Oskar Pietuszewski
James Westwood

أوسكار بيتوشيفسكي: لماذا دفع بورتو 10 ملايين يورو ليتفوق على نخبة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد مع النجم البولندي البالغ من العمر 17 عامًا

لن يبلغ أوسكار بيتوشيفسكي الثامنة عشرة من عمره إلا في شهر مايو، لكنه قد كتب بالفعل صفحة في تاريخ كرة القدم. حقق هذا الشاب الموهوب أعلى قيمة انتقال مسجلة على الإطلاق في الدوري البولندي الممتاز (إكستراكلاسا)، عندما انتقل من فريق جاجيلونيا بياليستوك إلى بورتو، الفائز مرتين بدوري أبطال أوروبا، في صفقة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو خلال فترة الانتقالات في يناير، ويُقال إن قيمة شرطه الجزائي تبلغ الآن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني/70 مليون دولار).

كما يُعد بيتوشيفسكي أغلى لاعب دون سن 18 عامًا ينضم إلى الدوري البرتغالي على الإطلاق، حيث أبرم بورتو معه عقدًا أوليًا يمتد حتى عام 2029. ووفقًا للتقارير، كان كل من أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي قد أرسلوا في السابق كشافين لمراقبة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، لكن بورتو بذل قصارى جهده لضمان التعاقد معه، ويبشر سجله الحافل في تطوير المواهب الواعدة بالخير لمستقبله.

يمكن لـ بورتو أن يضم لاعبين مثل هولك وجيمس رودريغيز وإيدر ميليتاو ضمن قصص نجاحه، حيث وصلوا جميعًا إلى استاد دو دراغاو وهم مجهولون نسبيًا قبل أن يصبحوا أسماء معروفة وينتقلوا مقابل مبالغ ضخمة. قليلون هم الذين يراهنون على أن بيتوشيفسكي لن يفعل الشيء نفسه بناءً على بدايته السريعة بشكل مخيف في البرتغال.

ومن اللافت للنظر أن النجم البولندي تم استدعاؤه أيضًا للمنتخب الوطني خلال مساعيه للتأهل إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات الأوروبية. تتزايد الإثارة حول بيتوشيفسكي مع كل مباراة تمر، ولا حدود لما يمكنه تحقيقه إذا استمر في التحسن بهذه الوتيرة المذهلة.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج لمعرفته عن ألمع جوهرة بولندا منذ روبرت ليفاندوفسكي...

  • حيث بدأ كل شيء

    وُلد بيتوشيفسكي في بياليستوك، بولندا، في مايو 2008، وبعد أن أظهر موهبة مبكرة في التعامل مع الكرة، تم تجنيده في أكاديمية "تالنت" لكرة القدم بالمدينة وهو في سن السادسة. ومنذ البداية، كان من الواضح لمدرب بيتوشيفسكي الأول، رافال موتشينسكي، أن هذا اللاعب يتمتع بشيء مميز.

    قال موتشينسكي مؤخرًا لموقع Portal dos Dragoes: "أتذكر أول مرة رأيته فيها على الملعب. كان يبرز بحيويته وسرعته وقوته البدنية مقارنة بزملائه في الفريق". "كان يحب المراوغة ومواجهة الخصوم في مواجهات فردية. وكان يحب كرة القدم، ويحب اللعب، وكان من الواضح أن التدريب هو أهم شيء في العالم بالنسبة له".

    في تلك المرحلة، كان بيتوشيفسكي يختبر قدراته بالفعل في الفئة العمرية الأعلى من فئته، لكن الأمر لم يكن سهلاً تماماً.

    "أتذكر أنه كان يعاني من مشاكل في الرؤية وكان يلعب مرتديًا نظارات، تلك النظارات الواقية على غرار إدغار دافيدز. عندما لا نفوز، كانت تتعتم، لكن كان بإمكانك رؤية أوسكار وهو يبكي"، كما يتذكر موتشينسكي في مقابلة مع موقع Weszlo البولندي. "أحيانًا بعد المباراة، كان يرمي شيئًا في غرفة الملابس بدافع الغضب. عندما لا تسير الأمور كما يشاء، كان يتصرف وكأنه يريد تدمير العالم".

