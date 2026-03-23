أنطونيو روديجر ينفي أنه يشكل «خطرًا أمنيًا» على ريال مدريد وزملائه في المنتخب الألماني بعد حادثة الركبة المثيرة للجدل ضد خيتافي

في حديثه مع صحيفة «فايز»، رد روديجر على الانتقادات الحادة التي أحاطت بأسلوبه البدني، لا سيما عقب خسارة ريال مدريد 1-0 أمام خيتافي في أوائل مارس. خلال المباراة، أصاب دييغو ريكو في وجهه بركبته، مما أدى إلى مطالبات بفرض عقوبة إيقاف طويلة عليه في إسبانيا، بينما اقترحت بعض وسائل الإعلام الألمانية استبعاده من المنتخب الوطني.

ورداً على ردود الفعل السلبية، رفض اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً تماماً فكرة أنه يشكل خطراً على فريقه. وقال: "أنا بالتأكيد لا أشكل خطراً أمنياً على فريقي. أعرف بالضبط في أي دقيقة نحن وما هو على المحك". ومع ذلك، تحمل أيضاً مسؤولية الخطأ الذي لم يعاقب عليه، معترفاً: "تُظهر لي هذه المناقشة مرة أخرى أن لدي مسؤولية لم أكن على مستوى الارتقاء إليها في بعض اللحظات".