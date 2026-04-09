أوضح آرني سلوت سبب عدم إشراك محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان رغم الأداء الهجومي المتواضع لليفربول
سلوت يفضّل البقاء على الأهداف بعد جلوس صلاح على مقاعد البدلاء
في خطوة صدمت العديد من مشجعي ليفربول، اختار المدرب الهولندي إبقاء هداف غزير على مقاعد البدلاء بينما كان فريقه يعاني لخلق أي فرص حقيقية في العاصمة الفرنسية. وتلقى «الريدز» هزيمة واضحة بنتيجة 2-0، لكن بدلاً من الدفع بـ«الملك المصري» للبحث عن هدف خارج الديار بالغ الأهمية، أشار سلوت إلى أن المباراة تجاوزت مرحلة بات فيها الهجوم خياراً قابلاً للتطبيق.
لماذا ترك سلوت صلاح على مقاعد البدلاء؟
كان قرار استبعاد صلاح بالكامل صادماً بشكل خاص، بالنظر إلى أن سلوت استخدم خمسة بدلاء آخرين، من بينهم ألكسندر إيساك، الذي عاد مؤخراً فقط بعد كسر في الساق أبعده لما يقارب أربعة أشهر، وكذلك تري نْيوني البالغ من العمر 18 عاماً. ومع ذلك، تمسّك المدير بمنطقه، مدعياً أن إجبار صلاح على أداء واجبات دفاعية داخل منطقة جزاء ليفربول المحاصَرة كان سيُعد هدراً لمواهب المهاجم ولياقته قبل جدول محلي مزدحم.
وقال سلوت عند سؤاله عن القرار: «أعتقد أنه في الجزء الأخير من المباراة، كان الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالصمود أكثر مما كانت هناك أي فرصة لأن نسجّل». وأضاف: «نعم، أنت لا تعرف أبداً، لأننا في الموسم الماضي سجّلنا قبل النهاية بخمس دقائق، هارفي إليوت، عندما أخرجت مو. لكن أعتقد أن هذه كانت فترة 20 إلى 25 دقيقة كنا خلالها ندافع فقط.
«ومو يمتلك جودة كبيرة، لكن أن يقضي مو 20 إلى 25 دقيقة يدافع داخل منطقة جزائه، أعتقد أنه من الأفضل له أن يدّخر طاقته لعدد كبير من المباريات القادمة في الأسابيع المقبلة».
فان دايك يعترف بليلة صعبة
لقد أثار النهج التكتيكي انتقادات، إذ بدا أن الريدز يفتقرون إلى الطموح رغم أهمية ربع نهائي أوروبي. ولم يخفِ قائد الفريق فيرجيل فان دايك حقيقة الأداء، معترفاً بأن الفريق قضى تقريباً الأمسية بأكملها في موقف دفاعي أمام فريق لويس إنريكي المتوهج.
وبعد الهزيمة، قال القائد: «صعب. عمل شاق، وكان ذلك متوقعاً. أعتقد أننا دافعنا بعدد كبير من اللاعبين حول منطقة الجزاء... من الواضح أنني لست سعيداً بالخسارة هنا إطلاقاً، والشيء الإيجابي الوحيد هو أن لدينا مباراة أخرى الأسبوع المقبل. لكن الآن بالطبع هناك فترة تعافٍ سريعة، وفولهام ينتظرنا أيضاً».
جبلٌ يتعيّن تسلّقه في أنفيلد
تعني نتيجة 2-0 أن ليفربول يجب أن يقدّم عودة أوروبية شهيرة أخرى على أرض ميرسيسايد إذا أراد بلوغ نصف النهائي. وبعد أن فشل في تسديد أي كرة على المرمى في بارك دي برانس، سيقع الضغط على سلوت لإعادة دمج صلاح واستعادة الشرارة الهجومية للفريق. وقبل أن يتمكنوا من التركيز على قلب العجز في دوري أبطال أوروبا، يتعين على ليفربول تحويل انتباهه مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة فولهام. ومع احتدام السباق على المراكز الخمسة الأولى، سيأمل سلوت أن يؤتي قراره بتوفير طاقة صلاح ثماره في صراع المراحل الأخيرة محليًا، قبل وصول الباريسيين إلى أنفيلد الأسبوع المقبل.