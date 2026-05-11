وسط الجدل الدائر حاليًا في الوسط الرياضي السعودي بشأن نقض الهلال لعهده مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، سار المهاجم النيجيري أوديون إيجالو على الدرب نفسه، وكشف مخالفة الشباب لوعده معه قبل كأس أمم إفريقيا 2021.
على غرار تكذيب كانسيلو للهلال .. أوديون إيجالو يكشف "نقض الوعد" الذي نقله من الشباب إلى الزعيم وينصح محمد صلاح بشأن الدوري السعودي
ما القصة؟
"يشوه المشروع السعودي" .. هذه أكثر عبارة تتردد حاليًا في الوسط الرياضي، بعدما اتهم كانسيلو؛ ظهير الهلال المعار إلى برشلونة، مسؤولي الأول بمخالفة وعدهم له بشأن قيده في قائمة الفريق المحلية في يناير 2026.
كانسيلو قال عقب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني بالأمس: "قالوا لي إنهم سيقومون بتسجيلي في قائمة الدوري السعودي، ثم جاء يوم الحقيقة ولم يفعلوا ذلك. أنا فقط لدي شخصية سيئة، لكنني على الأقل أفي بوعودي، ولا أغير كلمتي أبدًا لأي سبب، لطالما كنت هكذا، وشخصيتي لم تتغير. أنا صريح، وكما قلت، لا أحمل ضغينة تجاه أحد، واليوم أنا هنا، وأنا سعيد، فقد فزت بلقب مع برشلونة الذي أعتبره الأفضل في العالم".
وعقب ساعات من تلك التصريحات، خرج إيجالو علينا بواقعة مشابهة تعرض لها في نادي الشباب، حرمته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 مع منتخب نيجيريا ودفعته للانتقال إلى نادي الهلال في شتاء 2022..
- AFP
ماذا قال إيجالو؟
المهاجم النيجيري السابق لناديي الشباب والهلال أوضح أن خالد البلطان؛ رئيس الأول، وعده بالسماح له بالمشاركة في البطولة الإفريقية 2021، لكنه "غيّر رأيه" بعدها، ومن هنا فتح باب الانتقال للزعيم.
وقال إيجالو في تصريحاته لـ"العربية.نت": "أعتقد أن كل شيء يحدث لسبب، لأنني كنت أريد الذهاب مع منتخب نيجيريا إلى كأس أمم إفريقيا، ووعدني خالد البلطان بالسماح لي بالذهاب ثم غير رأيه لاحقًا، لم أكن سعيدًا بالأمر وحدث توتر كبير".
وأضاف: "أخبرني وكيلي بعدها أن الهلال يريدني، قلت (إذا وافق الشباب فسأذهب). لكنني لم أكن أعلم أن الشباب كان قد وافق بالفعل على عرض الهلال قبل أن أعرف أنا بالأمر. بعدها أعطوني الضوء الأخضر للتحدث مع الهلال، وتحدثت معهم واتفقنا على الشروط الشخصية ثم وقعت مباشرة، لأنه بالنسبة لي أكبر فريق في السعودية وفرصة كبيرة، وبما أن النادي وافق على الأمر ولم تكن لدي مشكلة، فقد وقعت".
وبسؤاله عن علاقته الحالية مع خالد البلطان، علق: "ليس لدي الكثير لأقوله عن البلطان، لأنه هو من أحضرني إلى السعودية بعد رحيلي عن مانشستر يونايتد، لذلك أنا ممتن له على الفرصة، حتى وإن لم تنته الأمور بشكل جيد في النهاية قبل رحيلي. أنا ممتن له ولكل مسؤولي النادي وجماهيره التي أحبتني أثناء وجودي هناك. لكن لو لم يحدث ذلك، لما حصلت على فرصة اللعب للهلال".
- Getty Images Sport
نصيحة لمحمد صلاح
وانتقل إيجالو في حديثه لـ"العربية.نت"، للتعليق على ما يُثار حول العرض السعودي للنجم المصري محمد صلاح بعد إعلان رحيله مجانًا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.
في هذا الشأن، قال النيجيري: "أعتقد أن صلاح مناسب للدوري السعودي، فنجاح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فتح الباب للآخرين كي ينجحوا في السعودية، وأعتقد أن صلاح يمكنه فعل الشيء نفسه والسير على نهج رونالدو.
"أتمنى أن يذهب صلاح للهلال، لأنه لاعب كبير، كذلك حتى يستمر الفريق في تقوية صفوفه وتقديم مستويات جيدة".
مسيرة أوديون إيجالو في السعودية
صاحب الـ36 عامًا كان قد بدأ مسيرته في الدوري السعودي من بوابة الشباب، في شتاء 2021 قادمًا من الدوري الصيني.
وخاض إيجالو 32 مباراة مع الليوث، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع أربعة آخرين، قبل أن يتفاجأ الجمهور برحيله في شتاء 2022 نحو الهلال، في صفقة أثارت الكثير من الجدل، وطالت الاتهامات بها خالد البلطان بتفريغ النادي من نجومه، قبل أن يوضح أنه حاجة الشباب للمال اضطرته لذلك.
قضي النيجيري مع الهلال موسم ونصف (حتى صيف 2023)، خاض خلالها 60 مباراة، محرزًا 43 هدفًا وصانعًا سبعة آخرين، مع التتويج بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ومن الهلال إلى الوحدة، الذي استمر به حتى صيف 2025، مشاركًا في 68 لقاء، مسجلًا 23 هدفًا وصانعًا لثلاثة آخرين.