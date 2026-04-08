أهدى ريال مدريد هدفين لبايرن ميونيخ، فيما يتحسر أنطونيو روديغر على الفرص الضائعة في خسارة دوري أبطال أوروبا

انتقد أنطونيو روديغر التراخي الدفاعي غير المعتاد لريال مدريد بعد خسارة العملاق الإسباني 2-1 أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو. وأعرب الدولي الألماني عن إحباطه من الطريقة التي استُقبلت بها الأهداف، مشيراً إلى أن أخطاء فردية منحت الضيوف أفضلية كبيرة.

  • الهفوات الدفاعية تثبت أنها مكلفة

    يواجه ريال مدريد تحديًا صعبًا في مباراة الإياب بعد فشله في استغلال أفضلية اللعب على أرضه أمام بايرن المتوحش. وعلى الرغم من فترات ضغطٍ طويلٍ وهيمنة، تلقّى أصحاب الأرض ضرباتٍ من لويس دياز وهاري كين — وكلتاهما جاءت نتيجة فقدان «لوس بلانكوس» للكرة في مناطق عالية الخطورة. وبينما نجح كيليان مبابي في تقليص الفارق في وقتٍ متأخر، ظلّت القصة الأبرز للمباراة هي عجز مدريد عن تحقيق التوازن بين إبداعه الهجومي والانضباط الدفاعي، إذ استغل بايرن ببراعة الثغرات التي تركها أصحاب الأرض.

    روديغر يفرّغ إحباطه

    في تقييم صريح بعد المباراة، لم يتردد روديغر عند الحديث عن طبيعة الأهداف التي استقبلوها. وأشار قلب الدفاع إلى أن الفريق كان قد استعد تحديدًا لتجنب فقدان الكرة بتلك الطريقة بالذات، وهو ما حسم المواجهة في النهاية.

    وقال روديغر لـموفيستار+: "دخلنا الشوط الثاني بقوة وتلقينا هدفًا فورًا. بالنسبة لي، كلا الهدفين كانا هدية؛ أعتقد أننا كنا بحاجة لتقديم المزيد في الشوط الثاني".

    وأضاف: "تحدثنا عن هذه الأمور، عن فقدان الاستحواذ بسهولة، انظر إلى الهدفين. على هذا المستوى، الأمر خطير جدًا. نحن فقط نمر بذلك، كل شيء بدأ بهدف مبابي. كانت لدينا فرص كثيرة لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن في النهاية هكذا هي الأمور. مانويل نوير كان أفضل لاعب لدى بايرن".

  • نوير يحطم الرقم القياسي في سانتياغو برنابيو

    سلّطت الهزيمة الضوء على هشاشة نادرة لدى مدريد، الذي يزدهر عادةً في كرة القدم الإقصائية. وقد تَحقّق إحباط روديغر عبر أداء تاريخي من نوير، الذي أصبح أول حارس مرمى يسجّل تسع تصديات في مباراة إقصائية على ملعب برنابيو. ويؤكد ادعاء المدافع بأن الأهداف كانت «مُهداة» وجود عيوب تكتيكية في انتقال مدريد من الهجوم إلى الدفاع تحت ضغط عالِ الشدة.


    تلوح في الأفق مهمة ميونيخ بحجمٍ كبير

    يجب على مدريد إعادة التركيز سريعًا لمواجهة محلية أمام جيرونا يوم الجمعة قبل التوجه إلى أليانز أرينا لخوض مباراة الإياب الحاسمة. وسيأمل الفريق في تقديم أداء دفاعي أكثر استقرارًا، لا سيما مع وجود مقعد في نصف النهائي على المحك. وأمام بايرن الذي وجد إيقاعه تحت قيادة فينسنت كومباني، يتعين على العملاق الإسباني استعادة حدّته الحاسمة لقلب فارق النتيجة الإجمالي الحالي في بافاريا.

