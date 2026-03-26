أنطوان غريزمان لا يتناسب مع أورلاندو سيتي إس سي على أرض الملعب - لكن الفريق لا يزال بحاجة إليه

أطلق أنطوان غريزمان على ذلك اسم «القرار». وإذا كان هذا العنوان يبدو مألوفًا لمحبي كرة السلة الأمريكية، فهذا أمر طبيعي. كان ذلك في عام 2018، وكانت التكهنات حول مستقبل غريزمان مع أتلتيكو مدريد في أوجها. وباعتباره أحد أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في عالم كرة القدم آنذاك - بعد فوزه مؤخرًا بدوري أوروبا - كان بإمكانه، نظريًّا، اختيار النادي الذي يريده.

غريزمان، الذي لطالما كان محبًا للدراما، أعلن عن خطوته التالية في مقطع فيديو مدته 45 دقيقة، كان نسخة طبق الأصل من برنامج ليبرون جيمس الشهير على قناة ESPN الذي أعلن فيه انتقاله إلى ميامي عام 2010.





غادر ليبرون. لكن غريزمان بقي. إن استغراقه 45 دقيقة للقيام بذلك، بعد أشهر من التكهنات، لم يكسبه أي مشجعين جدد في مدريد. لكن ذلك كان أمراً متعمداً. كان اسم البرنامج والموسيقى الدرامية والأجواء العامة نسخة طبق الأصل من البرنامج الذي قدمه جيمس قبل ثماني سنوات.

كان هذا الفشل الذريع رمزاً للطريقة التي يعشق بها جريزمان الرياضة الأمريكية. في بعض الأحيان، يبدو أن الفرنسي يحب كرة السلة أكثر من كرة القدم. إنه، في الواقع، مهووس بالأمريكيين ولم يخف رغبته في الانتقال إلى دوري MLS. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح الأمر رسمياً. وقع جريزمان عقداً مع أورلاندو سيتي يبدأ سريانه في نهاية الموسم. سيحصل أسطورة المنتخب الفرنسي على الانتقال الأمريكي الذي كان يتمنى تحقيقه.

من الناحية النظرية، لا يبدو هذا الانتقال منطقيًا تمامًا. ففريق أورلاندو سيتي يعاني من صعوبات. ولا توجد بنية تنظيمية قوية هنا. لكن هذا لا يهم حقًا. فهذه ليست شراكة رياضية، بل شراكة بين المشاهير. كان بإمكان جريزمان أن ينتهي به المطاف في أي مكان في دوري MLS، وأورلاندو كان بحاجة إلى دفعة قوية. وحتى لو لم يكن هناك طريق واضح للفوز بمباريات كرة القدم هنا، فإن كلا الطرفين سيستفيدان من هذه الصفقة.