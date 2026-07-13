أفادت تقارير صحفية أن مايكل أوليسيه يسعى لعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي بايرن ميونخ لمناقشة مستقبله، وذلك في أعقاب أدائه الاستثنائي في بطولة كأس العالم والذي أدى إلى ارتفاع قيمته السوقية بشكل مذهل. ويقف النجم الدولي الفرنسي على مفترق طرق في بافاريا، في ظل تزايد اهتمام ريال مدريد بضمه خلف الكواليس.
أوليسيه يطلب اجتماعًا حاسمًا في بايرن ميونخ.. ودور خفي لنجوم ريال مدريد!
أوليسيه يسعى لمحادثات حاسمة مع بايرن ميونخ
لعب أوليسيه، الذي انضم إلى بايرن ميونخ قادمًا من كريستال بالاس مقابل 55 مليون يورو في عام 2024، دورًا رئيسيًا في مسيرة فرنسا نحو بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2026 - حيث يستعدون لمواجهة إسبانيا - من خلال تقديمه ست تمريرات حاسمة.
ووفقًا لصحيفة "إل ديباتي"، طلب أوليسيه الاجتماع مع هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، فور انتهاء البطولة لتحديد مساره المستقبلي. وعلى الرغم من تركيزه التام مع المنتخب الفرنسي، إلا أنه يدرك تمامًا حجم الاهتمام الهائل الذي ولّدته مستوياته الرائعة، ويرغب في أن يعكس وضعه وراتبه مكانته الجديدة في عالم كرة القدم.
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نجوم ريال مدريد يقودون حملة استقطاب اللاعب
تأتي الضغوط من داخل معسكر المنتخب الفرنسي، حيث يُقال إن زملاء أوليسيه يلعبون دور سفراء غير رسميين لريال مدريد. وتشير التقارير إلى أن كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني، وإبراهيما كوناتي يشجعون أوليسيه على الانضمام إلى مشروع النادي في ملعب سانتياجو برنابيو.
وكان التناغم بين مبابي وأوليسيه على أرض الملعب من أبرز ملامح الصيف الدولي، وتفيد التقارير بأن أوليسيه يشعر بإغراء فكرة اللعب بجوار مواطنه على مستوى الأندية بشكل أسبوعي. وقد تسببت هذه التحركات الداخلية في شعور الجناح الشاب بعدم الاستقرار، بينما يدرس إمكانية الانتقال إلى الدوري الإسباني.
العقبات المالية أمام صفقة ضخمة
على الرغم من اهتمام اللاعب، يبقى الانتقال إلى مدريد بمثابة لغز مالي معقد. فبعد تألقه اللافت على الساحة العالمية، تُقدر القيمة السوقية لأوليسيه حاليًا بنحو 200 مليون يورو، ولا يزال يتبقى في عقده ثلاث سنوات.
ولا يُعد بايرن ميونخ من الأندية التي تبيع نجومها بطبيعتها، بل يخطط لبناء فريق قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا حول نجومه الأساسيين. ومع ذلك، برزت نقطة خلاف تتعلق براتب أوليسيه الحالي البالغ 8 ملايين يورو صافيًا، والذي يُعتبر الآن غير متناسب مع إسهاماته الأخيرة. وتضيف "إل ديباتي" أن بايرن جهّز بالفعل عرضًا لتجديد العقد بقيمة 14 مليون يورو صافيًا لدرء أي مطامع من الأندية المهتمة.
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وكيلة أعماله تنصح بالحذر
وبينما يمتلك بايرن ميونخ الأفضلية نظرًا لطول مدة العقد، تفيد التقارير بأن ريبيكا جيمس، وكيلة أعمال أوليسيه، تنصح اللاعب بعدم التوقيع على عقد جديد في أليانز أرينا. وتتمثل هذه الاستراتيجية في الحفاظ على أوراق الضغط؛ فمن خلال عدم التجديد، يضمن أوليسيه إمكانية انخفاض سعر بيعه بحلول عام 2027 عندما يدخل في العامين الأخيرين من عقده.
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