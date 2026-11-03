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Simone Inzaghi Ollie Watkins Al Hilal Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

في ليلة أولي واتكينز الخاصة: خطة سيموني إنزاجي تسقط شباب الأهلي دبي بـ"القاضية".. وقسوة الهلال مع مواهبه تتأكد الآن!

فقرات ومقالات
الهلال
سيموني إنزاجي
أولي واتكينز
الهلال ضد شباب أهلي دبي
شباب أهلي دبي
دوري أبطال آسيا النخبة

3 نقاط آسيوية مهمة..

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شباب الأهلي

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"مباراة الشمال القطري لم تكن إلا استراحة محارب"؛ هكذا أثبت لنا عملاق الرياض الهلال ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.

نعم.. الهلال خسر (1-3) ضد مضيفه نادي الشمال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

لكن؛ ها هو الزعيم الهلالي يعود بقوة في الجولة الرابعة، بالفوز (2-0) ضد فريق شباب الأهلي دبي الأول لكرة القدم.

ثنائية الهلال في الشباك الإماراتية؛ جاءت بواسطة المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، في الدقيقتين 6 و46 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى النقطة التاسعة من 4 مباريات، في "وصافة" منطقة الغرب؛ وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي، صاحب "المركز الرابع".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال ضد شباب الأهلي دبي..

  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    شباب الأهلي.. الهلال يواصل تفوقه على أندية الإمارات

    واصل عملاق الرياض الهلال هيمنته أمام الأندية الإماراتية، في البطولات الآسيوية؛ وذلك بعد فوزه على فريق شباب الأهلي دبي، مساء اليوم الثلاثاء.

    الهلال فاز على ضيفه شباب الأهلي دبي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وبتلك النتيجة؛ حقق الهلال فوزه "الثلاثين" ضد الأندية الإماراتية - وفقًا لموقع "winwin" -، على النحو التالي:

    * مباريات: 59.

    * فوز: 30.

    * تعادل: 17.

    * خسارة: 12.

    ومنذ الخسارة (2-4) أمام نادي العين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ واجه الزعيم الهلالي الفرق الإماراتية 5 مرات، فاز فيها جميعًا.

  • imago-sport-1084514767.jpgSOPA Images

    سيموني إنزاجي.. خطة "ناجحة" ضد شباب الأهلي دبي

    بعيدًا عن لغة الأرقام عزيزي القارئ؛ دعونا نركز على ما قدمه عملاق الرياض الهلال بصفة عامة ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء.

    الهلال اعتمد على بعض النقاط الرئيسية، في فوزه على شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وهي:

    * أولًا: التحكم في وسط الميدان؛ مع محاولة منع تحولات شباب الأهلي دبي الهجومية السريعة.

    * ثانيًا: الاعتماد على توغلات النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ وذلك من وسط الميدان إلى منطقة الـ18.

    * ثالثًا: محاولة توسيع الملعب وفتح المساحات أمام المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز؛ الذي سجل هدفي الهلال في شباك شباب الأهلي.

    أي إن خطة الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، نجحت بشكل كبير للغاية؛ خاصة في ظل الغيابات المؤثرة، أبرزها متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

    وشعرنا في بعض اللحظات بتأثير غياب نيفيش، وذلك بسبب عدم الربط الجيد بين الوسط والخط الخلفي؛ ولكن الحالة الفنية الكبيرة التي كان عليها المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي ضد شباب الأهلي دبي، منعت أي خطورة إماراتية تقريبًا.

    ورغم انتقادنا كوليبالي كثيرًا؛ إلا أنه بدأ يستعيد مستواه في الفترة الأخيرة بالفعل، وهو ما تجلى ضد شباب الأهلي دبي بالذات.

  • Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    أولي واتكينز.. تخطي حاجز الـ200 هدف مع الأندية

    بما أننا ذكرنا اسم المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، فلا بد من الإشارة إلى أنه حقق رقمًا مهمًا في مسيرته الكروية؛ وذلك خلال مواجهة عملاق الرياض الهلال ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.

    واتكينز تخطى حاجز الـ200 هدف شخصيًا، على مستوى الأندية، بعد هدفيه في شباك شباب الأهلي دبي؛ على النحو التالي:

    * مع أستون فيلا الإنجليزي: 108 أهداف.

    * مع برينتفورد الإنجليزي: 49 هدفًا.

    * مع إكستر سيتي الإنجليزي: 26 هدفًا.

    * مع ويستون سوبر مير الإنجليزي: 10 أهداف.

    * مع الهلال: 8 أهداف.

    بمعنى.. هدف واتكينز الأول في شباك الفريق الإماراتي، كان "رقم 200" شخصيًا على مستوى الأندية؛ بينما الهدف الثاني الذي سجله في المباراة، كان الأول نحو المئوية الثالثة.

    وبقميص الهلال الذي انضم إليه في صيف 2026؛ سجل واتكينز 8 أهداف وصنع 5 أهداف، خلال 11 مباراة في مختلف المسابقات.

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  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    صبري دهل.. الهلال أصبح ناديًا قاسيًا مع المواهب!

    يبدو أن عملاق الرياض الهلال أصبح ناديًا قاسيًا للغاية، على المواهب السعودية الشابة؛ خاصة في السنوات الأخيرة.

    نعم.. صبري دهل البالغ من العمر 18 سنة، خير دليل على ذلك؛ حيث يعاني بشدة منذ الانضمام إلى الهلال صيف 2026، قادمًا من نادي الفيحاء.

    ولا يتحصل دهل على دقائق لعب كثيرة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما يواجه مواقف صعبة للغاية في بطولة النخبة الآسيوية، على النحو التالي:

    * أولًا: عندما شارك أساسيًا ضد نادي الشمال القطري، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ كان الفريق يلعب بالبدلاء مع الخسارة (1-3)، ليفشل في إثبات نفسه بالشكل المطلوب.

    * ثانيًا: عندما شارك أساسيًا ضد نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ تحصل على إنذار مبكر، ليتم استبداله في الدقيقة 28.

    والمشكلة الأكبر أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، أصبح يستخدم دهل كـ"وسط أيمن" بدلًا من الجناح؛ وهو ربما يكون عاملًا إضافيًا، لعدم بروز هذا اللاعب بالشكل الكافي.

    المهم.. كل ذلك قد يؤثر سلبًا على نفسيه دهل؛ لتكتمل سلسلة تضييع عدد من المواهب الشابة الأخرى بسبب تجاهلهم، أو الدفع بهم في أوقاتٍ غير جيدة.

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