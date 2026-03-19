أيقونات: لماذا ارتدى المنتخب الألماني القميص الأحمر والأسود في فوزه الساحق 7-1 على البرازيل في كأس العالم 2014

توماس مولر، ميروسلاف كلوز، توني كروس، توني كروس مرة أخرى، سامي خضيرة: لم تكن قد انقضت سوى 29 دقيقة من المباراة، وكانت ألمانيا تتقدم بنتيجة 5-0 على البلد المضيف البرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014. كانت هزيمة ساحقة ذات أبعاد تاريخية، ومناسبة مثالية لرقص القليل من السامبا في غرفة الملابس – ثم على أرض الملعب. لم يكن هناك ما يدعو للقلق؛ البرازيل كانت محطمة، وألمانيا قد ضمنت بالفعل مكانها في النهائي.

ومع ذلك، ماذا قال المدرب يواكيم لوف في حديثه مع اللاعبين في الاستراحة؟ "قلت: 'إذا بدأ أي واحد منا في العبث، أو السخرية من الخصم، أو لم يعد يلعب بجدية تامة – فإن هذا الشخص لن يكون بالتأكيد في النهائي، إذا وصلنا إليه'."

كما ذكّر لوف لاعبيه بهزيمتهم المريرة في نصف النهائي أمام إيطاليا في كأس العالم 2006 على أرضهم، والألم الذي رافقها، بينما استذكر أيضاً الأسابيع الأربعة المميزة التي قضاها المنتخب الألماني بالفعل في البرازيل.

"كان البرازيليون يكنون لنا احتراماً كبيراً في جميع أنحاء البلاد"، أوضح المدرب الوطني لاحقاً. "وبالنسبة لي، كان من المستحيل تماماً أن نهينهم أو نعاملهم بتعجرف".

للوهلة الأولى، بدا الأمر وكأنه هزيمة ساحقة. لكن عند النظر عن كثب، كان ذلك تتويجاً لتفاهم دولي ربما لا يمكن تحقيقه إلا في كرة القدم. ويُعد قميص ألمانيا في تلك الليلة، بخطوطه الأفقية الحمراء والسوداء التي تشبه قميص فريق فلامنغو، رمزاً لذلك.



