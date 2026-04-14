أيقونة تشيلسي جون تيري يستعد لتولي مسؤولية جميع القرارات الكروية في كولشيستر يونايتد مع اقتراب اكتمال الاستحواذ بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني
- AFP
تيري يقود عرض الاستحواذ
أكد كولتشستر أنهم منخرطون في مناقشات مفصلة مع مجموعة من المستثمرين بشأن احتمال البيع. وتتمحور هذه الصفقة البالغة 14 مليون جنيه إسترليني حول تيري، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات مع تشيلسي، والذي يُتوقع أن يحضر مباراة كولتشستر في الدوري أمام أكرينغتون ستانلي مساء الثلاثاء. ووفقًا لـتلغراف سبورت، ففي حال إتمام الصفقة، سيتولى تيري السيطرة الكاملة على استراتيجية التعاقدات، والطاقم اللاعب، وتعيينات الجهاز الفني.
الملكية تؤكد محادثات البيع
بينما لم يعلّق قلب الدفاع الأسطوري علنًا بعد، أقرت الإدارة الحالية في ملعب «كوميونتي ستاديوم» بأن الصفقة تتجه نحو مراحلها الختامية. وقد يتيح هذا الانتقال الاستفادة من خبرة تيري داخل أكاديمية تشيلسي لتسهيل ترتيبات إعارة مستقبلية للنادي المنتمي إلى إسكس.
وفي معرض حديثه عن المفاوضات الجارية في بيان أصدره النادي، قال المالك روبي كاولينغ: "يجري كولتشستر يونايتد حاليًا مناقشات مفصلة مع كونسورتيوم بشأن بيع مقترح للنادي. في هذه المرحلة، لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على أي أفراد أو شركات بعينها مشاركة.
"لن تتم مشاركة مزيد من التفاصيل إلا بعد اكتمال الصفقة بالكامل والانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية. وفي الوقت نفسه، يظل تركيزي منصبًا على ضمان أن يكون أي قرار يتعلق بملكية النادي مستقبلًا القرار الصحيح لكولتشستر يونايتد وجماهيره ونجاحه على المدى الطويل."
طموحات القيادة
تيري، الحاصل على دبلوم في إدارة الأندية، لطالما راودته طموحات لتولي دور قيادي. تلغراف سبورت أفادت في عام 2023 بأنه استكشف شراء حصة بنسبة 10 في المئة في تشيلسي كجزء من تحالف يضم رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا هارلي كيسبرغ، وهو ما تضمن استثمارًا من المشجعين. وبينما لم تتحقق تلك الخطط، فإن انتقاله نحو دور تشغيلي شامل في كولتشستر يواكب اتجاهًا يتمثل في استثمار شخصيات بارزة في كرة القدم بدوريات الدرجات الأدنى لدفع النمو المهني.
طريق طموح أمامنا
يأتي الوصول الوشيك لهذه الشخصية الأيقونية في وقت يتطلع فيه الفريق إلى البناء على حملة مستقرة، إذ يحتل حالياً المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الثانية برصيد 60 نقطة من 42 مباراة. ويواجه رجال داني كاولي جدولاً شاقاً لإنهاء الموسم، وقد يشكّل هذا التعزيز الكبير في الخبرة عاملاً حاسماً لآفاق التعاقدات طويلة الأمد للفريق. وبمجرد استكمال الإجراءات الرسمية، سيتحوّل التركيز إلى ما إذا كانت خبرة تيري الهائلة قادرة على تحويل كولتشستر إلى منافس حقيقي على الصعود في الموسم المقبل.