وفقًا لتقارير متطابقة من عدة وسائل إعلام برازيلية، وضع نادي بوروسيا دورتموند المهاجم الموهوب لوكا، الذي يلعب في صفوف نادي ساو باولو البرازيلي الذي ينشط في الدوري الممتاز، نصب عينيه. كما أفادت صحيفة «بيلد» بأن كشافي النادي الأصفر والأسود على دراية تامة بهذا اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا.
أول صفقة انتقالات ناجحة لأولي بوك؟ بوروسيا دورتموند قد يتفوق على أرسنال في التعاقد مع مهاجم
إلا أن التعاقد معه ليس بالأمر السهل. فهناك عدد من الأندية الكبرى التي يُقال إنها أبدت اهتمامًا بلوكا، ولا سيما نادي أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يمثل منافسة قوية. ويُعتبر «المدفعجية» حاليًا الأقرب إلى التعاقد مع الجناح المتعدد الاستخدامات.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل ألا يكون الانتقال رخيصًا تمامًا. فمن ناحية، لا يزال لوكا يمتلك عقدًا ساريًا حتى عام 2028، ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يؤدي العدد الكبير من المهتمين إلى ارتفاع السعر مرة أخرى.
- Getty Images Sport
التنافس على لوكا: بوروسيا دورتموند يتمتع بميزة
لكن بوروسيا دورتموند يتمتع بميزة واحدة. فسمعة النادي كمنشئ مواهب، الذي ساعد لاعبين مثل جادون سانشو وأوسمان ديمبيلي وجود بيلينغهام على الوصول إلى المستوى الدولي، تسبق بوروسيا. علاوة على ذلك، سيجد لوكا في كاوا براتيس مواطناً له، مما سيسهل اندماجه في دورتموند.
وقد تم بالفعل منذ بعض الوقت إتمام صفقة انتقال براتيس، الظهير الأيسر البرازيلي البالغ من العمر 17 عامًا. وقد دفع نادي الرور حوالي 12 مليون يورو لنادي كروزيرو بيلو هوريزونتي مقابل المراهق. كما تعاقد بوروسيا مع لاعب أمريكي جنوبي آخر هو جاستن ليرما: حيث انتقل هذا الموهبة الهجومية الإكوادورية البالغة من العمر 17 عامًا أيضًا من نادي إنديبندينتي ديل فالي مقابل 4 ملايين يورو.
ليس لاعبًا أساسيًا: لوكا سيكون استثمارًا في المستقبل
تم إبرام الصفقتين خلال فترة ولاية المدير الرياضي سيباستيان كيل. وفي الوقت نفسه، أعلن خليفته نيلس-أولي بوك عن عزمه التعاقد مع المزيد من «اللآلئ». ففي محطته السابقة (نادي إلفرسبيرغ)، لم يكن من قبيل الصدفة أن يكتسب لقب «صياد اللآلئ». ويبقى أن نرى ما إذا كان لوكا سيندرج ضمن معاييره.
اللاعب البرازيلي الذي شارك مرتين مع منتخب تحت 20 عاماً سيكون، حسب الوضع الحالي، استثماراً في المستقبل. في ساو باولو، لا يزال لوكا بعيداً عن مكان أساسي في التشكيلة. في الدوري البرازيلي الممتاز، لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بعد عشر جولات، لكنه لعب بانتظام في بطولة المدينة Campeonato Paulista. سجل هدفه الوحيد حتى الآن مع الفريق الأول في كأس ليبرتادوريس.
