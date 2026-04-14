بينما لم يعلّق قلب الدفاع الأسطوري علنًا بعد، أقرت الإدارة الحالية في ملعب «كوميونتي ستاديوم» بأن الصفقة تتجه نحو مراحلها الختامية. وقد يتيح هذا الانتقال الاستفادة من خبرة تيري داخل أكاديمية تشيلسي لتسهيل ترتيبات إعارة مستقبلية للنادي المنتمي إلى إسكس.

وفي معرض حديثه عن المفاوضات الجارية في بيان أصدره النادي، قال المالك روبي كاولينغ: "يجري كولتشستر يونايتد حاليًا مناقشات مفصلة مع كونسورتيوم بشأن بيع مقترح للنادي. في هذه المرحلة، لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على أي أفراد أو شركات بعينها مشاركة.

"لن تتم مشاركة مزيد من التفاصيل إلا بعد اكتمال الصفقة بالكامل والانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية. وفي الوقت نفسه، يظل تركيزي منصبًا على ضمان أن يكون أي قرار يتعلق بملكية النادي مستقبلًا القرار الصحيح لكولتشستر يونايتد وجماهيره ونجاحه على المدى الطويل."