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Iraq World Cup GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

أيمن حسين أكبر ضحية: خسارة النرويج تفتح الجراح العراقية.. و"فيلم الفايكنج المرعب" لا يزال ناقصًا

فقرات ومقالات
العراق
النرويج
كأس العالم
إرلينج هالاند
أيمن حسين
جراهام أرنولد

منتخب النرويج يضرب بقوة ضد العراق.. ولكن!

من قلب ملعب بوسطن النابض بالإثارة، وفي أولى خطوات حلم كأس العالم 2026؛ تركت مواجهة منتخبي العراق والنرويج الكثير من الأسئلة المفتوحة، والتي تحتاج للإجابة في الفترة القادمة.

نعم.. منتخب النرويج فاز (4-1) على نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

رباعية النرويج في الشباك العراقية؛ جاءت عن طريق إرلينج هالاند "هدفين" وليو أوستيجارد وأيمن حسين بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقائق 29 و43 و76 و90+6 تواليًا.

أما هدف العراق الوحيد في الشباك النرويجة، خلال قمة فجر الأربعاء المونديالية؛ فجاء بواسطة أيمن حسين نفسه، وذلك في الدقيقة 39.

وبهذه النتيجة.. تصدر أحفاد الفايكنج جدول ترتيب "المجموعة التاسعة"، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب فرنسا؛ الذي انتصر (3-1) ضد السنغال، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النرويج على العراق..

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    أيمن حسين.. مهاجم دخل تاريخ العراق من أوسع الأبواب

    واصل المهاجم المتألق أيمن حسين، كتابة التاريخ مع منتخب العراق الأول لكرة القدم؛ وذلك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    حسين البالغ من العمر 30 سنة، والذي ينشط في صفوف النادي المحلي الكرمة؛ أصبح "ثاني لاعب عراقي" تاريخيًا، يُسجل في بطولة كأس العالم.

    اللاعب الأول كان الأسطورة أحمد راضي؛ الذي سجل هدفًا في خسارة العراق (1-2) ضد منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 1986.

    وأساسًا.. أسود الرافدين لم يسجلون إلا هدفًا وحيدًا، خلال بطولة كأس العالم 1986، والذي جاء في شباك المنتخب البلجيكي؛ حيث خسر في المباراتين الأخريتين، على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: العراق (0-1) باراجواي.

    * الجولة الثالثة: العراق (0-1) المكسيك.

    وها هو حسين يسجل هدفًا للعراق، بعد غياب 40 سنة كاملة؛ وتحديدًا في الخسارة (1-4) ضد منتخب النرويج، في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم 2026.

    وبهدفه ضد النرويج.. يكون حسين قد سجل في جميع البطولات التي شارك فيها مع منتخب العراق تقريبًا؛ وهي: "كأس العالم، كأس آسيا، الألمبياد وكأس الخليج"، بالإضافة إلى التصفيات والمباريات الدولية الودية.

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  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أخطاء فادحة.. العراق يدفع الثمن غاليًا ضد منتخب النرويج

    الآن.. لننتقل إلى أداء منتخب العراق ضد نظيره النرويج، فجر اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    العراق قدّم مستوى رائع للغاية في الشوط الأول، سواء على المستوى التكتيكي والفني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ظهور المهارات الفردية لكثير من اللاعبين.

    * ثانيًا: تحركات رائعة على الإطراف تحديدًا.

    * ثالثًا: استغلال المساحات للتسديد.

    لكن مع الأسف؛ ارتكب العراق بعض الأخطاء الساذجة في الشوط الأول من مواجهة النرويج، مثل الكثير من الفرق العربية.

    نعم.. كثيرًا ما رأينا فرق ومنتخبات عربية، تبدع أمام أعرق الأسماء العالمية؛ ولكنها ترتكب أخطاءً ساذجة، تحرمها من تحقيق انتصارات تاريخية أو إنجازات كبيرة.

    هذا ما حدث في هدف منتخب النرويج الثاني؛ حيث مرر المدافع زايد تحسين كرة قصيرة إلى زميله الحارس جلال حسين، الذي تأخر هو الآخر في الخروج من مرماه.

