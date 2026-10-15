أياكس ضد هايدوك | ليلة الجحيم الكرواتي .. هكذا تحول عرين تير شتيجن إلى مسرح للفوضى في سبليت

وسط هذا البهتان الجماعي لأياكس، كان مارك أندريه تير شتيجن الاستثناء الوحيد والرجل الذي حال دون وقوع كارثة رقمية أكبر، قدم الحارس الألماني أداءً بطوليًا بتصديه لـ 6 كرات محققة - من بينها انفرادات داخل منطقة العمليات - كانت كفيلة بقتل المباراة مبكرًا.
وأوضحت الإحصائيات الفنية أن تير شتيجن أنقذ شباكه من أهداف مؤكدة كانت ستجعل النتيجة تصل إلى 3 أو 4 أهداف، مما منحه تقييمًا مرتفعًا للغاية رغم المرارة.
وواصل الحارس محاولاته لتوجيه خط دفاعه المكون من كيهرير وبومان، إلا أن الثغرات ظلت تتكشف أمام سرعة أصحاب الأرض واستراتيجيتهم المباشرة بأقل عدد من التمريرات.
وعلى الرغم من دخول أياكس لمناطق الثلث الأخير بـ 70 محاولة مقابل 32 لأصحاب الأرض، إلا أنها كانت سيطرة بلا مخالب.
وأوضحت أرقام شبكة "سوفا سكور"، الفارق الشاسع في جودة الفرص (الأهداف المتوقعة 1.99 لهايدوك مقابل 1.15 لأياكس)، وهو ما يفسر حجم العبء الذي تحمله تير شتيجن طوال الليلة.
وسقط الحارس الألماني ضحية لمنظومة دفاعية هشة لم تطق مجاراة الروح القتالية لهايدوك سبليت، الذي سجل عودة تاريخية للأدوار الرئيسية بالمشاركات الأوروبية بعد غياب دام 16 عامًا، مخلدًا انتصارًا لن يُمحى من ذاكرة مشجعيه.