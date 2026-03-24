ليس كأوناي هيرنانديز ولا يحمل إرث بوسكيتس: كاسادو في الدوري السعودي.. حالة غير مسبوقة من برشلونة!

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لاعب وسط نادي برشلونة الشاب مارك كاسادو دخل بشكل مفاجئ في حسابات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين التي تستعد لتقديم عرض مالي ضخم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا يصب تركيزه حاليًّا على حصد الألقاب مع النادي الكتالوني خاصة في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إلا أنه قرر تأجيل البت في أي عروض رسمية حتى نهاية الموسم لتقييم مستقبله المهني بدقة بالغة.

ويرتبط كاسادو بعقد يمتد حتى عام 2028 ويتضمن شرطًا جزائيًّا تبلغ قيمته 100 مليون يورو، مما يجعل أي محاولة لضمه تتطلب مفاوضات معقدة أو دفع مبلغ مالي فلكي لكسر العقد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي المملكة لاستقطاب مواهب شابة تمتلك الجودة الفنية والقدرة على العطاء لسنوات طويلة بدلًا من الاكتفاء بالنجوم المخضرمين الذين يقتربون من سن الاعتزال.



