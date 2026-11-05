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أحمد فرهود

أياكس يكتسح ميتييلاند في ليلة الضباب.. إصرار ماركوس ليوناردو يهزم الصعاب و"هل سيتعرض مارك تير شتيجن للضرب من زميله الآن؟!"

فقرات ومقالات
أياكس
مارك أندريه تير شتيجن
ماركوس ليوناردو
T. Arokodare
ميتييلاند ضد أياكس
ميتييلاند
دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة رائعة لأياكس.. ولكن!

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08 نوفمبر 2026

أياكس

أياكس

ميتييلاند

ميتييلاند

الدوري الدنماركي

08 نوفمبر 2026

SON

SON

لكي تثبت أنك بين كبار اللعبة، لا يمكن أن تكتفي باسمك التاريخي فقط؛ بل يجب أن تقدم أجمل اللوحات الفنية، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

حديثنا هنا تحديدًا عن العملاق الهولندي أياكس أمستردام؛ الذي تراجع كثيرًا في السنوات الأخيرة، بعد أن كان يرعب القارة الأوروبية بالكامل.

هذا التراجع؛ قاد أياكس أمستردام للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وحتى لو كانت هذه البطولة هي الأقل أهمية بين المسابقات القارية الأوروبية الثلاث؛ إلا أن العملاق الهولندي يريد استغلال كل مباراة، ليستعيد هيبته الضائعة.

وها هو أياكس يستعيد جزءًا من هذه الهيبة؛ وذلك بفوزه الكاسح على مضيفه ميتييلاند الدنماركي (6-1)، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

سداسية أياكس في الشباك الدنماركية، جاءت بواسطة كل من "تولو أروكوداري (ثنائية)، أوين وينديل، دافي كلاسين، أوسكار غلوخ وماركوس ليوناردو"؛ بينما أحرز ميتييلاند هدفه الوحيد عن طريق فريداي إيتيم، في الدقيقة 28.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز أياكس أمستردام على ميتييلاند..

  • AFC Ajax v Atalanta BC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    أياكس أمستردام يواصل انتفاضته "محليًا وقاريًا"

    واصل العملاق الهولندي أياكس أمستردام، بقيادة مديره الفني الإسباني ميشيل، انتفاضته الكبيرة في الفترة الأخيرة؛ سواء على المستوى المحلي، أو في دوري المؤتمر الأوروبي.

    نعم.. أياكس بدأ الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، بشكل متذبذب محليًا وقاريًا؛ قبل أن ينتفض بقوة، على النحو التالي:

    * محليًا: تحقيق 3 انتصارات متتالية؛ مع الارتقاء إلى "وصافة" جدول ترتيب الدوري الهولندي.

    * قاريًا: تحقيق انتصارين متتاليين؛ مع الارتقاء إلى "المركز الخامس" مؤقتًا بجدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

    آخر مظاهر انتفاضة أياكس؛ جاءت بالفوز الكاسح على مضيفه نادي ميتييلاند الدنماركي (6-1)، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

  • imago-sport-1085543046.jpgPro Shots

    بداية غريبة انتهت باكتساح أياكس للفريق الدنماركي!

    الآن.. لنركز على تفاصيل مباراة العملاق الهولندي أياكس أمستردام ضد مضيفه نادي ميتييلاند الدنماركي، مساء اليوم الخميس؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذه المباراة الأوروبية بين أياكس وميتييلاند؛ بدأت بشكل غريب للغاية، على النحو التالي:

    * أولًا: انقطاع الإضاءة في الملعب؛ وذلك أثناء عمليات الإحماء.

    * ثانيًا: تأخر انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة؛ بسبب الضباب الكثيف الناتج عن الألعاب النارية والشماريخ.

    وبعد حل هذه المشاكل، أقيمت المباراة بشكل طبيعي للغاية عزيزي القارئ؛ لنشاهد لوحة فنية من كتيبة أياكس، بقيادة مديره الفني الإسباني ميشيل، على حساب أصحاب الأرض.

    هذه اللوحة الفنية تجلت في السيطرة الكاملة على الكرة؛ مع تنوع الهجمات بين الجناحين والعمق، إلى جانب التفاهم والثنائيات في وسط الملعب.

