تضارب في التقارير ولكن .. أوليسي يستشير مبابي بخصوص ريال مدريد

وفقًا لما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية مساء الخميس، لم يعد مايكل أوليسي يخفي رغبته في الانتقال عن زملائه في المنتخب الفرنسي خلال الأسابيع الماضية خلال المشاركة في كأس العالم.

وفي حين يُقال إن زميله في المنتخب الوطني ونادي بايرن ميونيخ، دايوت أوبامكانو، يحاول منذ عدة أسابيع إقناع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بالبقاء مع بطل الدوري الألماني، يُزعم أن أوليسي استغل كأس العالم للتعرف بشكل أكثر تفصيلًا على ناديه الجديد المحتمل.

ووفقًا للتقرير، فقد سعى إلى التحدث مع كيليان مبابي وأوريليان تشواميني، اللذين يُقال إنهما أطلعاه على الوضع الداخلي في صفوف «الملكي» بعد الموسم السابق المعقد.