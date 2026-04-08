في تقييم صريح بعد المباراة، لم يتردد روديغر عند الحديث عن طبيعة الأهداف التي استقبلوها. وأشار قلب الدفاع إلى أن الفريق كان قد استعد تحديدًا لتجنب فقدان الكرة بتلك الطريقة بالذات، وهو ما حسم المواجهة في النهاية.

وقال روديغر لـموفيستار+: "دخلنا الشوط الثاني بقوة وتلقينا هدفًا فورًا. بالنسبة لي، كلا الهدفين كانا هدية؛ أعتقد أننا كنا بحاجة لتقديم المزيد في الشوط الثاني".

وأضاف: "تحدثنا عن هذه الأمور، عن فقدان الاستحواذ بسهولة، انظر إلى الهدفين. على هذا المستوى، الأمر خطير جدًا. نحن فقط نمر بذلك، كل شيء بدأ بهدف مبابي. كانت لدينا فرص كثيرة لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن في النهاية هكذا هي الأمور. مانويل نوير كان أفضل لاعب لدى بايرن".