    لكن.. لا ننسى أن طرد الألماني كيل واتين، نجم فريق ميتييلاند الأول لكرة القدم، في الدقيقة 43 من عمر المباراة؛ سهل الأمر كثيرًا على العملاق الهولندي، في الشوط الثاني تحديدًا.

  • imago-sport-1085544798.jpgANP

    مارك تير شتيجن.. هل سيتعرض للضرب من زميله الآن؟!

    وبعيدًا عن "الجماعية"؛ لنتطرق إلى نجوم بأعينهم في صفوف العملاق الهولندي أياكس أمستردام، وذلك بعد اكتساح نادي ميتييلاند الدنماركي (6-1).

    أول نجم سنركز معه؛ هو الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق أياكس الأول لكرة القدم.

    تير شتيجن لم يُختبر كثيرًا ضد ميتييلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027؛ وخاصة في الشوط الثاني الذي لعبه الفريق الدنماركي بـ"نقص عددي"، عقب طرد نجمه كيل واتين.

    لذا؛ يمكن تلخيص ظهور تير شتيجن ضد ميتييلاند، في الآتي:

    * أولًا: استقبال هدف في الشوط الأول؛ حيث تم مراوغته بعد الانفراد به في الدقيقة 28، في الاختبار الحقيقي الوحيد تقريبًا.

    * ثانيًا: التصدي لبعض التسديدات من داخل منطقة جزاء أياكس، في الشوط الأول.

    * ثالثًا: راحة تامة، وعدم وصول أي كرة إليه تقريبًا، في الشوط الثاني.

    وهذا يقودنا مباشرة إلى تصريح النيجيري تولو أروكوداري، مهاجم أياكس أمستردام؛ والذي مازح فيه زميله شتيجن، بسبب تألقه في التدريبات.

    أروكوداري قال إن شتيجن يصيبه بـ"الجنون"؛ بدرجة تجعله يريد أن يضربه، بسبب تصديه لكل تسديداته في تدريبات العملاق الهولندي.

    لكن يبدو عزيزي أروكوداري، أن تألق تير شتيجن الكبير في التدريبات، لم يظهر بالقدر نفسه خلال مواجهة ميتييلاند؛ حيث استقبل هدفًا بعد انفراد به، ولم يتعرض لاختبارات كثيرة بعد ذلك.

    لذا.. فإن سؤالنا إلى أروكوداري الآن، ولو بمزاح أيضًا؛ هو: "هل لا تزال تريد ضرب شتيجن.. أم ماذا؟!".

    والمثير في الأمر أن المهاجم النيجيري واصل تألقه الكبير مع أياكس، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بتسجيله هدفين وصناعته آخر، في الفوز الكاسح (6-1) على ميتييلاند.

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  • imago-sport-1085548722.jpgANP

    ماركوس ليوناردو.. ربما تكون بدايتك الحقيقية مع أياكس

    أخيرًا.. دعونا نلقي نظرة على المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ الذي انضم إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي في صيف عام 2026، قادمًا من عملاق الرياض الهلال.

    ليوناردو يعاني بشدة مع أياكس، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تراجع المستوى الفني.

    * ثانيًا: تعرضه للسخرية بسبب زيادة وزنه.

    * ثالثًا: جلوسه على "دكة البدلاء" في معظم المباريات.

    إلا أن القدر لعب دوره؛ حيث ساعدت مجريات مباراة ميتييلاند في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027، في الدفع بليوناردو "بديلًا" خلال الشوط الثاني.

    ورغم أن النجم البرازيلي لم يشارك كثيرًا في اللعب؛ إلا أنه نجح في تسجيل هدف أياكس السادس في المباراة، بالدقيقة 82.

    هدف ليوناردو جمع بين الفنيات والإصرار؛ حيث خطف الكرة من أمام حارس ميتييلاند بلمسة رائعة، قبل أن يقاتل لإسكانها برأسه داخل الشباك.

    ويأمل ليوناردو؛ أن يكون هدفه مع أياكس في شباك ميتييلاند، هو الانطلاقة الحقيقية له في الموسم الرياضي الحالي.

المباريات التالية
تفينتي

تفينتي

الدوري الهولندي

08 نوفمبر 2026

أياكس

أياكس

ميتييلاند

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الدوري الدنماركي

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