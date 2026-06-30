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زهيرة عادل

أورلاندو خيل "الأخرس" الذي أحرج مانويل نوير وألمانيا .. هرب من باراجواي لانتشال أسرته فوصل لكتابة التاريخ في كأس العالم 2026

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قصة حارس بطل ليلة عبور باراجواري لدور الـ16..

لكل حكاية بطل، وبطل اليوم خطف البساط من تحت أقدام حارس بحجم الألماني المخضرم مانويل نوير، فكان نجمًا فوق العادة..

إنه حارس باراجواي أورلاندو خيل، الذي قاد بلاده في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، للتأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2026، على حساب المنتخب الألماني.

تأهل باراجواي جاء بفضل ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1)، على استاد ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السطور التالية سنخصص الحديث عن بطل الليلة "أورلاندو خيل"..


  • ماذا قدم خيل أمام ألمانيا؟

    صاحب الـ26 عامًا كان سدًا منيعًا أمام المحاولات الألمانية، حتى تصدى لست فرص محققة على مدار 120 دقيقة، بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية.



    تألق خيل استفز فالديمار أنطوان؛ لاعب ألمانيا، لدرجة دفعته للالتحام معه حتى والكرة بعيدة عنه تمامًا، لمنعه من التداخل في اللعب، وقد أسفرت محاولته بالفعل عن استقبال مرمى باراجواي لهدف في الدقيقة 102 بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، لكنها محاولة لم تكتمل، إذ تسببت في إلغاء الهدف في الأخير، لإعاقة الحارس.

    حتى في ركلات الحظ الترجيحية، أبهر أورلاندو خيل الجميع بتحركاته، إذ تصدى لركلتين من أمام كاي هافيرتس ونيك فولتمادي، بينما أطاح جوناثاه تاه بالكرة أعلى العارضة، في وقت لم ينجح مانويل نوير في التعامل سوى مع ركلة وحيدة من أمام لاعبي باراجواي، لتنتهي الضربات بنتيجة 4-3.





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  • من وصفه بـ"الأخرس" إلى إبهار العالم

    ما يعيشه أورلاندو خيل اليوم بفضل تألقه أمام ألمانيا لا يعكس نهائيًا وضعه قبل أيام قليلة..

    "خيل لا يتحدث، هو يلعب كأخرس، وكرة القدم تعني التواصل، خاصةً حراس المرمى عليهم أن يتحدثوا لتنظيم الدفاع" .. هذا التصريح قبل عن خيل في منتصف يونيو الجاري، من قِبل خوسيه لويس تشيلافيرت؛ أسطورة حراسة مرمى باراجواي.



    الدافع من ورائه كان المستوى الذي ظهر به صاحب الـ26 عامًا في المباراة الأولى بكأس العالم 2026 أمام الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقبل حينها أربعة أهداف (4-1)، ما دفع حتى إعلام بلاده والجماهير للمطالبة بإجلاسه على مقاعد البدلاء في قادم المباريات.

    لكن خيل فاجأ الجميع بنجاحه في السيطرة على وضعه النفسي والمعنوي في المقام الأول ثم الفني في المقام الثاني، فخرج بشباك نظيفة في المواجهتين التاليتين أمام تركيا (1-0)، وأستراليا (0-0)، قبل استقبال هدف وحيد أمام ألمانيا بدور الـ32 من مونديال 2026.

    الحديث عن نجاحه النفسي في المقام الأول نابع من كونه ليس بالحارس صاحب الخبرات الكبيرة، ومن هيبة كأس العالم، التي يفشل بعض النجوم حتى في التعامل معها، لكن خيل وضعه مختلف فكما يقولون "من رحم المعاناة يولد الأمل"..


