"منحته هدية دينية فرفض كونه مسيحيًا" .. كواليس اعتذار نجم أياكس الجديد عن عدم الانتقال إلى الدوري السعودي

أمام حسرة بعض جماهير الأندية السعودية على ضياع صفقة إيف بيسوما، كشف وليد الشهري؛ أحد رموز نادي الاتحاد ومرشحه الرئاسي الأسبق، عما دار بينه وبين اللاعب في يناير 2022، إبان فترة إقامة المنتخب المالي في جدة، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.

وأوضح الشهري أن بدأ مفاوضاته مع بيسوما بإهدائه هدية دينية، لكنه لم تكن مناسبة له كونه يدين بالديانة المسيحية، لذا اعتذر عن قبولها، كما اعتذر عن قبول عرض الانتقال لدوري روشن كونه كان يطمح في استمرار مسيرته في أوروبا.

وليد الشهري كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "في 1 يناير 2022 قابلت بيسوما في فندق غاليريا مع زملائه في منتخب مالي خلال معسكرهم في جدة قبل بطولة أفريقيا .. قدمت له هدية دينية متنوعة، لكنه اعتذر وقال إنه مسيحي!".

وأضاف: "سألته (ماذا لو جاءك عرض من نادي سعودي)، أجاب أنه يتمنى أن يذهب إلى نادي إنجليزي أكبر من ناديه في حينها برايتون، بعدها بـ6 أشهر انتقل إلى توتنهام هوتسبرز".

الشهري اختتم: "في وقتها لم يكن يريد اللعب هنا، لكن أظن بعد قفزة العقود لن يمانع".