    ومع ذلك، فاقت الإيجابيات السلبيات، وسرعان ما تلقى بيتوشيفسكي عرضًا للانضمام إلى أكاديمية جاجيلونيا للشباب، حيث واصل موتشينسكي عمله كمدربه على مدار السنوات السبع التالية تحت إشراف أسطورة النادي ريزارد كارالوس. سرعان ما نال بيتوشيفسكي إعجاب كارالوس، الذي رأى في عدوانيته جانبًا إيجابيًا.

    "كان مشاكسًا، ومتنمرًا بعض الشيء. كان يحب الرد بالضرب على أرض الملعب"، أضاف كارالوس لموقع Weszlo. "أعتقد أن سلوكه تأثر بغياب والده عن المنزل. فقد تربى على يد والدته. كان بحاجة إلى بعض السلطة الذكورية وقليل من التمرد، لكن ذلك جعله أيضًا شجاعًا ومنحه تلك الشخصية."

    بحلول عام 2022، كان بيتوشيفسكي يظهر علامات على أنه سيكون جاهزًا قريبًا للعب كرة القدم للكبار، حيث أنهى الموسم كأفضل هداف في بطولة بولندا تحت 14 عامًا قبل أن يسجل ثلاثية لا تُنسى ليمنح جاجيلونيا فوزًا 3-1 على كراكوفيا في دوري الشباب المركزي تحت 17 عامًا (CLJ). لكنه لم يكن يعلم أن الكارثة كانت على الأبواب.

    • إعلان

  • الفرصة الكبيرة

    وفي مباراة أخرى بالدوري البولندي في وقت لاحق من ذلك العام، هذه المرة ضد فريق «هوتنيك» في كراكوف، تعرض بيتوشيفسكي لإصابة مروعة في الرباط الصليبي الأمامي، رغم أنه لم يدرك حجم الضرر في الحال.

    "يبدو الأمر غريبًا، لكنها كانت حالة مضحكة لأنني لم أشعر بأي شيء خلال المباراة. لعبت المباراة بأكملها دون أي ألم"، كما قال لـ Laczy nas Pilka. "بعد المباراة، كان كل شيء على ما يرام. استعددنا في غرفة الملابس وانطلقنا في رحلة العودة الطويلة إلى بياليستوك. بعد ساعة ونصف من القيادة، أثناء توقف قصير، بدأت أشعر بشيء غريب في ركبتي. انتفخت قليلاً، وشعرت بضيق، وظهرت الألم. سرعان ما تبع ذلك الخوف.

    "عدنا متأخرين جدًا، وكانت ركبتي تؤلمني، لكنني كنت آمل أن يزول الألم عندما أستيقظ. لكنه لم يزول. بعد ذلك بوقت قصير، تم تحديد موعد لي لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي وعرفت التشخيص. بعد أقل من أسبوعين، خضعت لعملية جراحية".

    فشل العديد من اللاعبين الواعدين في التعافي من ضربات مدمرة مماثلة، لكن ذلك لم يؤدِ إلا إلى تقوية عزيمة بيتوسزفسكي: "كنت أعلم أن لدي بعض العمل المهم الذي يجب القيام به قبل الجراحة. استعددت في صالة الألعاب الرياضية لجعل عودتي أسهل ما يمكن. عادةً ما يستغرق التعافي من تمزق الرباط حوالي عام. عدت إلى التدريب الكامل بعد ستة أشهر، ولعبت أول مباراة لي بعد سبعة أشهر."

    استعاد بيتوسزفسكي لياقته البدنية الكاملة تدريجيًا من ذلك الحين، وواصل أداءً فاق بكثير المستوى الذي كان يلعب به قبل الإصابة. بحلول بداية موسم 2024-25، كان جاهزًا للظهور لأول مرة مع فريق جاجيلونيا في سن الـ16، وشارك بالفعل في آخر 20 دقيقة من مباراة الإياب في تصفيات الدوري الأوروبي التي خسرها الفريق أمام أياكس. كانت تلك هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بمدرب أياكس السابق فرانشيسكو فاريولي، الذي أصبح الآن مدربه في بورتو. 