  • Boca Juniors v San Lorenzo - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    في سان لورينزو .. من بديل نافاس إلى حارس أساسي

    قصة أورلاندو خيل مع الأندية لا تقل إثارة عن رحلته في كأس العالم 2026، فهل تعلم أنه حل محل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في سان لورينزو الأرجنتيني؟

    القصة بدأ عندما يأس خيل في الحصول على فرصة مع سان لورينزو الباراجواياني، فقرر شد الرحال معارًا إلى سان لورينزو الأرجنتيني في يناير 2024، لكن حينها كان سيلعب للفريق الرديف.

    مع رديف سان لورينزو، شارك الباراجواياني في 13 مباراة خلال النصف الثاني من موسم 2024-25، استقبل خلالها ثمانية أهداف، وخرج بشباك نظيفة من ستة لقاءات أخرى، وقاد الفريق للوصول إلى نصف نهائي بطولة الأبيرتورا 2025.

    حينها كان الفريق الأول يتولى حراسته فاكوندو ألتاميرانو، ولم يكن خيل في الصورة نهائيًا، حتى أصيب الأول، ليضطر النادي للاعتماد على الباراجواياني "بشكل مؤقت"، لحين التعاقد مع حارس جديد، حيث كان الهدف كيلور نافاس.

    الظروف خدمت خيل وقتها، ما بين فشل التعاقد مع نافاس وتألق الباراجواياني في بعض الوديات مع الفريق الأول لسان لورينزو، ليتم الاستقرار في الأخير على الاعتماد عليه بشكل أساسي بدلًا من ألتاميرانو بشراء عقده بشكل نهائي من سان لورينزو الباراجواياني.

    قبل كأس العالم، شارك خيل في 22 مباراة مع سان لورينزو بموسم 2025-26، استقبل خلالها 18 هدفًا وخرج بشباك نظيفة من 12 مباراة.

    حتى كان سان لورينزو الأرجنتيني بوابته نحو حراسة عرين منتخب بلاده، فكان الظهور الأول له أمام بيرو في التصفيات المؤهلة للمونديال، تحديدًا في العاشر من سبتمبر الماضي، وقد خرج بشباك نظيفة.


  • أزمة ما قبل الرحيل إلى الأرجنتين

    جانب آخر من معاناة خيل كان في حياته الشخصية قبل أن ينتشله سان لورينزو الأرجنتيني ومنتخب باراجواي بعد ذلك..

    هذا الجانب كشفت عنه زوجته ميليسا أفالوس، عبر حسابها على "إنستجرام"، بعد أول ظهور له مع باراجواي أمام بيرو العام الماضي، كاشفة عن معاناة الأسرة من الفقر، الذي دفع خيل لبيع أدواته الرياضية لتغطية مصاريف علاج نجله لاوتارو قبل أربع سنوات فقط، بينما كان لاعبًا في سان لورينزو الباراجواياني قبل أن يقرر تحسين وضعه المالي والرياضي بالانتقال للأرجنتين.

    زوجة خيل كتبت حينها: "عندما ولد لاوتي ولم نكن نملك أي شيء، كان أورلاندو يبيع ملابسه الخاصة بالنادي الذي كان يلعب فيه آنذاك لتغطية النفقات. ابننا قاتل من أجل حياته وكان والده متواجدًا دائمًا!! لقد باع كل شيء، باع قميصه الخاص بمنتخب تحت 20 عامًا ولم يتمكن من الاحتفاظ به كذكرى، باع ملابسه، وأحذيته الرياضية. حرفيًا باع كل شيء!!".

    وأضافت: "كان حزننا كبيرًا لدرجة أن ما نعيشه اليوم كنا نطلبه من الله مصلّين وباكين، وقد استجاب لنا. لم يكن الأمر سهلًا ولن يكون أي شيء سهلًا أبدًا، ولكن بالحب والتضحية كل شيء ممكن... أتمنى أن يعرف العالم أجمع القلب الكبير الذي تملكه والرغبة التي لديك في مواصلة النمو!! ابنك وأنا نحبك وفخورون بك".

    واليوم باراجواي بأكملها فخورة بأورلاندو خيل وليس زوجته فقط!