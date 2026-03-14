Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga
Filippo Cataldo

"أنني أرى الأمر بشكل مختلف الآن بعد مرور الوقت...": الحكم كريستيان دينجرت يعترف بخطأه بعد قرارات مثيرة للجدل ضد نادي بايرن ميونيخ

اتسمت مباراة بايرن ميونيخ التي انتهت بالتعادل 1-1 مع باير ليفركوزن في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني بعدد من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الحكم كريستيان دينجرت، الذي ألغى هدفين لفريق ميونيخ وطرد لويس دياز من الملعب بسبب محاكاة السقوط. وقال إنه لن يتخذ مثل هذا القرار مرة أخرى.

"عندما أشاهد اللقطات، لن أقرر ذلك مرة أخرى"، قال دينجرت لقناة "سكاي" تعليقاً على طرده للاعب بايرن ميونيخ لويس دياز في الدقيقة 84. وكان دياز قد انطلق بالكرة إلى منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من هاري كين، ثم قفز أمام حارس مرمى ليفركوزن جوناس بلاسفيتش الذي اندفع نحوه.

 ثم اصطدم بلاسفيتش بقدم دياز. وقرر دينجرت أن دياز تظاهر بالسقوط، وأشهر البطاقة الصفراء-الحمراء في وجه دياز - الذي كان قد تلقى إنذارًا سابقًا بعد اصطدامه بأليكس جارسيا - مما أثار استياء لاعبي ميونيخ.

  • وأوضح دينجرت: "خلال المباراة، لاحظت أن اللاعب دياز قد انطلق. أما اللمسة التي تلت ذلك على قدمه، فلم ألاحظها. ومن الطبيعي أن أرى الأمر بشكل مختلف بعد انتهاء المباراة".

    وبذلك، أيد دينجرت فريق بايرن ميونيخ الذي كان غاضبًا جدًا بسبب طرد دياز. وقال قائد الفريق جوشوا كيميش في قناة DAZN: "لا أريد أن أدافع عن ركلة جزاء، لكن هذا ليس تمثيلًا على الإطلاق". "عندما أشاهد الصور، أرى أن هناك تلامسًا. لا يمكن إنكار ذلك". 

    كان مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني غاضبًا للغاية، وهو أمر غير معتاد بالنسبة له. قال: "لا أحد في الملعب يعرف لماذا حصل على البطاقة الحمراء. هذا جنون. يجب أن يشرح لي أحدهم لماذا كانت البطاقة صفراء". كما أكد جوناثان تاه لقناة Sky أن دياز نهض على الفور. "إنه لا يمثل، ولا يستعرض".

    وعن سبب عدم تدخل VAR في هذه الحالة لمنح دينجرت فرصة لتصحيح تقديره الخاطئ على أرض الملعب، أوضح دينجرت قائلاً: "في حالة البطاقة الصفراء-الحمراء، لا يمكن لـ VAR التدخل حالياً." لكن هذه القاعدة ستتغير في الصيف. 

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    يد هاري كين؟ كريستيان دينجرت يبقى في منصبه

    لكن الحكم البالغ من العمر 45 عامًا تمسك بقراره في قرار مثير للجدل آخر. 

    كان هاري كين قد سجل الهدف المفترض الذي أدرك به التعادل 1-1 في الدقيقة 61، مباشرة بعد دخوله الملعب. واعترف دينجرت بالهدف في البداية، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة لقطات الفيديو.

    كانت الكرة قد ارتطمت بمرفق كين من حارس مرمى ليفركوزن جوناس بلاسويتش أثناء تسجيل الهدف. لكن كين كان قد استدار، وأطلق بلاسويتش الكرة عليه من مسافة قصيرة جدًا. وقال حارس مرمى بايرن ميونيخ سفين أولريش بعد المباراة: "قرارات الحكم المساعد بالفيديو تكون أحيانًا موضع شك". "في القرارات الواضحة تمامًا، يمكن التدخل. لكن ليس في حالة التصدي، سواء كان هناك لمسة يدوية أم لا. لقد سدد الكرة من مسافة متر واحد". 

    لكن دينجرت قال: "لم ألاحظ ذلك في البداية من موقعي. نصحني الحكم المساعد بالفيديو (VAR) بمراجعة زاوية الرؤية من خلف المرمى مرة أخرى. وهناك لاحظت أن الذراع دخلت قليلاً في مسار التسديدة. وبذلك بدأت مرحلة الهجوم وتمكن بايرن من السيطرة على الموقف." ولذلك كان لمس الكرة باليد يستوجب عقوبة. 

    ووصف دينجرت التبادل مع مسؤولي ميونيخ بعد المباراة بأنه "طبيعي تمامًا". وقال إن هناك "العديد من المواقف الصعبة التي لم تكن في صالح بايرن"، "يجب أن نقول ذلك بوضوح. لكن العواطف كانت جميعها في حدود المعقول." سواء أثناء المباراة، أو في الحوار الذي تلاها مع المدرب كومباني والمدير الرياضي ماكس إيبرل: "كان ذلك موضوعياً للغاية، وكان مناسباً"، قال دينجرت.

  • نادي بايرن ميونيخ: المباريات القادمة

    التاريخالوقتالمباراة
    الأربعاء، 18 مارس21:00بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا)
    السبت، 21 مارسالساعة 15:30بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني)
    السبت، 4 أبريل15:30إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني)
    السبت، 11 أبريل18:30إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)