    كما شارك كبديل في أول مباراة له في الدوري البولندي الممتاز ضد بوغون شتشيتسين بعد أربعة أشهر، وأنهى الموسم في النهاية بـ 20 مباراة مع الفريق الأول، بما في ذلك أربع مباريات في دوري المؤتمرات ومباراة واحدة في فوز جاجيلونيا بنهائي كأس السوبر البولندي على فيسلا كراكوف.

    سجل بيتوشيفسكي أول أهدافه للنادي بأسلوب رائع في مباراة التعادل 1-1 مع غورنيك زابرزي في نهاية الموسم، حيث تجاوز مدافعًا على الجانب البعيد من منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    كيف الحال؟

    أصبح بيتوشيفسكي لاعبًا أساسيًا في صفوف فريق «ياغييلونيا» خلال النصف الأول من موسم 2025-2026، وانضم إلى منتخب بولندا تحت 21 عامًا، حيث سجل هدفًا في أول ظهور له ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات بطولة أمم أوروبا. كما ساهم في تسجيل خمسة أهداف في 17 مباراة بالدوري البولندي الممتاز، وكان أبرز أداء له في مباراة مثيرة ضد «بوغون شتشيتسين».

    كانت المباراة تتجه نحو التعادل 1-1 حتى سجل بيتوشيفسكي هدفاً رائعاً بضربة نصف طائرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع. لم يكن أحد أكثر سعادة لهذا اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا من مدرب جاجيلونيا أدريان سيميينيك، الذي قال للصحفيين بعد الفوز: "بصراحة، أنا معجب بهذا الفتى لأنه يمتلك الإمكانات ليصبح لاعب كرة قدم عظيم حقًا، وقد بدأ بالفعل في إثبات نفسه في الدوري والمسابقات الأوروبية".

    مع اقتراب فترة الانتقالات في يناير، انتشرت تقارير على نطاق واسع عن اهتمام أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز به، إلى جانب برشلونة وبايرن ميونيخ، مما جعل المدير الرياضي لياجييلونيا، لوكاس ماسلوفسكي، يستسلم لفكرة فقدان الشاب.

    قال ماسلوفسكي لقناة TVP Sport: "الأندية التي تستفسر عنه تأسر خياله بالتأكيد. أحيانًا لا يرغب اللاعب في الانتظار". "إذا كان الاتجاه صحيحًا، والسعر مناسبًا، وجميع الأطراف ترغب في إتمام الصفقة في الشتاء، فقد يحدث ذلك في الشتاء. الحل الأفضل هو ترتيب انتقاله في الشتاء، وسيبقيه ناديه الجديد في بياليستوك لمدة ستة أشهر أخرى".

    ومع ذلك، شعر بورتو أن بيتوشيفسكي جاهز للانتقال فوراً إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وهو ما شكّل بلا شك عاملاً في فوزهم بسباق الانتقالات. وقد ثبت صحة رأيهم أيضاً، حيث سجل الشاب ما مجموعه ستة أهداف وتمريرات حاسمة في أول تسع مباريات له في الدوري البرتغالي.

    حصل على ركلة جزاء في أول مباراة له وساعد بورتو على الفوز على فيتوريا غيماريش 1-0، وسجل بشكل مذهل أول أهدافه للنادي في أول 13 ثانية من فوزهم 3-1 على أروكا في 27 فبراير. جعل ذلك من بيتوشيفسكي أصغر هداف أجنبي في تاريخ بورتو، وكان أسرع هدف يتم تسجيله على الإطلاق في استاد دو دراغاو. وتبع هذا الإنجاز الهام بهدف فردي مذهل في تعادل الكلاسيكو 2-2 ضد بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو، حيث انطلق من داخل نصف ملعبه وأطاح بنيكولاس أوتامندي بلفة رائعة قبل أن يسدد الكرة بقوة في المرمى.

