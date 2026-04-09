كان قرار استبعاد صلاح بالكامل صادماً بشكل خاص، بالنظر إلى أن سلوت استخدم خمسة بدلاء آخرين، من بينهم ألكسندر إيساك، الذي عاد مؤخراً فقط بعد كسر في الساق أبعده لما يقارب أربعة أشهر، وكذلك تري نْيوني البالغ من العمر 18 عاماً. ومع ذلك، تمسّك المدير بمنطقه، مدعياً أن إجبار صلاح على أداء واجبات دفاعية داخل منطقة جزاء ليفربول المحاصَرة كان سيُعد هدراً لمواهب المهاجم ولياقته قبل جدول محلي مزدحم.

وقال سلوت عند سؤاله عن القرار: «أعتقد أنه في الجزء الأخير من المباراة، كان الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالصمود أكثر مما كانت هناك أي فرصة لأن نسجّل». وأضاف: «نعم، أنت لا تعرف أبداً، لأننا في الموسم الماضي سجّلنا قبل النهاية بخمس دقائق، هارفي إليوت، عندما أخرجت مو. لكن أعتقد أن هذه كانت فترة 20 إلى 25 دقيقة كنا خلالها ندافع فقط.

«ومو يمتلك جودة كبيرة، لكن أن يقضي مو 20 إلى 25 دقيقة يدافع داخل منطقة جزائه، أعتقد أنه من الأفضل له أن يدّخر طاقته لعدد كبير من المباريات القادمة في الأسابيع المقبلة».