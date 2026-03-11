Getty Images Sport
أنطونين كينسكي يتحدث بعد أن تحول "حلم" دوري أبطال أوروبا إلى "كابوس" مع تعرض حارس مرمى توتنهام للإذلال أمام أتلتيكو مدريد
كابوس حراس المرمى في مدريد
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، الذي شارك بشكل مفاجئ في المباراة ضد أتلتيكو مدريد، عانى من بداية كارثية في ملعب متروبوليتانو. ارتكب خطأينفادحين ساهبا في تأخر توتنهام 3-0 بعد 15 دقيقة.
كينسكي، الذي لم يشارك مع الفريق الأول منذ نوفمبر، منح أصحاب الأرض تقدمًا مبكرًا بتمريرة خاطئة. ثم بدا أنه فقد توازنه تمامًا في الهدف الثالث لأتلتيكو، بينما انزلق زميله ميكي فان دي فين أيضًا أثناء التمريرات التي أدت إلى الهدف الثاني. على الرغم من الأداء الكارثي، نشر الحارس الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يشاهد مباراة الهزيمة 5-2 مع تعليق: "شكرًا على رسائلكم. من الحلم إلى الكابوس ثم إلى الحلم مرة أخرى. إلى اللقاء".
مدير تحت نيران انتقادات شديدة
واجه المدير المؤقت تيودور ردود فعل سلبية كبيرة بسبب طريقة تعامله مع التبديل، بعد أن بدا أنه تجاهل حارس المرمى عندما غادر اللاعب الملعب. دافع تودور عن قراره بإجراء التبديل المبكر، وهو الذي خسر الآن جميع المباريات الأربع منذ توليه المسؤولية المؤقتة، وأصر على أن هذه الخطوة كانت ضرورية. وقال المدرب الكرواتي: "أنا أدرب منذ 15 عامًا ولم أفعل هذا من قبل، ولكن كان من الضروري الحفاظ على اللاعب والحفاظ على الفريق. كانت حالة لا تصدق". وأكد المدرب أنه لا توجد عداوة بينه وبين اللاعب على الرغم من الاستقبال البارد على خط التماس. وأوضح تودور: "قبل المباراة، كان هذا هو الخيار الصحيح، مع الضغط على غولييلمو فيكاريو وتوني حارس مرمى جيد جدًا". "بعد حدوث هذا، بالطبع، من السهل القول إنها ليست القرار الصحيح. توني كان آسفًا، وقد قدم عذرًا للفريق. إنه يتفهم".
الفريق يظل متماسكًا بقوة
بينما بقي طاقم التدريب بعيدًا أثناء التبديل، سارع كبار أعضاء فريق توتنهام إلى التجمع حول زميلهم الشاب. شوهد كونور غالاغر وجواو بالينها ودومينيك سولانكي وهم يقدمون كلمات مواساة لـ كينسكي وهو يتجه نحو النفق. أبرزت هذه اللفتة تعاطف اللاعبين خلال فترة مضطربة للنادي اللندني.
الخسارة 5-2 تركت توتنهام في حالة من الصدمة، لكن رسالة الحارس العلنية تشير إلى أنه مصمم على تجاوز هذه الإهانة. مع تعرض الحارس الأساسي فيكاريو لضغوط بسبب مستواه، تظل الأوضاع في الملعب موضوعًا رئيسيًا للنقاش. يحاول النادي الآن إنقاذ موسمه وسط تداعيات ليلة أوروبية كارثية.
ما هو مستقبل توتنهام؟
الضغط يصل إلى ذروته قبل مباراة الأحد الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول في أنفيلد. لم يحقق النادي أي فوز في الدوري منذ أواخر ديسمبر، والوضع يزداد سوءًا. منذ أن حل تودور محل توماس فرانك الشهر الماضي، شهد الفريق سلسلة كارثية من أربع هزائم متتالية في جميع المسابقات، مما أدى إلى إغراق الفريق في أزمة أعمق.
يحتل توتنهام حالياً المركز السادس عشر في الجدول برصيد 29 نقطة بعد خوض 29 مباراة. وهو الآن يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط على نوتنغهام فورست ووست هام، الذي يحتل المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط. مع تعرض بقاء الفريق في الدوري الممتاز للخطر، يجب على توتنهام أن يجد طريقة ما لوقف انزلاقه.
