أيقونة ريال مدريد مارسيلو يضع ليونيل ميسي أمام كريستيانو رونالدو باعتباره خصمه «الأصعب»
المنافس النهائي في الكلاسيكو
قلة من اللاعبين مؤهلون أكثر من مارسيلو للحُكم على أعظم لاعبين في جيله. فقد قضى الظهير الأيسر البرازيلي 15 عاماً في ريال مدريد، ما وضعه في قلب أشدّ منافسة في العصر الحديث. وبينما تقاسم الجهة وخزانة الألقاب مع رونالدو بين عامي 2009 و2018، كانت حملاته المحلية غالباً ما تُعرَّف بكابوس محاولة مراقبة ميسي خلال مواجهات الكلاسيكو.
وفي حديثه ضمن مقابلة حديثة مع RomarioTV، لم يتردد مارسيلو عندما سُئل عن اللاعب الذي شكّل التحدي الأصعب خلال مسيرته الحافلة. وقال اللاعب البالغ 37 عاماً: "ميسي [كان أصعب مواجهة]". وأضاف: "ميسي كان استثنائياً جداً، وكأنني ما زلت أبحث عنه حتى اليوم، اللعنة. يا رجل، إنه استثنائي جداً... ميسي يفهم جميع المراكز في الملعب بشكل ممتاز. يعرف متى يأتي اللاعب بالكرة. يعرف مسبقاً إلى أين يذهب، وأين يخرج، وما إلى ذلك. أعتقد أنه استثنائي للغاية".
تاريخ معقّد مع كريستيانو رونالدو
يبدو هذا الاعتراف لافتًا بشكل خاص بالنظر إلى الرابطة العميقة التي جمعت مارسيلو برونالدو في سانتياغو برنابيو. فقد شكّل الثنائي شراكة قاتلة على الجهة اليسرى، وتُوِّجا معًا بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. إلا أن علاقتهما لم تبدأ بأكثر الأجواء ودًّا. ففي مباراة ودية دولية بين البرازيل والبرتغال عام 2008، كاد الاثنان أن يتبادلا اللكمات عقب مشادة حادة داخل الملعب. وخلال ذلك الفوز البرازيلي بنتيجة 6-2، وجّه رونالدو كوعه إلى مارسيلو بعد تدخل قوي، ما دفع البرازيلي للرد بركلة. ثم أمسك المهاجم البرتغالي بمارسيلو من عنقه قبل أن يتمكن المسؤولون من التدخل. وعلى الرغم من تلك البداية الملتهبة، أصبح الثنائي لا يفترق بعد انتقال رونالدو إلى إسبانيا بعد أشهر قليلة.
مقارنة العمالقة في الإحصاء
لا تزال الأرقام التي تقف وراء كلتا الأسطورتين تُحيّر العقول مع دخولهما شفق مسيرتيهما. لا يزال رونالدو الهدّاف الأول، بعدما تجاوز مؤخرًا حاجز 900 هدف، ويملك حاليًا 967 هدفًا مع النادي والمنتخب. وسار ميسي على النهج نفسه في مارس، إذ سجّل هدفه الـ900 في مسيرته خلال مواجهة ضمن كأس أبطال الكونكاكاف مع إنتر ميامي.
ورغم تفوّق رونالدو في إجمالي الأهداف، فإن الإحصاءات الأساسية غالبًا ما تعيد الزخم إلى قائد إنتر ميامي. يتفوّق ميسي بمعدّل تهديف أفضل، بواقع هدف كل 104 دقائق مقارنةً بـ111 دقيقة لرونالدو.
أحلام كأس العالم وندم النهائي
بعيدًا عن المنافسة الفردية، تطرّق مارسيلو أيضًا إلى الكأس الوحيدة التي أفلتت منه خلال حصاده 25 لقبًا مع ريال مدريد. فبينما فاز بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإسباني، ظلّ كأس العالم بعيد المنال. وفي اعتراف مفاجئ، كشف المدافع الأسطوري أنه سيفضّل التضحية بألقابه الأوروبية مقابل المجد الدولي مع السيليساو. وعندما سُئل عمّا إذا كان سيبدّل ميدالياته الخمس في دوري الأبطال بميدالية فائز بكأس العالم، قال مارسيلو: "هذا السؤال جنوني. سأكون صريحًا معك. نعم، سأبدّلها".
وبينما ابتعد مارسيلو عن الساحة الدولية، يتطلّع كلٌّ من ميسي ورونالدو إلى رقصة أخيرة في كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية، على أمل أن يدافع ميسي عن اللقب الذي ناله أخيرًا في قطر عام 2022.