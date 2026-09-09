أنيس حاج موسى ضد برشلونة: رغم عيوبه الواضحة.. أتعب جواو كانسيلو وأثبت أن الاتحاد خسره!

في ليلة الأربعاء "9 سبتمبر 2026"؛ توجهت الأنظار صوب نادي فينورد الهولندي، وذلك خلال مواجهته للعملاق الكتالوني برشلونة.

وبالطبع؛ مواجهة برشلونة وحدها كفيلة لأن تجعل فينورد محط أنظار العالم، لكن كان هُناك سببًا آخر أساسًا.

هذا السبب؛ هو متابعة النجم الجزائري الشاب أنيس حاج موسى، بعد جدل انتقاله إلى عملاق جدة الاتحاد.

حاج موسى أشغل الشارعين الرياضي في هولندا والمملكة العربية السعودية، طوال الأيام القليلة الماضية؛ حيث قدّم الاتحاد أكثر من عرض للتعاقد معه رسميًا، بينما تمسك فينورد ببقاء اللاعب.

المهم.. النجم الجزائري شارك في خسارة فينورد (1-5) ضد برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور أنيس حاج موسى ضد برشلونة..