    ونتيجة لهذا الخطأ المشترك بين تحسين وجلال؛ ضغط المهاجم النرويجي الكبير إرلينج هالاند، ليُسجل الهدف.

    وخلال الشوط الثاني؛ تراجع الأداء العراقي وتعددت الأخطاء الفردية الفادحة، وذلك بسبب الإرهاق وانخفاض المجهود البدني.

    ومرة أخرى.. ارتكب الحارس العراقي خطأً في التعامل مع كرة عرضية، في الدقيقة 90+6 من عمر المباراة؛ لتصطدم في المهاجم المتألق أيمن حسين وتسكن الشباك، ليكون هو أكبر ضحية.

    وأصبح حسين ضحية الأخطاء العراقية الساذجة، ضد أحفاد الفايكنج؛ حيث لم يسعد بهدفه المونديالي الشخصي، كما كُتِب في سجله أنه هز شباك منتخبه بشكلٍ عكسي.

  • Irak v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament FinalGetty Images Sport

    جراهام أرنولد.. استعد لانتقادات إبعاد "الجواهر العراقية"

    لا يُمكن أن يختلف اثنان على ما قدّمه المدير الفني الأسترالي جراهام أرنولد، مع منتخب العراق الأول لكرة القدم؛ لكن رغم ذلك طرحت المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم 2026 ضد النرويج، بعض التساؤلات المهمة بخصوص المستبعدين.

    مثلًا.. ضد النرويج؛ شاهدنا أرنولد يعتمد على إبراهيم بايش في خطة وسط الميدان الرابع، الذي يتحوّل إلى جناح أيمن وهمي.

    وفي المقابل.. استبعد المدير الفني الأسترالي بعض النجوم المهمين، في مركز الجناح الأيمن؛ والذين كانوا يستطيعون تقديم الإضافة، وذلك على النحو التالي:

    * بيتر كوركيس: جناح نادي دهوك العراقي.

    * منتظر ماجد: جناح هاماربي السويدي.

    كوركيس تحديدًا الذي يجيد في الجناحين الأيمن والأيسر، قدّم موسمًا مبهرًا مع دهوك في 2025-2026؛ وذلك بتسجيله 19 هدفًا وصناعة 4 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية.

    وتواجُد أسماء مثل كوركيس وماجد، كان من الممكن أن يُغيّر الكثير من الأشياء؛ لأن العراق لم يكن سيئًا ضد النرويج خاصة في الشوط الأول، ولكنه افتقد للاعبين الحاسمين.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب النرويج.. "فيلم رعب هجومي" لكن الحكم لا يزال مبكرًا!

    قبل كأس العالم 2026؛ توقع الكثيرون أن يكون منتخب النرويج هو "الحصان الأسود" في البطولة، بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

    سبب هذه التوقعات.. هي مسيرة النرويج الرائعة مؤخرًا؛ بالإضافة إلى الأسماء العالمية المبدعة التي يمتلكها المنتخب الوطني، في صفوفه.

    ويمتلك هجوم النرويج تحديدًا، أسماءً تجمع بين المهارة الفنية والنجاعة التهديفية؛ وذلك على النحو التالي:

    * المهارة الفنية: تتمثّل في أنطونيو نوسا، جناح نادي لايبزيج الألماني.

    * النجاعة التهديفية: تتمثّل في إرلينج هالاند وأليكساندر سورلوت، ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني تواليًا.

    وأمام العراق.. لم نستطع أن نتأكد من صحة نظرية "الحصان الأسود" من عدمها، رغم تسجيل أربعة أهداف كاملة؛ حيث لم يقدّم أحفاد الفايكنج مستوى فني كبير، ولكنهم امتلكوا نجاعة تهديفية بنسبة 100% تقريبًا.

    لذا علينا أن ننتظر مواجهتي النرويج ضد فرنسا والسنغال؛ لكي نتأكد ما إذا كان زملاء هالاند هم "الحصان الأسود" في المونديال بالفعل، أم لا.

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