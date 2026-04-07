أصبح المنصب شاغراً مؤخراً عقب رحيل جينارو جاتوزو، الذي استقال بعد هزيمتهم في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم أمام البوسنة والهرسك. وقد أثارت الدعوات إلى إجراء إصلاح شامل للهيئة الحاكمة لكرة القدم الإيطالية مطالب بقدوم شخصية قوية لتولي المسؤولية، مع اعتبار كونتي مرشحاً بارزاً.

قضى كونتي عامين على رأس المنتخب الوطني، إذ تولى المهمة في 2014 عقب رحيله عن يوفنتوس. أشرف على 25 مباراة مع «الآتزوري»، ففاز في 14 وخسر خمساً، لكن ولايته انتهت بعد هزيمتهم في ربع نهائي يورو 2016 أمام ألمانيا بركلات الترجيح. ومنذ ذلك الحين، واصل مسيرته التدريبية مع تشيلسي حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومع إنتر محرزاً لقب الدوري الإيطالي، ثم توتنهام قبل أن يقود نابولي إلى لقب «السكوديتو» في الموسم الماضي.