أنطونيو روديجر.. خطيئة كبرى تسيء لألمانيا وريال مدريد ويجب محوها فورًا!





سجل اللاعب الألماني مليء باللقطات التي لا تمت لكرة القدم بصلة، من إيذاء المنافسين بتدخلات جسدية متعمدة تتجاوز الرغبة في استخلاص الكرة كما فعل عندما كسر أنف دي بروينه بالمعنى الحرفي لكسر الأنف، ثم إلى السخرية من طريقة ركض اللاعبين في البطولات الكبرى كما فعل أمام اليابان في كأس العالم قبل أن يُخضعه الساموراي ويحقق فوزًا تاريخيًا عليه، وصولًا إلى استهداف الحكام بالأدوات الطبية في مباريات القمة كما فعل في الكلاسيكو بالموسم الماضي أمام برشلونة.

ناهيك عن ضربه المتعمد المتكرر للخصوم ونجاته المتكررة من البطاقات الملونة وتصريحاته الاستفزازية ضد هؤلاء من ضربهم.

البعض يرى في محاولات استفزاز للخصوم، لكن هل العض أداة شرعية للاستفزاز؟ عندما فعلها سواريز قامت الدنيا ولم تقعد، وهناك أيضًا القرص والضرب في الخفاء مع المنافسين واستخدام الأظافر.

لا يتوقف الأمر عند الخصوم بل امتد إلى زملائه في الفريق بعد واقعة صفعه لزميله ألفارو كاريراس في غرفة الملابس، هذا السلوك المتهور يجعله قنبلة موقوتة تدمر استقرار أي فريق يلعب له وتسيء لسمعة القميص الذي يرتديه.



