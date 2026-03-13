أودينيزي - يوفنتوس، فلاهوفيتش في طريقه إلى الاستبعاد من قائمة اللاعبين المستدعين: تأجيل عودته

لم يشارك فلاهوفيتش في أي مباراة منذ نوفمبر الماضي، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الوصلة العضلية الوترية لعضلة الفخذ اليسرى، مما استلزم إجراء عملية جراحية في لندن. في الأشهر الماضية، بدأ مسيرته لاستعادة لياقته: تدرب بمفرده في صربيا لفترة، وعاد في أوائل فبراير إلى كونتيناسا حيث عمل مع أخصائيي اللياقة البدنية في يوفنتوس. كما سبق المهاجم الجدول الزمني المتوقع، ولكن بعد الفحص الأخير الذي أجري اليوم عشية المباراة مع أودينيزي، تقرر عدم استدعائه.