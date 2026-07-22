أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | مهاجم الهلال يمهد الطريق لسمرفيل ومورجان روجرز يتجاهل آرسنال من آجل تشيلسي

انضم المدافع السابق لفريق تشيلسي، مالانج سار، إلى نادي نيوم الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين، في صفقة انتقال مجانية عقب رحيله عن نادي لانس.

وكان اللاعب الفرنسي، الذي خاض ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع «البلوز» بين عامي 2020 و2024، قد شارك في 19 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وساعد لانس في حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، لكنه قرر في النهاية البحث عن بداية جديدة في المملكة العربية السعودية.