أياكس يكتسح ميتييلاند في ليلة الضباب.. إصرار ماركوس ليوناردو يهزم الصعاب و"هل سيتعرض مارك تير شتيجن للضرب من زميله الآن؟!"

لكي تثبت أنك بين كبار اللعبة، لا يمكن أن تكتفي باسمك التاريخي فقط؛ بل يجب أن تقدم أجمل اللوحات الفنية، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

حديثنا هنا تحديدًا عن العملاق الهولندي أياكس أمستردام؛ الذي تراجع كثيرًا في السنوات الأخيرة، بعد أن كان يرعب القارة الأوروبية بالكامل.

هذا التراجع؛ قاد أياكس أمستردام للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وحتى لو كانت هذه البطولة هي الأقل أهمية بين المسابقات القارية الأوروبية الثلاث؛ إلا أن العملاق الهولندي يريد استغلال كل مباراة، ليستعيد هيبته الضائعة.

وها هو أياكس يستعيد جزءًا من هذه الهيبة؛ وذلك بفوزه الكاسح على مضيفه ميتييلاند الدنماركي (6-1)، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027.

سداسية أياكس في الشباك الدنماركية، جاءت بواسطة كل من "تولو أروكوداري (ثنائية)، أوين وينديل، دافي كلاسين، أوسكار غلوخ وماركوس ليوناردو"؛ بينما أحرز ميتييلاند هدفه الوحيد عن طريق فريداي إيتيم، في الدقيقة 28.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز أياكس أمستردام على ميتييلاند..