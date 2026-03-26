أنطونيو روديجر يكشف عن رأيه في هاري كين قبل مباراة ريال مدريد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ

ورغم أن بايرن يمتلك لاعبين متميزين في جميع مراكز الملعب، إلا أن معظم الاهتمام قبل المباراة تركز على المواجهة الفردية بين روديجر وكين. فقد حقق مهاجم بايرن موسمًا أولًا حطم الأرقام القياسية في ألمانيا، ويدرك روديجر تمامًا أن إيقاف هذا اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سيتطلب أكثر من مجرد براعة فردية من خط دفاع ريال مدريد.

وسارع روديجر إلى وصف كين بأنه أحد أفضل المهاجمين في كرة القدم الحديثة، مضيفاً: "بالنسبة لي، كين هو بالتأكيد من بين أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم. ثبات مستواه هو ببساطة من الطراز العالمي. لا يمكننا إيقافه إلا كفريق واحد — هذا إذا كان ذلك ممكناً على الإطلاق على مدار 180 دقيقة".