أيقونات: لماذا ارتدى المنتخب الألماني القميص الأحمر والأسود في فوزه الساحق 7-1 على البرازيل في كأس العالم 2014

في صيف عام 2014، لم تكتفِ ألمانيا بالفوز بكأس العالم على الأراضي البرازيلية فحسب، بل تركت وراءها أحد أقوى رموز الوحدة وأكثرها إثارة للدهشة في تاريخ كرة القدم. إلى جانب الفوز الذي لا يُنسى بنتيجة 7-1 في نصف النهائي على المضيفين، وهي المباراة التي صدمت العالم، أصبح القميص الأحمر والأسود يمثل شيئًا أعمق من الفوز أو الهزيمة: الاحترام والتعاطف ورابطة غير متوقعة بين دولتين كرويتين. هذا هو "Icons"، وهو برنامج خاص وسلسلة بودكاست من GOAL تعيد استعراض آخر 10 بطولات كأس العالم من خلال اللحظات والشخصيات والجدل الذي ميزها، لتعيد إحياء روح كل بطولة.

توماس مولر، ميروسلاف كلوز، توني كروس، توني كروس مرة أخرى، سامي خضيرة: لم تكن قد انقضت سوى 29 دقيقة من المباراة، وكانت ألمانيا تتقدم بنتيجة 5-0 على البلد المضيف البرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014. كانت هزيمة ساحقة ذات أبعاد تاريخية، ومناسبة مثالية لرقص القليل من السامبا في غرفة الملابس – ثم على أرض الملعب. لم يكن هناك ما يدعو للقلق؛ البرازيل كانت محطمة، وألمانيا قد ضمنت بالفعل مكانها في النهائي.

ومع ذلك، ماذا قال المدرب يواكيم لوف في حديثه مع اللاعبين في الاستراحة؟ "قلت: 'إذا بدأ أي واحد منا في العبث، أو السخرية من الخصم، أو لم يعد يلعب بجدية تامة – فإن هذا الشخص لن يكون بالتأكيد في النهائي، إذا وصلنا إليه'."

كما ذكّر لوف لاعبيه بهزيمتهم المريرة في نصف النهائي أمام إيطاليا في كأس العالم 2006 على أرضهم، والألم الذي رافقها، بينما استذكر أيضاً الأسابيع الأربعة المميزة التي قضاها المنتخب الألماني بالفعل في البرازيل.

"كان البرازيليون يكنون لنا احتراماً كبيراً في جميع أنحاء البلاد"، أوضح المدرب الوطني لاحقاً. "وبالنسبة لي، كان من المستحيل تماماً أن نهينهم أو نعاملهم بتعجرف".

للوهلة الأولى، بدا الأمر وكأنه هزيمة ساحقة. لكن عند النظر عن كثب، كان ذلك تتويجاً لتفاهم دولي ربما لا يمكن تحقيقه إلا في كرة القدم. ويُعد قميص ألمانيا في تلك الليلة، بخطوطه الأفقية الحمراء والسوداء التي تشبه قميص فريق فلامنغو، رمزاً لذلك.


  • قلب الموازين

    تقليديًا، تُعد ألمانيا واحدة من أقل المنتخبات الوطنية شعبيةً على وجه الأرض، وهذا أقل ما يمكن قوله. ففي عامي 1954 و1974، حالت ألمانيا دون فوز المنتخبين الأوروبيين الأكثر موهبةً في القرن العشرين - وهما منتخب المجر بقيادة فيرينك بوسكاش ومنتخب هولندا بقيادة يوهان كرويف، على التوالي - بلقب كأس العالم الذي اعتبره الكثيرون مستحقًا لهما في نهائيات شهدت منافسة شرسة.

    وبحلول الثمانينيات، كانت سمعة ألمانيا في عالم كرة القدم قد تدمرت تماماً. ففي كأس العالم 1982 في إسبانيا، وقعت أولاً "فضيحة خيخون"، عندما تواطأت ألمانيا والنمسا للتأهل على حساب الجزائر، قبل أن يهاجم هارالد "توني" شوماخر الفرنسي باتريك باتيستون في نصف النهائي.

    لكن بدلاً من التعاطف، واصلت ألمانيا حصد الألقاب بجدية، حيث فازت ببطولة أوروبا عام 1980، وكأس العالم 1990، ويورو 96. ويُقال إن المهاجم الإنجليزي الأسطوري غاري لينيكر قال: "كرة القدم لعبة بسيطة، 22 رجلاً يطاردون كرة لمدة 90 دقيقة، وفي النهاية، يفوز الألمان دائماً".

