قلة من اللاعبين مؤهلون أكثر من مارسيلو للحُكم على أعظم لاعبين في جيله. فقد قضى الظهير الأيسر البرازيلي 15 عاماً في ريال مدريد، ما وضعه في قلب أشدّ منافسة في العصر الحديث. وبينما تقاسم الجهة وخزانة الألقاب مع رونالدو بين عامي 2009 و2018، كانت حملاته المحلية غالباً ما تُعرَّف بكابوس محاولة مراقبة ميسي خلال مواجهات الكلاسيكو.

وفي حديثه ضمن مقابلة حديثة مع RomarioTV، لم يتردد مارسيلو عندما سُئل عن اللاعب الذي شكّل التحدي الأصعب خلال مسيرته الحافلة. وقال اللاعب البالغ 37 عاماً: "ميسي [كان أصعب مواجهة]". وأضاف: "ميسي كان استثنائياً جداً، وكأنني ما زلت أبحث عنه حتى اليوم، اللعنة. يا رجل، إنه استثنائي جداً... ميسي يفهم جميع المراكز في الملعب بشكل ممتاز. يعرف متى يأتي اللاعب بالكرة. يعرف مسبقاً إلى أين يذهب، وأين يخرج، وما إلى ذلك. أعتقد أنه استثنائي للغاية".