيا
يوم 1 أكتوبر 2026: ألمانيا ضد صربيا
يوم 1 أكتوبر 2026: هولندا ضد اليونان
يوم 4 أكتوبر 2026: ألمانيا ضد اليونان
يوم 4 أكتوبر 2026: هولندا ضد صربيا
المجموعة الثالثة (إسبانيا، إنجلترا، كرواتيا، التشيك)
يوم 26 سبتمبر 2026: إنجلترا ضد إسبانيا
يوم 26 سبتمبر 2026: كرواتيا ضد التشيك
يوم 29 سبتمبر 2026: كرواتيا ضد إسبانيا
يوم 29 سبتمبر 2026: التشيك ضد إنجلترا
يوم 3 أكتوبر 2026: إسبانيا ضد التشيك
يوم 3 أكتوبر 2026: إنجلترا ضد كرواتيا
يوم 6 أكتوبر 2026: إسبانيا ضد كرواتيا
يوم 5 أكتوبر 2026: التشيك ضد إنجلترا
المجموعة الرابعة (البرتغال، الدنمارك، النرويج، ويلز)
يوم 24 سبتمبر 2026: البرتغال ضد ويلز
يوم 24 سبتمبر 2026: الدنمارك ضد النرويج
يوم 27 سبتمبر 2026: النرويج ضد البرتغال
يوم 27 سبتمبر 2026: ويلز ضد الدنمارك
يوم 1 أكتوبر 2026: البرتغال ضد الدنمارك
يوم 1 أكتوبر 2026: النرويج ضد ويلز
يوم 4 أكتوبر 2026: البرتغال ضد النرويج
يوم 4 أكتوبر 2026: ويلز ضد الدنمارك