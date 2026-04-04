ترجمه
أين ألكسندر إيساك؟! لماذا غاب لاعب ليفربول الذي كلف النادي 125 مليون جنيه إسترليني عن مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الحاسمة أمام مانشستر سيتي رغم عودته من الإصابة - التفسير
المهاجم السويدي يغيب عن رحلة الفريق إلى ملعب الاتحاد
كانت التوقعات كبيرة بأن يشارك إيساك على الأقل كبديل في رحلة الفريق إلى مانشستر، لا سيما بالنظر إلى أهمية هذه المباراة. وكان اللاعب السابق في نيوكاسل غائبًا عن الملاعب منذ ديسمبر بسبب إصابة خطيرة في الكاحل تضمنت كسرًا في عظم الشظية. ومع ذلك، تقرر استبعاد اللاعب الذي تبلغ قيمته 125 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار) من التشكيلة تمامًا. يبدو أن الطاقم الطبي والجهاز الفني اتخذوا قراراً حذراً، حيث أعطوا الأولوية لعودة اللاعب على المدى الطويل بدلاً من إشراكه في مباراة قصيرة عالية الكثافة ضد فريق بيب جوارديولا.
شرح القرار النهائي
في حين كان بعض المشجعين يأملون في مشاركة مفاجئة، إلا أن الواقع المتعلق بمستوى لياقة إيزاك جعل استدعاءه أمراً بعيد المنال. بعد 101 يوماً من التعافي، اعتُبرت كثافة جلستي التدريب غير كافية للتحضير للمتطلبات البدنية لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الحاسمة ضد «السيتيزنز».
وقد أوضح جيمس بيرس من صحيفة "ذا أثليتيك" الموقف بشكل أكبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن النادي لن يتسرع في اتخاذ قرار قد يعرضه لخطر الانتكاس. كتب بيرس على X: "تم اتخاذ القرار بأن الوقت مبكر جداً على مشاركة ألكسندر إيساك بعد جلستين تدريبيتين كاملتين فقط عقب غياب دام أكثر من ثلاثة أشهر."
تشرح "سلوت" النهج الحذر
وفي حديثه قبل المباراة، أبدى المدرب أرني سلوت واقعية بشأن حالة المهاجم والوقت اللازم لإعادته إلى مستواه التنافسي. وأشار المدرب الهولندي إلى أنه على الرغم من عودة إيساك إلى التشكيلة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن أن يكون جاهزًا لقيادة الهجوم في مباراة بهذه الشدة بعد غياب طويل قضاه في العيادة.
وفي حديثه قبل المباراة إلى قناة TNT Sport، قال الهولندي: "تتم هذه الأمور دائمًا بالتعاون مع الطاقم الطبي وطاقم الأداء واللاعب نفسه. توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل له أن يخوض بضع جلسات تدريبية إضافية بدلاً من جلسة أو جلستين فقط ثم يشارك فوراً في مباراة مثل هذه، حيث قد تصل المباراة إلى الوقت الإضافي إذا أشركته. الوضع الآن هو أنني آمل أن يكون جاهزاً للمشاركة يوم الأربعاء، لكن اليوم كان مبكراً جداً بالنسبة له".
التشكيلات الأساسية لمباراة مانشستر سيتي وليفربول
مانشستر سيتي (4-2-3-1): جيمس ترافورد، ماتيوس نونيس، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أورايلي؛ رودري، برناردو سيلفا؛ أنطوان سيمينيو، ريان شيركي، جيريمي دوكو؛ إرلينغ هالاند
البدلاء: تيجاني رايندرز، ناثان آكي، عمر مارموش، ماتيو كوفاسيتش، نيكو غونزاليس، ريان آيت-نوري، جانلويجي دوناروما، سافينيو، فيل فودن
ليفربول (4-2-3-1): جورجيو مامارداشفيلي؛ جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ميلوس كيركيز؛ رايان جرافنبرخ، كورتيس جونز؛ محمد صلاح، دومينيك سزوبوسلاي، فلوريان فيرتز؛ هوغو إكيتيكي
البدلاء: أليكسيس ماك أليستر، فيديريكو كييزا، كودي جاكبو، أندرو روبرتسون، فريدي وودمان، جيريمي فرينبونج، تري نيوني، كيران موريسون، ريو نغوموها