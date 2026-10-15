انتبهوا لنبؤءات ميسي "الصحيحة" لأهم 10 مواهب .. خليفته ظهر بالفعل و"دي بروينه الهولندي" ينتظر إشارة ريال مدريد!

نجم إنتر ميامي حاليًا وبرشلونة سابقًا، قام بالموازنة الواضحة بين المواهب المتواجدة في قارة أوروبا وخارجها، بل أضاف 3 عناصر من الكرة النسائية أيضًا، حيث جاءت الأسماء كالتالي :

ماكس داومان "آرسنال" - 16 سنة : يلعب في مركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب، ولفت الأنظار كثيرًا في الموسم الماضي فور دخوله الفريق الأول للمدفعجية، ووفقًا للبعض فهو يعتبر من أهم المرشحين لخلافة ميسي نفسه.

كان أوزون "آينتراخت فرانكفورت" - 20 سنة : يجيد اللعب في العديد من المراكز الهجومية أبرزها صانع الألعاب والجناح الأيسر والمهاجم، وُلد في ألمانيا ولكنه اختار تمثيل تركيا، ومميز جدًا في المراوغات والتسديد البعيد وهناك تنبؤات عالية ليكون من أهم اللاعبين في العالم في الفترة الأخيرة، وارتبط بالانتقال لبعض كبار أوروبا.

خيسوس رودريجيز "كومو" - 20 سنة : ربما تجاهل نيكو باز لأنه اختاره العام الماضي، ولكن ظهور الجناح الأيسر يبدو طبيعيًا، بسبب الطفرة الهائلة التي يعيشها اللاعب تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس، ويعتبر من أهم المواهب الإسبانية في الفترة الأخيرة.

كيس سميت "ألكمار" - 20 سنة : اسم ليس غريبًا على متابعي الكرة العالمية، حيث ارتبط اللاعب كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد في ظل حاجة الفريق إلى لاعب وسط جديد، حيث يتميز بقدرته على الموازنة بين الواجبات الدفاعية والهجومية، مع تميزه في نقل الكرة ولعب التمريرات الكاسرة للخطوط، وأطلق عليه العديد من المتابعين لقب "كيفين دي بروينه" الهولندي بسبب صفاته وقدراته الفنية المميزة.

جيلبرتو مورا "تيخوانا المكسيكي" - 18 سنة : اسمه ظهر بشكل لافت في كأس العالم 2026 مع منتخب المكسيك، وظهر بمستويات طيبة في مركز صانع الألعاب، مؤكدًا للجميع أنه لا يخشى التواجد في أعلى المستويات الممكنة، ولذلك قررت بعض الأندية مراقبة تطوره تمهيدًا لضمه في أقرب فرصة ممكنة، وعلى رأسها الثنائي آرسنال وبرشلونة.

توماس أراندا "بوكا جونيورز" - 19 سنة : صانع ألعاب آخر في قائمة ميسي، الذي يبدو أنه يركز على مواهب تشبه صفاته وقدراته الإبداعية لصناعة الفارق، ولكن وفقًا للمعطيات الحالية وإسهامات اللاعب في الأرجنتين، يبدو أنه لا يزال من المبكر وصوله للمكانة التي يتوقعها له مواطنه الأيقوني.

زافيير جوسو "كريستال بالاس" - 19 سنة : الجناح الأيمن المميز انتقل حديثًا للدوري الإنجليزي، وسجل هدفًا في 4 مباريات لعبها مع كريستال بالاس، حيث جاء ذلك في مسابقة الرديف، ويتميز بسرعته الفائقة وقدرته على المراوغة، ولكنه مثل أراندا، من المبكر الحكم عليه كموهبة استثنائية.

كلوي ساروي "فريق تشيلسي للسيدات" - 17 سنة : ظهرت مؤخرًا في بعض مباريات الفريق الأول لتشيلسي، وهناك توقعات ضخمة حولها لتكون من أهم المواهب الدفاعية بالكرة النسائية في البلاد.

جيوفانا واكسمان "ليون" 17 سنة : البرازيلية الموهوبة انضمت حديثًا إلى الفريق الفرنسي بعدما تدرجت في أكاديمية بوتافوجو، وسيكون من المثير رؤيتها مع أحد اهم الأندية للكرة النسائية في العالم، بعدما تألقت بشكل لافت مع منتخب السيليساو للسيدات تحت 17 سنة.

لوتا فيرده "هامبورج" - 18 سنة : موهبة أخرى تجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، حيث تتميز لوتا بقدرتها على التحرك والمراوغة وإمداد زميلاتها بالتمريرات الإبداعية، كما لفتت الأنظار مع المنتخب الألماني تحت 19 سنة، وتسبب اختيار ميسي لها في تغذية التكهنات المنتشرة حول رغبة برشلونة في التعاقد معها.