    وكأن كل ذلك لم يكن كافياً، منح مدرب منتخب بولندا يان أوربان بيتوشيفسكي أول مشاركة دولية له مع المنتخب الأول في فوز بلاده 2-1 على ألبانيا في نصف نهائي تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي. دخل نجم بورتو الملعب كبديل في الشوط الثاني، وسجل أكبر عدد من المراوغات الناجحة في المباراة، وفاز بخمس من أصل ست مواجهات أرضية، وأكمل أربع تمريرات في الثلث الأخير من الملعب. 

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-AROUCAAFP

    أهم نقاط القوة

    أظهر بيتوشيفسكي شجاعة ملحوظة في انطلاقه القوي مع بورتو وترك بصمته الفورية على الصعيد الدولي، مما أكسبه ثناءً خاصاً من أحد أبطال دراغاو الأسطوريين.

    "أحب هذا الشاب لأنه مبدع. إنه لا يخشى المخاطرة"، قال المهاجم السابق لفريق بورتو ريكاردو كواريسما مؤخرًا لصحيفةريكورد. "هذا شيء مفقود في كرة القدم هذه الأيام. اللاعبون أمثاله يستحوذون على الكرة ويحاولون مرة، مرتين، ثلاث مرات، وإذا خسروا الكرة في كل المرات، يحاولون للمرة الرابعة. أتمنى له كل التوفيق في العالم."

    وبالفعل، بصفته جناحاً أيسرًا متفجراً يتمتع بقدرات فنية مذهلة، يمثل بيتوسزفسكي كابوساً للدفاع. فهو سريع وقوي وماهر في استغلال المساحات الصغيرة، كما أنه قادر على التسجيل بكلتا القدمين. يتمتع بيتوسزفسكي بمرونة كافية للعب في مركز رقم 10 أو كمهاجم وسط، على الرغم من أن اللعب على الأطراف يبدو أنه يناسبه أكثر لأنه يعمل بلا كلل في الدفاع أيضاً.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-GIL VICENTEAFP

    هناك مجال للتحسين

    ومع ذلك، لا يزال بيتوشيفسكي بعيدًا كل البعد عن أن يصبح لاعبًا مكتمل النضج، وهو أمر متوقع بالنظر إلى سنه. في بعض الأحيان، تعمل جرأته ضده، وهو ما ألمح إليه فاريولي عندما حاول تهدئة التوقعات المحيطة بالمراهق بعد أدائه التهديفي ضد أروكا.

    وقال مدرب بورتو: "هؤلاء اللاعبون الشباب يجلبون الطاقة، حتى لو لم تكن قراراتهم صحيحة دائماً. هذا جزء من العملية". واعترف بيتوشيفسكي بتقلب أدائه الهجومي في حديثه مع Laczy nas Pilka العام الماضي، قائلاً: "لا تزال قراراتي الهجومية غير في المستوى الذي أرغب فيه. إنها نقطة ضعف أحتاج إلى العمل عليها باستمرار. أعتقد أن ذلك ينبع أحيانًا من قلة التركيز في المواقف البسيطة مثل هذه. عليّ أن أركز بشكل أكبر خلالها".

    سيكون الحفاظ على الهدوء مفيدًا أيضًا، بدلاً من الاعتماد على الغريزة فقط. هناك أوقات يكون من الأفضل فيها أن يبطئ بيتوشيفسكي وتيرة اللعب ويختار الخيار الأسهل. يجب عليه أيضًا أن يتعلم التنويع قليلاً والانطلاق من الجناح، لأن ميله إلى قطع الكرة بقدمه اليمنى قد يجعله سهل التوقع.

    ومع ذلك، ستتحقق هذه الأمور مع نضوجه واكتسابه المزيد من الخبرة على أعلى المستويات. يمتلك إمكانات خام مذهلة، وقد بدأ بالفعل في إطلاق العنان لها.