    في بداية الألفية الجديدة، بدأ التيار يتحول ببطء. شهدت القصة الخيالية الصيفية لكأس العالم 2006 على أرضها، حيث خسرت ألمانيا بصعوبة في نصف النهائي أمام إيطاليا التي فازت باللقب في النهاية، تنظيم البلاد لبطولة احتضنها العالم بأسره. وفي الوقت نفسه، أدى الأداء المبهج للمنتخب الألماني الشاب والموهوب في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا إلى كسب الكثير من المعجبين قبل خسارته بصعوبة مماثلة في الدور نصف النهائي أمام إسبانيا التي فازت باللقب في النهاية. والآن، كانوا عازمين على كسب أصدقاء في البرازيل.

    "قميصك لريو"، هكذا اختار الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) الترويج لقميصه الجديد الأحمر والأسود للعب خارج أرضه - وهو عملياً نسخة طبق الأصل من قميص فلامنغو الأيقوني للعب على أرضه - لكأس العالم القادمة في فبراير 2014. وحتى ذلك الحين، كانت قمصان ألمانيا للعب خارج أرضها خضراء في الغالب. وأحياناً كانت حمراء أو سوداء - لكن لم تكن أبداً مزيجاً من اللونين بنسب متساوية.

    قال مسعود أوزيل: "القميص الجديد رائع ويذكرني بزي فريق فلامنغو ريو دي جانيرو. ومن المؤكد أنه سيجلب لنا الحظ في كأس العالم في البرازيل". كانت تلك بداية حملة تودد رائعة، حيث سعت ألمانيا إلى الفوز بلقب آخر وكسب قلوب المضيفين.

  • أكثر الكتب مبيعًا في البرازيل

    سرعان ما أثمرت خطة الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB). فقبل وقت طويل من انطلاق كأس العالم، أثار قميص ألمانيا للعب خارج أرضها ضجة كبيرة في البرازيل.

    ونقلت صحيفة "أو ديا" اليومية المحلية عن أحد المشجعين البرازيليين قوله في مقال عن القميص الخاص: "عندما تم الكشف عن القميص الألماني بألوان فريق فلامنغو، قررت أن أشجع ألمانيا".

    وأعقب هذا الحماس جنون شراء، حيث أصبح القميص في غضون وقت قصير جداً الأكثر مبيعاً في البرازيل. وسرعان ما نفد من متاجر الألعاب الرياضية في ريو دي جانيرو، بينما غمرت المنتجات المقلدة شاطئ كوباكابانا. وفي ألمانيا، وقف باستيان شفاينشتايجر أمام الكاميرات في ملعب تدريب بايرن ميونيخ مرتدياً قميص فلامنغو الأصلي لتعزيز العلاقة المتنامية.

    في غضون ذلك، استغل مغترب ألماني في ريو يُدعى برنارد ويبر، المعروف باسم MC Gringo، الفرصة، وكتب أغنية بعنوان "Deutscher Fussball ist geil, beweg' dein Hinterteil" ("كرة القدم الألمانية رائعة، حرك مؤخرتك")، مستوحياً من القميص الخاص لألمانيا. في الفيديو المصاحب للأغنية، رقص ويبر في شوارع ريو دي جانيرو وشواطئها وأسواقها وأحيائها الفقيرة، وهو يغني بالتناوب باللغتين البرتغالية والألمانية، مرتدياً قميص ألمانيا الأحمر والأسود وقبعة فلامنغو، وبجانبه امرأة برازيلية ترتدي ملابس خفيفة. وسرعان ما أصبحت الأغنية تُبث بانتظام على التلفزيون البرازيلي وفي حانات الشاطئ.

  • تألق على أرض الملعب

    في مطلع شهر يونيو، وصل المنتخب الألماني أخيرًا إلى البرازيل، حيث انتقل إلى مقر الإقامة «كامبو باهيا» الذي شُيّد خصيصًا لاستضافة كأس العالم. وسارع اللاعبون على الفور إلى الاندماج مع المجتمع المحلي، حيث رقص شفاينشتايجر ومانويل نوير مع المشجعين المحليين على أنغام نشيد أحد الأندية المحلية في باهيا، بينما حضر الفريق بأكمله الفعاليات الاجتماعية في المنطقة. وأشاد الصحفي الرياضي البرازيلي ريناتو كوستا بهم في مقابلة مع دويتشه فيله، قائلاً: "يمكنك أن ترى أن منتخب الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أبدى اهتماماً بالبرازيل ويبذل الكثير من الجهد". 

