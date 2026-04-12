تحرّك كونتي سريعًا لينأى بنفسه عن الاقتراحات بأنه يسعى بنشاط إلى العودة الفورية لتولي تدريب منتخب إيطاليا. وبعد استقالة جينارو جاتوزو، الذي تنحّى عقب فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026، تصدّر اسم كونتي واجهة البحث عن مدرب جديد، بل واعترف بأنه شعر «بالمجاملة» بسبب هذه الأنباء. غير أن المدرب البالغ من العمر 56 عامًا لم يُعجب بتفسير تصريحاته الأخيرة، موضحًا بشكل لا لبس فيه أنه لا يبحث حاليًا عن مخرج من منصبه.