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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
محمد سعيد
ترجمه

أوقفوا الاساءة للحكام فورًا.. فيديو: أتلتيكو يسخر من مورينيو وريال مدريد!

أتلتيكو مدريد
جوزيه مورينيو
دييجو سيميوني
ريال مدريد
الدوري الإسباني

اشتعلت ديربي مدريد وامتدت من أرض الملعب إلى حرب كلامية مريرة، بعدما أطلق أتلتيكو مدريد ردًا لاذعًا على شكاوى جوزيه مورينيو المتعلقة بالتحكيم. وعقب فوز مثير بنتيجة 2-1 لصالح الفريق صاحب الأرض، رُسمت خطوط المواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين غريمي العاصمة.

  • أتلتيكو يسخر من تصرفات مورينيو في غرفة المؤتمرات الصحفية

    وصلت تداعيات مباراة ميتروبوليتانو إلى نقطة الغليان بعدما استخدم أتلتيكو مدريد وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من ردة فعل ريال مدريد على هزيمته الأخيرة في الديربي. حقق رجال دييجو سيميوني فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1، لكن العناوين الرئيسية بعد المباراة سيطر عليها المؤتمر الصحفي المتفجر لمورينيو.

    وأقدم المدرب البرتغالي، الذي بدا غاضبًا للغاية من التحكيم، على خطوة غير معتادة بإحضار أدلة مطبوعة إلى لقائه الإعلامي لتسليط الضوء على ما اعتبره أخطاء غيّرت مجرى المباراة.

    ورد أتلتيكو على هذا الاستعراض بمنشور لاذع تضمّن رمزًا تعبيريًا لطابعة، في إشارة واضحة إلى استخدام مورينيو صورًا مطبوعة للدفاع عن موقفه. وجاءت رسالة مباشرة نشرها النادي، جاء فيها: «أوقفوا الاساءة للحكام الآن»، لتشكّل ردًا حاسمًا على حملات الضغط التي كثيرًا ما يشنها جيرانه.


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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    غضب مورينيو من قرارات البطاقات الحمراء

    وصل مورينيو إلى قاعة المؤتمر الصحفي وهو يحمل نسخة مطبوعة لحادثتين محددتين رأى أنهما كانتا تستوجبان طرد لاعبين من أتلتيكو. وقال مورينيو أثناء عرض الصور: "كان بإمكاننا أن نوفّر على أنفسنا المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة موجودة هنا. إنهما بطاقتان حمراوان واضحتان."

    وواصل مدرب ريال مدريد انتقاداته اللاذعة، مشيرًا إلى أن الأجواء في الدوري لم تكن كما توقعها عند عودته إلى العاصمة الإسبانية. وفي انتقادٍ حاد استمر نحو خمس دقائق، رأى أن طرد دين هاوسن غيّر بشكل كبير من ملامح مباراة كان بإمكان فريقه الفوز بها لولا ذلك. وأضاف: "إذا تركونا وشأننا في هدوء وسمحوا لنا بالمنافسة في ظروف متكافئة، فما زال الطريق طويلًا. لا أريد أن أذهب بعيدًا وأقول إن هذا أمر مُدبَّر. لا أريد أن أفكر في هذا."

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    سيميوني يدافع عن نزاهة اللعبة

    يقدم جدول الترتيب صورة واضحة عن المشهد الحالي، إلا أن الحديث في أعقاب المباراة لا يزال أسير دوامة من التكهنات الإعلامية. وبدا واضحاً انزعاج سيميوني من حشد صحفي مهووس بالفضائح أكثر من اهتمامه بالجانب الرياضي، فرفض الانجرار عندما سُئل عن التحكيم. لقد صمد في وجه محاولة اقتناص تصريح مثير ينتشر بسرعة، قائلاً للصحفيين: «أنتم تبحثون عن عنوان صحفي. أنا لست بحاجة إلى ذلك العنوان. لنتحدث عن المباراة التي لعبناها، لا عن اللعبة التي يريدون منّا أن نلعبها».

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