Getty Images Sport
ترجمه
أنطونيو كونتي يهاجم وسائل الإعلام بسبب «تحريفها» كلماته بشأن منصب تدريب منتخب إيطاليا الوطني
كونتي يدحض مزاعم التوفر
تحرّك كونتي سريعًا لينأى بنفسه عن الاقتراحات بأنه يسعى بنشاط إلى العودة الفورية لتولي تدريب منتخب إيطاليا. وبعد استقالة جينارو جاتوزو، الذي تنحّى عقب فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026، تصدّر اسم كونتي واجهة البحث عن مدرب جديد، بل واعترف بأنه شعر «بالمجاملة» بسبب هذه الأنباء. غير أن المدرب البالغ من العمر 56 عامًا لم يُعجب بتفسير تصريحاته الأخيرة، موضحًا بشكل لا لبس فيه أنه لا يبحث حاليًا عن مخرج من منصبه.
- Getty Images Sport
احترامًا لعقده الحالي مع نابولي
على الرغم من التكهنات المستمرة بشأن تولي فترة ثانية على رأس الجهاز الفني للأتزوري، يحرص كونتي على إبراز التزامه المهني تجاه نابولي. وفي حديثه بحزم لوضع حد لهذه الرواية، قال: «لم أقل إنني متاح لأي شيء. لدي عام آخر في عقدي مع نابولي، ثم في نهاية الموسم سأتحدث إلى الرئيس. وأحثكم على تفسير كلماتي بشكل صحيح، لأنه إذا كان سيتم تحريفها، فلن أتحدث بعد الآن إطلاقًا».
سباق حاسم على لقب الدوري الإيطالي
قاد كونتي المنتخب الوطني سابقًا بين عامي 2014 و2016، وهي فترة اتسمت بكثافته المعهودة. ومع ذلك، فإن نابولي أمامه نهاية حاسمة لموسم الدوري الإيطالي يتعين عليه التركيز عليها. بعد 32 مباراة، يحتل النادي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، متأخرًا بتسع نقاط عن المتصدر إنتر. ومع اقتراب ميلان خلفه مباشرةً برصيد 63 نقطة، لا يستطيع المدرب تحمل أي تشتت بينما يقاتل حامل اللقب لضمان نهاية قوية في المباريات الست المتبقية.
- Getty Images Sport
ما التالي لنادي نابولي؟
بالنظر إلى المستقبل، يواجه نابولي جدولًا صعبًا في المرحلة الختامية من مشواره في الدوري الإيطالي. وتشمل مبارياته المقبلة مواجهات حاسمة على أرضه أمام لاتسيو في 18 أبريل وكريمونيزي في 24 أبريل. ومع مباريات حاسمة لاحقة أمام كومو وبولونيا وبيزا وأودينيزي، يظل تركيز المدرب منصبًا بالكامل على تحقيق أفضل سلسلة ممكنة من النتائج مع نابولي.