  • FBL-POR-SUPERCUP-PORTO-BENFICAAFP

    اللاعب التالي... لويس دياز؟

    قُورِن بيتوشيفسكي بنجم برشلونة الصاعد لامين يامال وأيقونة كرة القدم البولندية المعاصرة ياكوب بلاشكوفسكي، وهو أمر منطقي إلى حد ما بالنظر إلى أسلوب لعبه المباشر، لكن كلاهما يلعب في مركز الجناح الأيمن. في الواقع، فإن أحدث جواهر بورتو أقرب إلى نجم بايرن ميونيخ لويس دياز، الذي صنع اسمه هو الآخر في ملعب دراغاو.

    دياز يكاد يكون لا يمكن إيقافه في المواقف الفردية، حيث يجمع بين سرعة الحركة والرشاقة المذهلة، كما أنه دقيق للغاية عندما يرى المرمى. يمكن أن يكون بيتوشيفسكي مراوغًا بنفس القدر ويتمتع بنفس التسارع الخاطف وقوة التسديد التي يتمتع بها الكولومبي، وإن لم يكن لديه نفس الدقة بعد.

    كما يشتركان في عقلية المحارب، ولا يكتفيان بالمساهمة في الثلث الأخير فقط. كان الضغط العالي لدياز واستعداده للعودة إلى الخلف عاملاً أساسياً في نجاح ليفربول تحت قيادة كل من يورغن كلوب وأرني سلوت، وكان له تأثير مماثل في بايرن.

    كما يبذل بيتوسزفسكي قصارى جهده لمساعدة الظهير، حيث بلغ متوسط عدد المواجهات الفردية التي خاضها 7.5 في كل 90 دقيقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى له في بورتو. كان دياز محبوباً من جماهير "التنين" لأنه كان مهماً في الدفاع بقدر أهميته في الهجوم، ويمتلك بيتوسزفسكي كل المقومات اللازمة لاتباع خطاه.

  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    من المرجح أن تستهدف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بيتوشيفسكي مجدداً إذا ما حقق نهاية موسم مثمرة مع بورتو. فقد بدأ بالفعل في إثبات جدارته بقيمة شرطه الجزائي البالغة 52 مليون جنيه إسترليني، وقد تزيد قيمته عن ذلك بكثير في المستقبل القريب، شريطة أن يحافظ على تواضعه. وقد حث ليفاندوفسكي زميله الجديد في المنتخب الوطني على فعل ذلك بالضبط بعد ظهوره الأول المشجع للغاية مع منتخب بولندا.

    وقال قائد المنتخب الوطني لقناة TVP Sport: "إنه بلا شك لاعب مذهل، لكن دعونا نمنح الفتى بعض المساحة. دعونا نسمح له بالتطور واللعب. دعونا لا نضغط عليه بفكرة أنه سيحرز الأهداف ويراوغ الخصوم على الفور". "دعوه يفعل ذلك، بالطبع، لكن برأس بارد. أمامه مسيرة كاملة. إنه فتى في السابعة عشرة من عمره. دعوه يستمتع باللعبة، ويُظهر موهبته، ويفكر فقط فيما عليه فعله على أرض الملعب. أحاول أيضًا حمايته، لأن كرة القدم هي لعبة عواطف".

    يا له من حليف قوي. لا يمكن أن يحظى بيتوشزفسكي بمرشد أفضل من ليفاندوفسكي، الذي قد يكون قادراً أيضاً على تقديم النصح له بشأن الخطوة التالية في مسيرته. وإذا سارت الأمور كما يريد نجم بورتو، فستكون تلك الخطوة في إسبانيا وليس في إنجلترا. "أنا مشجع لبرشلونة، وهذا هو الفريق الذي أشاهده غالباً"، اعترف لـ Laczy nas Pilka.

    لا تبدو فكرة أن يحذو بيتوسزفسكي يوماً ما حذو ليفاندوفسكي في برشلونة بعيدة المنال؛ فهذا هو مدى براعته. لكن في الوقت الحالي، سيكون من الحكمة أن يستمع إلى نصيحة المهاجم ويتجاهل الضجيج الخارجي.

    بورتو هو المكان المثالي لتزدهر موهبة بيتوشوفسكي. إذا حافظ على بساطته، فستفتح أبواب النخبة أمامه قريبًا.