    على أرض الملعب، لعبت ألمانيا كرة قدم مذهلة، بدءاً بفوزها المثير 4-0 في المباراة الافتتاحية على البرتغال، بقيادة هاتريك من مولر. تبع ذلك تعادل مع غانا، قبل أن ترتدي ألمانيا زيها الخارجي لأول مرة في فوزها على الولايات المتحدة الذي ضمن لها صدارة مجموعتها. على الرغم من ذلك، كادت ألمانيا أن تُقصى أمام الجزائر في دور الـ16، حيث احتاجت إلى الوقت الإضافي للتأهل.

    في الوقت نفسه، أبقت البرازيل، البلد المضيف، جماهيرها في حالة ترقب. بعد فوزها بالمجموعة، تغلبت "السيليساو" على تشيلي في ركلات الترجيح الدرامية في دور الـ16. احتفل المشجعون المحليون بجنون، لكن شفاينشتايجر ولوكاس بودولسكي احتفلا أيضاً، وانتشرت مقاطع فيديو للثنائي الألماني وهما يهتفان حاملين أعلام البرازيل بشكل واسع.


  • "الأمة الحمراء والسوداء"

    في الدور ربع النهائي، فازت البرازيل على كولومبيا، لكنها خسرت نجمها الأكبر نيمار بسبب إصابة في الظهر. وفي الوقت نفسه، كانت ألمانيا ستزور ريو دي جانيرو - موطن نادي فلامنغو - للمرة الأولى لمواجهة فرنسا.

    كان نادي فلامنغو في الأصل ناديًا للتجديف، لكنه سرعان ما حول تركيزه إلى كرة القدم. في ثلاثينيات القرن الماضي، كان ليونيداس، أول نجم كرة قدم حقيقي في البرازيل وأفضل هداف في كأس العالم 1938، هو نجم الفريق. وبعد مرور ما يقرب من 50 عاماً، في عام 1981، قاد الأسطورة زيكو فريق فلامنغو إلى أول لقب له في كأس ليبرتادوريس، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية، بعد أن هزم ليفربول في طوكيو. ومنذ ذلك الحين، أصبح فلامنغو النادي الأكثر شعبية في البلاد بفارق كبير.

    لعب معظم أكبر النجوم البرازيليين لفلامنغو في مرحلة ما، من ماريو زاغالو إلى بيبيتو، ومن روماريو إلى رونالدينيو، ومن أدريانو إلى فينيسيوس جونيور، وبعد سنوات عديدة من الجفاف، أصبح هناك مؤخرًا المزيد من الأسباب للاحتفال. فاز فلامنغو بلقب الدوري البرازيلي في عامي 2019 و2020، وكأس ليبرتادوريس في عامي 2019 و2022، وكأس البرازيل في عامي 2022 و2024.

    وفقًا للاستطلاعات الحالية، يبلغ عدد مشجعي فلامنغو حوالي 47 مليون مشجع، أي أكثر من خمس سكان البرازيل، ويطلقون على أنفسهم اسم "الأمة الحمراء والسوداء".


  • حملة تودد

    قبل ظهورهما الأول في ملعب ماراكانا، نشر شفاينشتايجر وبودولسكي صورة لهما وهما يرتديان قمصان فريق فلامنغو على شرفة تطل على شاطئ ريو دي جانيرو.

    لم يستطع بودولسكي، على وجه الخصوص، أن يكتفي من العلاقة المتنامية بين النادي والمنتخب الألماني. خلال كأس العالم، كان ينشر بانتظام تغريدات باللغة البرتغالية وصورًا له مع رونالدو ورونالدينيو، بينما استمر، حتى بعد البطولة، في التفاعل مع مشجعي فلامنغو على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى أن النادي حاول التعاقد معه في مناسبات عديدة على مدار العقد التالي.

    "الجميع يعلم أنني أحب البرازيل منذ كأس العالم، وخاصة نادي فلامنغو"، قال بودولسكي لـ Globo Esporte.

    في أول ظهور لهم على ملعب فلامنغو، فاز بودولسكي وزملاؤه على فرنسا 1-0، وسجل ماتس هوملز الهدف الحاسم بضربة رأس. والآن، كان نصف النهائي والبرازيل في انتظارهم.

  • متواضع

    وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم بيع أكثر من نصف مليون قميص للمنتخب الألماني في البرازيل قبل انطلاق المباراة بين الفريقين، وكانت الغالبية العظمى منها باللونين الأحمر والأسود. حتى أن صحيفة «لانس» الرياضية البرازيلية دعت قراءها إلى إرسال صور لهم وهم يرتدون قميص المنتخب الألماني الأحمر والأسود. كما حقق القميص مبيعات رائعة في ألمانيا، وأفادت شركة «أديداس» بأن أرقام المبيعات «تجاوزت كل التوقعات».

    مولر، كلوز، كروس، كروس مرة أخرى، خضيرة: بعد 29 دقيقة، كانت النتيجة في بيلو هوريزونتي 0-5، في هزيمة تاريخية. دعا لوف فريقه إلى التحلي بضبط النفس في الشوط الثاني، واتبعه الفريق. سجل البديل أندريه شورله هدفين في الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل البرازيلي أوسكار الهدف السابع.

    وكتب الاتحاد الألماني لكرة القدم باللغة البرتغالية على قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب صافرة النهاية: "منذ عام 2006، نعرف مدى الألم الذي يسببه الخسارة في نصف النهائي على أرضك". "نتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

    ورافق الرسالة صور لشفاينشتايجر وهو يواسي خصمه ديفيد لويز، ومولر وهو يربت على ظهر دانتي، وفيليب لام وهو يعتني بأوسكار، والصورة المؤلمة لرجل برازيلي مسن ذي شارب أصبح رمزاً لهذه المأساة في وسائل الإعلام. وبينما كان يبكي، تشبث بنسخة طبق الأصل من كأس العالم في مدرجات استاد مينيراو. وفي وقت لاحق، قدم الكأس بواجب إلى مشجع ألماني شاب.

    تم التعرف لاحقاً على الرجل على أنه كلوفيس أكوستا فرنانديز، مشجع مخلص تابع منتخب بلاده لسنوات عديدة وكان يتقبل ما كان على الأرجح هزيمته الأكثر مرارة كمشجع أمام العالم. بعد المباراة، نشر صورة له مع فرانز بيكنباور، مدرب المنتخب الألماني آنذاك، في كأس العالم 1990 على فيسبوك وكتب باللغة الألمانية: "آمل أن ترفع الكأس يوم الأحد في معبد كرة القدم المقدس، ماراكانا".

  • المفضلون على أرضهم

    وأكد هذا المنشور الرأي السائد في البرازيل، وهو أنه على الرغم من الهزيمة التاريخية في نصف النهائي، فإن البلد المضيف سيقف بقوة إلى جانب ألمانيا في المباراة النهائية ضد أرجنتينا، غريمتها اللدودة التي تكرهها.

    بل إن بوابة الإنترنت UOL زعمت أن ألمانيا "أكثر برازيلية من البرازيل" بسبب أسلوب لعبها، وجزئياً بسبب قمصانها الحمراء والسوداء. وفي الوقت نفسه،أشادت صحيفة O Estado de Sao Paulo بـ"السلوك الاستثنائي" للألمان، قائلة: "لقد تعلموا فهم روح هذه المنطقة". واستشرافاً للمباراة النهائية ضد الأرجنتين، كتبت صحيفة Lance الرياضية ببساطة: "نحن جميعاً ألمانيا".

    وبتشجيع من المشجعين الألمان الذين سافروا معهم، وكذلك من البرازيليين المحليين، هزم فريق لوف الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي 1-0 في الوقت الإضافي بهدف من ماريو غوتزه من مسافة قريبة. لم تفز ألمانيا بلقب كأس العالم الرابع لها في البرازيل فحسب، بل اكتسبت أيضًا الكثير من المشجعين الجدد في جميع أنحاء العالم وفي البلد المضيف. 

    ولعله ليس من المستغرب أن يظهر بودولسكي وهو يحمل كأس العالم مرتدياً قميص فلامنغو، مما يعني أن جزءاً صغيراً على الأقل من الأمة ذات اللونين الأحمر والأسود تمكن من الاستمتاع بنجاح ألمانيا.


